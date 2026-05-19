Τα πέντε όπλα του Ιράν αν ο Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 11:57

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποτίμησε ήδη μια φορά δραματικά τη δύναμη του Ιράν και τη ζημιά που μπορεί να επιφέρει στον ίδιο, στα κράτη του Κόλπου και την παγκόσμια «κανονικότητα».

Βαγγέλης Γεωργίου
Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναστέλλει προσωρινά τα σχέδια για εκ νέου στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αφού οι ηγέτες τριών χωρών της Μέσης Ανατολής τού ζήτησαν να δώσει περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν όμως, εύλογα, είναι επί ποδός ούτως ή άλλως, καθώς απειλείται η εθνική του κυριαρχία.

«Όπως ακριβώς η Τεχεράνη πιστεύει ότι ο Trump σκοπεύει να διεξαγάγει τον επόμενο πόλεμο με πολύ μεγαλύτερη αγριότητα, έτσι και οι Ιρανοί σχεδιαστές προετοιμάζουν μια πολύ πιο εκτεταμένη και τιμωρητική εκστρατεία αντιποίνων, με νέους στρατηγικούς στόχους και νέους στόχους επίθεσης» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της δεξαμενής σκέψης Quincy Institute for Responsible Statecraft, Τρίτα Πάρσι.

Ο Πάρσι σε ανάλυσή του εξηγεί τους λόγους που οι ιρανικές επιθέσεις θα είναι πιο σφοδρές.

Πρώτον, Ιρανοί αξιωματούχοι περιγράφουν όλο και περισσότερο τον επόμενο πόλεμο ως ευκαιρία να προκαλέσουν μέγιστη στρατηγική ζημιά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), επικαλούμενοι τον ενεργό ρόλο του Άμπου Ντάμπι στην προηγούμενη σύγκρουση, τη βαθύτερη και ολοένα πιο ανοιχτή συνεργασία του με το Ισραήλ, καθώς και τον ρόλο του στην πίεση προς τον Trump να επαναλάβει τις εχθροπραξίες.

Η Τεχεράνη είναι πιθανό να στοχοποιήσει αμερικανικά κέντρα δεδομένων (data centers) στα ΗΑΕ, λέει ο Πάρσι, επικαλούμενος Ιρανούς αξιωματούχους. «Υποστηρίζουν ότι αυτές οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες έχουν ήδη καταστεί συμμετέχοντες στη σύγκρουση μέσω της υποστήριξής τους προς το Πεντάγωνο».

Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη βλέπει μια ευκαιρία να πλήξει τις φιλοδοξίες των ΗΑΕ να εξελιχθούν σε παγκόσμιο κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και, με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως να υπονομεύσει τον ανταγωνισμό της Ουάσιγκτον με την Κίνα στον τομέα της AI.

Δεδομένου ότι τα προσωπικά επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειας Τραμπ συνδέονται με αυτές τις επιχειρήσεις, η Τεχεράνη μπορεί να είναι πρόθυμη πλέον να τα πλήξει αποφασιστικά. «Η λογική είναι απλή» εξηγεί ο Πάρσι «ο Τραμπ μπορεί να ανεχθεί ζημιές στα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε απειλές κατά της δικής του οικονομικής αυτοκρατορίας. Αν αυξηθεί το προσωπικό κόστος για τον ίδιο τον Trump, λέει αυτή η λογική, ίσως αποδειχθεί πιο πρόθυμος να υιοθετήσει μια ρεαλιστική διαπραγματευτική στάση».

Τρίτον, ο Πάρσι εκτιμά πως η Τεχεράνη δεν θα είναι και τόσο συγκρατημένη αν αποδειχτεί ότι κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου επιτρέπουν στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ να χρησιμοποιούν το έδαφος ή τον εναέριο χώρο τους για να το ξαναπλήξουν.

«Το αποτέλεσμα θα ήταν μια ευρύτερη και πολύ πιο επικίνδυνη οριζόντια κλιμάκωση, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία αν κρίσιμες ενεργειακές υποδομές δεχθούν επίθεση».

Τέταρτον, ο ειδικός βλέπει την επέκταση της σύγκρουσης στην Ερυθρά Θάλασσα, ασκώντας ακόμα μεγαλύτερη ανοδική πίεση στις ήδη ασταθείς τιμές του πετρελαίου.

Πέμπτον, η Τεχεράνη εξετάζει ολοένα και περισσότερο το ενδεχόμενο να διακόψει τα μεγάλα υποθαλάσσια δίκτυα οπτικών ινών που εκτείνονται κάτω από τον Περσικό Κόλπο. Πρόσφατα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επεσήμανε ότι αρκετά σημαντικά καλώδια στην περιοχή των Στενών αποτελούν ευάλωτο σημείο για τις οικονομίες της Μέσης Ανατολής.

