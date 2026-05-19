Κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης προειδοποίησε σήμερα ότι οι κίνδυνοι μιας απευθείας σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ αυξάνονται και ότι οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενισχύεται το αφήγημα περί της «υποβόσκουσας απειλής ενός υψηλής έντασης πολέμου» με τη Ρωσία.

«Ως αποτέλεσμα αυτής της κλιμάκωσης των εντάσεων, περιλαμβανομένων κατάφωρα προκλητικών ενεργειών στη σφαίρα των πυρηνικών, αυξάνονται οι στρατηγικοί κίνδυνοι, όπως ο κίνδυνος μιας μετωπικής σύγκρουσης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη χώρα μας, με όλες τις εν δυνάμει καταστροφικές συνέπειες που θα επέφερε», δήλωσε ο Ριαμπκόφ στο TASS.

Deputy ​Foreign Minister Sergei Ryabkov has said that the risks of ‌a direct clash between Russia & the #NATO military alliance ​are increasing and that ​the consequences could be catastrophic. #Russia #Europe #loomingthreat — Strategic Research Institute (@SRI_org) May 19, 2026

Ρωσία προς Λετονία: Δεν θα σας σώσει το ΝΑΤΟ, αν υπάρξουν ουκρανικές επιθέσεις από τα εδάφη σας

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού της Ρωσίας (SVR) δήλωσε την Τρίτη 19 Μαΐου ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους από τη Λετονία, ισχυριζόμενη ότι υπάρχει κλιμάκωση της εμπλοκής χωρών της Βαλτικής.

Σε ανακοίνωσή της, η SVR ισχυρίστηκε ότι οι ουκρανικές αρχές επιδιώκουν να αποδείξουν στους Ευρωπαίους υποστηρικτές τους ότι η χώρα διατηρεί στρατιωτική ικανότητα και μπορεί να συνεχίσει να προκαλεί ζημιά στην οικονομία της Ρωσίας.

«Το καθεστώς του Β. Ζελένσκι είναι αποφασισμένο με κάθε τρόπο να αποδείξει στους ιδεολογικούς και οικονομικούς προστάτες του στην Ευρώπη τη διατήρηση του μαχητικού δυναμικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και την ικανότητά τους να προκαλούν ζημιά στη ρωσική οικονομία. Με βάση αυτό, η διοίκηση των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ετοιμάζεται να εξαπολύσει μια σειρά από νέες τρομοκρατικές επιθέσεις σε περιοχές των μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε, ανάμεσα σε άλλα, η SVR.

«Αξίζει επίσης να υπενθυμιστεί ότι οι συντεταγμένες των κέντρων λήψης αποφάσεων στο λετονικό έδαφος είναι γνωστές και η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς των τρομοκρατών από δίκαιη τιμωρία», πρόσθεσε η SVR.