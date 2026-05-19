Τα πέντε όπλα του Ιράν αν ο Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τα σχέδια για εκ νέου στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αφού οι ηγέτες τριών χωρών της Μέσης Ανατολής τού ζήτησαν να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν όμως, εύλογα, είναι επί ποδός ούτως ή άλλως, καθώς απειλείται η εθνική του κυριαρχία.

«Όπως ακριβώς η Τεχεράνη πιστεύει ότι ο Trump σκοπεύει να διεξαγάγει τον επόμενο πόλεμο με πολύ μεγαλύτερη αγριότητα, έτσι και οι Ιρανοί σχεδιαστές προετοιμάζουν μια πολύ πιο εκτεταμένη και τιμωρητική εκστρατεία αντιποίνων, με νέους στρατηγικούς στόχους και νέους στόχους επίθεσης» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Quincy Institute for Responsible Statecraft, Τρίτα Πάρσι.

Ο Πάρσι σε ανάλυσή του εξηγεί τους λόγους που οι ιρανικές επιθέσεις θα είναι πιο σφοδρές.

Πρώτον, Ιρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν όλο και περισσότερο τον επόμενο πόλεμο ως ευκαιρία να προκαλέσουν μέγιστη στρατηγική ζημιά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), επικαλούμενοι τον ενεργό ρόλο του Άμπου Ντάμπι στην προηγούμενη σύγκρουση, τη βαθύτερη και ολοένα πιο ανοιχτή συνεργασία του με το Ισραήλ, καθώς και τον ρόλο του στην πίεση προς τον Trump να επαναλάβει τις εχθροπραξίες.

Η Τεχεράνη είναι πιθανό να στοχοποιήσει αμερικανικά κέντρα δεδομένων (data centers) στα ΗΑΕ, λέει ο Πάρσι, επικαλούμενος Ιρανούς αξιωματούχους. «Υποστηρίζουν ότι αυτές οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες έχουν ήδη καταστεί συμμετέχοντες στη σύγκρουση μέσω της υποστήριξής τους προς το Πεντάγωνο».

Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη βλέπει μια ευκαιρία να πλήξει τις φιλοδοξίες των ΗΑΕ να εξελιχθούν σε παγκόσμιο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και, με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως να υπονομεύσει τον ανταγωνισμό της Ουάσιγκτον με την Κίνα στον τομέα της AI.

Δεδομένου ότι τα προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειας Τραμπ συνδέονται με αυτές τις επιχειρήσεις, η Τεχεράνη μπορεί να είναι πρόθυμη πλέον να τα πλήξει αποφασιστικά. «Η λογική είναι απλή» εξηγεί ο Πάρσι «ο Τραμπ μπορεί να ανεχθεί ζημιές στα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε απειλές κατά της δικής του οικονομικής αυτοκρατορίας. Αν αυξηθεί το προσωπικό κόστος για τον ίδιο τον Trump, λέει αυτή η λογική, ίσως αποδειχθεί πιο πρόθυμος να υιοθετήσει μια ρεαλιστική διαπραγματευτική στάση».

Τρίτον, ο Πάρσι εκτιμά πως η Τεχεράνη δεν θα είναι και τόσο συγκρατημένη αν αποδειχτεί ότι κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου επιτρέπουν στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφος ή τον εναέριο χώρο τους για να το ξαναπλήξουν.

«Το αποτέλεσμα θα ήταν μια ευρύτερη και πολύ πιο επικίνδυνη οριζόντια κλιμάκωση, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία αν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές δεχθούν επίθεση».

Τέταρτον, ο ειδικός βλέπει την επέκταση της σύγκρουσης στην Ερυθρά Θάλασσα, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη ανοδική πίεση στις ήδη ασταθείς τιμές του πετρελαίου.

Πέμπτον, η Τεχεράνη εξετάζει ολοένα και περισσότερο το ενδεχόμενο να διακόψει τα μεγάλα υποθαλάσσια δίκτυα οπτικών ινών που εκτείνονται κάτω από τον Περσικό Κόλπο. Πρόσφατα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επεσήμανε ότι αρκετά σημαντικά καλώδια στην περιοχή των Στενών αποτελούν ευάλωτο σημείο για τις οικονομίες της Μέσης Ανατολής.

Οι δηλώσεις της Τεχεράνης φέρνουν στο προσκήνιο ένα αόρατο θεμέλιο του διαδικτύου και της ίδιας της παγκοσμιοποίησης: το δίκτυο περισσότερων από 500 υποθαλάσσιων καλωδίων που μεταφέρει πάνω από το 95% της διεθνούς διαδικτυακής κίνησης δεδομένων.