Οι δηλώσεις της Τεχεράνης φέρνουν στο προσκήνιο ένα αόρατο θεμέλιο του διαδικτύου και της ίδιας της παγκοσμιοποίησης: το δίκτυο περισσότερων από 500 υποθαλάσσιων καλωδίων που μεταφέρει πάνω από το 95% της διεθνούς διαδικτυακής κίνησης δεδομένων.

«Μπορεί να θεωρούμε ότι το διαδίκτυο υπάρχει σε ένα είδος «ψηφιακού νέφους», όμως η φυσική του υποδομή είναι ευάλωτη — και αυτή η ευαλωτότητα εξελίσσεται πλέον σε σοβαρό γεωπολιτικό ζήτημα» αναφέρει η ειδική στις υβριδικές απειλές στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μελβούρνης Μέρεντιθ Πριμρόουζ Τζόουνς.

«Ιρανοί αξιωματούχοι βλέπουν όλο και περισσότερο αυτό το ενδεχόμενο ως ένα πιθανό δεύτερο Στενό του Ορμούζ: ένα ισχυρό νέο σημείο πίεσης ικανό να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία σε τεράστια κλίμακα» λέει ο Πάρσι.

Ο ιρανο-σουηδός ειδικός καταλήγει ότι η αναζωπύρωση του πολέμου δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά προσθέτει «όταν και οι δύο πλευρές πείθουν τους εαυτούς τους ότι ένας ακόμη γύρος συγκρούσεων θα ενισχύσει τη διαπραγματευτική τους θέση, η βαρυτική έλξη προς τη σύγκρουση γίνεται επικίνδυνα ισχυρή — όσο παράλογη κι αν είναι τελικά αυτή η λογική».

Business
Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Σε παγκόσμια επιφυλακή για τον Έμπολα – Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Business
ΔΕΗ: Σενάρια για προσφορές 19 δισ. ευρώ για την ΑΜΚ – Που θα βρει τα χρήματα το Δημόσιο

Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Σκότωσε τους γονείς του, τραυμάτισε τον επτά μηνών γιο του και τρία ακόμα άτομα – Παραδόθηκε ο δράστης
Παραδόθηκε ο δράστης 19.05.26 Upd: 09:49

Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς τη Δευτέρα στην Ισπανία - Ο δράστης που αναζητούνταν παραδόθηκε σήμερα στις αρχες

Σαν Ντιέγκο: «Θυσίασε τη ζωή του» ο φύλακας του τζαμιού και πατέρας οκτώ παιδιών – Φιλοναζί οι δράστες
Πώς έγινε η επίθεση 19.05.26

Πώς ξεδιπλώθηκε η επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκο - Μπιτόνι βενζίνης με το σύμβολο των SS είχαν οι δράστες - Μηνύματα μίσους πάνω σε ένα από τα όπλα

Νεκτάριος Δαργάκης
Ιαπωνία: Φοβάται την έλλειψη νάφθας – Τι είναι και γιατί ανησυχούν οι άνθρωποι;
Κόσμος 19.05.26

Λίγοι είχαν ακούσει για τη νάφθα και λίγοι ήταν επίσης όσοι γνώριζαν τι είναι. Οι ελλείψεις που προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ την έφεραν στην επιφάνεια

Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων – Έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων
Στεγαστική κρίση 19.05.26

Το κόστος ζωής στην Ελλάδα και την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος στέγασης. Όταν τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά κοινωνικών κατοικιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Τραμπ θέτει μόνος του προθεσμίες και μετά τις ακυρώνει – Απάντηση στην «αναστολή επίθεσης»
Κόσμος 19.05.26

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανέστειλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεσή του στο Ιράν μετά από συζητήσεις με ηγέτες του Κόλπου - «Θα τους αναγκάσουμε να παραδοθούν» λέει η Τεχεράνη

Ρωσία – Κίνα: Αλληλοϋποστήριξη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας – Τα μηνύματα ενόψει της συνάντησης Πούτιν με Σι
Κόσμος 19.05.26

Ρωσία και Κίνα είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν σε μία σειρά από τομείς κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή - Το μήνυμα Πούτιν πριν από τη συνάντηση με τον Σι

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η σιωπηλή προσάρτηση
Πολλές οι αντιδράσεις 19.05.26

Το Ισραήλ επιταχύνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ η βία μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων κλιμακώνεται επικίνδυνα μέσα σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Γεώργιος Μαζιάς
Στη Λάρισα το «Δέντρο του αγώνα για Δικαιοσύνη»
Αυτοδιοίκηση 19.05.26

«Η δημιουργία αυτού του ιδιαίτερου μνημείου, με τη βαρύνουσα σημασία που έχει για την πόλη της Λάρισας, βρίσκεται στην τελική ευθεία»αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Δήμου Λαρισαίων.

Η Stoiximan, Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο
Τα Νέα της Αγοράς 19.05.26

Η Stoiximan επιστρέφει στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ως Επίσημος Υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026™ για Ελλάδα και Κύπρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τη FIFA μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA Qatar 2022™

Ο Μέσι χτίζει το νέο πρότζεκτ της Κορνεγιά: Γυναικεία ομάδα, νέο γήπεδο και ένα ποδοσφαιρικό μοντέλο για το μέλλον
Ποδόσφαιρο 19.05.26

Ο Λιονέλ Μέσι επενδύει στρατηγικά σχεδιάζοντας τη δημιουργία γυναικείου τμήματος, την επέκταση του γηπέδου στις 8.000 θέσεις και μια σύγχρονη αθλητική πόλη

Γιώργος Μαζιάς
Νέες υδρογεωτρήσεις στην Τήλο
Επάρκεια νερού 19.05.26

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα Λιβάδια Τήλου.

Ο Τζον Τραβόλτα εξηγεί την έμπνευση πίσω από τις viral εμφανίσεις του με μπερέ στις Κάννες
Yπήρχε λόγος 19.05.26

Ο 72χρονος Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι υπήρχε λόγος που φόρεσε το κομψό καπέλο τρεις φορές κατά τη διάρκεια του σκηνοθετικού του ντεμπούτου στη Γαλλία το Σαββατοκύριακο.

Έφη Αλεβίζου
Βολές Σαμαρά: Η απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κάρπαθο, Διδυμότειχο, Κύπρο προκαλεί μείζονα ερωτήματα
Η ανακοίνωση 19.05.26

Το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων εμπεριέχει νέες βολές κατά της κυβέρνησης - «Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους»

Τζαβέλλας: Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή για τις υποκλοπές – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών»
Ελλάδα 19.05.26

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας αρνείται να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για τις υποκλοπές - Οι λόγοι που επικαλείται

Μίνα Μουστάκα
Σε κοινή θέα στη ΝΔ η κούρσα διαδοχής – Με το κεφάλι στην άμμο το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Την ώρα που στο Μαξίμου κάνουν πώς δεν άκουσαν την «πιστολιά του αφέτη» για την κούρσα διαδοχής που ήχησε εκκωφαντικά στο Συνέδριο, στο εσωτερικό της ΝΔ ιχνηλατούν ήδη τις στρατηγικές, τις πλατφόρμες και τις συμμαχίες που διαγράφονται, καθαρά πια, ενόψει της επόμενης μέρας στο κόμμα - Ποιος πάει για νέος γραμματέας της ΝΔ

Γιάννης Μπασκάκης
Καρυστιανού: Κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου
Παρασκήνιο 19.05.26

Μετά τις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου για «κόμμα με εντολή Μόσχας» η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση

Τασούλας: Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων – Σημάδεψε ανεξίτηλα τον Ελληνισμό
Το μήνυμά του 19.05.26

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας τονίζει ότι «ενώνουμε τη φωνή μας με όλους όσοι αγωνίζονται για την αποτροπή κάθε μορφής βίας, μίσους και διωγμών»

Φάμελλος: Καθοριστικός ο ρόλος του Τσίπρα – Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Φάμελλος υπενθύμισε ότι στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε σαφής απόφαση για τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Αλέξης Τσίπρας - Τι είπε για Πολάκη

Κυριακή Γρίβα: Παραπομπή σε δίκη ζητά η εισαγγελέας για τους τέσσερις αστυνομικούς
Ελλάδα 19.05.26

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούμενοι είναι ο τότε σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης Δράσης.

Μίνα Μουστάκα
Ευρώπη: Είναι προετοιμασμένη για τις νέες υγειονομικές απειλές; – Οι δύο νέοι κανονισμοί, πώς ενεργοποιούνται
Με αφορμή τον χανταϊό 19.05.26

Το ξέσπασμα του χανταϊού έχει προκαλέσει ανησυχία - Πώς είναι η κατάσταση στην Ευρώπη έξι χρόνια μετά την πανδημία του κορονοϊού αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης

Νεκτάριος Δαργάκης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

