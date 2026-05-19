Συμβαίνει τώρα:
18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Η σιωπηλή προσάρτηση
Κόσμος 19 Μαΐου 2026, 06:00

Η σιωπηλή προσάρτηση

Το Ισραήλ επιταχύνει τους εποικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ η βία μεταξύ εποίκων και Παλαιστινίων κλιμακώνεται επικίνδυνα μέσα σε ένα εκρηκτικό γεωπολιτικό περιβάλλον

Γεώργιος Μαζιάς
Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιταχύνει την πολιτική εδραίωσης της παρουσίας της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προχωρώντας σε νέες ρυθμίσεις για την αγορά γης και ενισχύοντας παράλληλα τους εβραϊκούς οικισμούς, σε μια περίοδο που η βία στην περιοχή έχει κλιμακωθεί δραματικά.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Νετανιάχου να καταργήσει παλαιό ιορδανικό νόμο του 1953, ο οποίος περιόριζε την αγορά γης από μη Άραβες στη Δυτική Όχθη, θεωρείται από πολλούς ακόμη ένα βήμα προς την περαιτέρω ισραηλινή εδραίωση στα παλαιστινιακά εδάφη. Ο υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι «να βαθύνουν οι ρίζες του Ισραήλ σε ολόκληρη τη γη του Ισραήλ», απορρίπτοντας ουσιαστικά την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Η Δυτική Όχθη παραμένει εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο εκρηκτικές γεωπολιτικές περιοχές του πλανήτη. Μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή και από τότε η παρουσία των ισραηλινών οικισμών αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα, περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε περισσότερους από 160 οικισμούς ανάμεσα σε περίπου 3,3 εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο βίαιη. Παλαιστίνιοι κάτοικοι καταγγέλλουν συστηματικές επιθέσεις εποίκων, καταστροφές καλλιεργειών, εμπρησμούς κατοικιών, κλοπές ζώων και εκφοβισμό με στόχο την εγκατάλειψη γης και περιουσιών. Οι επιθέσεις αυτές εντάθηκαν μετά τον θάνατο του 18χρονου Ισραηλινού εποίκου Yehuda Sherman, ο οποίος σκοτώθηκε σε περιστατικό που οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν σκόπιμη επίθεση, ενώ η οικογένεια του Παλαιστινίου οδηγού υποστηρίζει ότι επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιθέσεις εποίκων έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα στο 2026. Η παλαιστινιακή οργάνωση Commission of Resistance Against the Wall and Settlements υποστηρίζει ότι μόνο τον Μάρτιο καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 επιθέσεις από εποίκους και ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ίραν, καθώς πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το κλίμα πολεμικής έντασης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα ακραία στοιχεία στους οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

Η EΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε ακραίους εποίκους και ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να περιορίσει τη βία. Παράλληλα, οργανώσεις όπως η B’Tselem κατηγορούν τόσο τους εποίκους όσο και τμήματα του ισραηλινού κρατικού μηχανισμού ότι συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον συστηματικής πίεσης προς τους Παλαιστινίους κατοίκους.

Για τους ίδιους τους Παλαιστινίους, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη βία αλλά και τη σταδιακή οικονομική και κοινωνική ασφυξία. Οι περιορισμοί μετακίνησης, η απώλεια γης, η καταστροφή καλλιεργειών και η αβεβαιότητα για το μέλλον ενισχύουν το αίσθημα ότι η καθημερινότητα στη Δυτική Όχθη μετατρέπεται ολοένα περισσότερο σε διαρκή κατάσταση πίεσης και ανασφάλειας.

Η Δυτική Όχθη εξελίσσεται έτσι σε ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, όπου γεωπολιτική, θρησκεία, εθνική ταυτότητα και έλεγχος γης συγκρούονται καθημερινά με τρόπο που συνεχίζει να επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή.

Στεγαστική κρίση στην Ευρώπη: Τα υψηλά ενοίκια, η Ακροδεξιά και η λύση

Self-Silencing: Μήπως καταπιέζετε όλα όσα νιώθετε;

Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου
Ρευστό τοπίο 19.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διακηρύττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόσω το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, καθώς οδεύει προς τις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη
Θρησκευτικό μίσος 19.05.26

Αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες, 17 και 18 ετών, του φονικού στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο ένας από τους δύο δράστες πήρε τα όπλα και το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Σύνταξη
Γερμανία: Η Μέρκελ επικρίνει την EE για την άρνησή της να κάνει διπλωματικό διάλογο με τη Ρωσία
Καρφιά στην ΕΕ 18.05.26

Η Άνγκελα Μέρκελ είπε ότι «δεν είναι αρκετό» μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία. «Και εμείς μετράμε, ως Ευρωπαίοι», υπογράμμισε.

Θα συσταθεί στις ΗΠΑ ταμείο 1,8 δισ δολαρίων που θα αποζημιώνει όσους «διώχθηκαν άδικα» όπως ο Τραμπ
Κόσμος 18.05.26

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την σύσταση ταμείου αποζημιώσεων από «όσους έχουν διωχθεί άδικα», ταυτόχρονα η αγωγή του κατά της Εφορίας θα μπει στο αρχείο.

Τετραήμερη εργασία: Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι κανόνας και όχι εξαίρεση – Το πείραμα που πέτυχε
Οικονομία 19.05.26

Το 2019 η Ισλανδία δοκίμασε πιλοτικά την τετραήμερη εργασία. Σήμερα, το 86% των κατοίκων δουλεύει με μειωμένο ωράριο, χωρίς μείωση αποδοχών. Οι λόγοι που το πείραμα πέτυχε.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Economist: Το μεγάλο deal που θέλει να καταφέρει ο Πούτιν με την Κίνα του Σι
Κόσμος 19.05.26

Ο ρώσος πρόεδρος σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, έχει στο μυαλό του μια μεγάλη επένδυση που φιλοδοξεί να λύσει τα χέρια της Κίνας στην εύρεση ενέργειας και της Ρωσίας στην προσφορά για δεκαετίες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Μαχαιριές» Καραχάλιου για το κόμμα Καρυστιανού – «Στον ιστό της πουτινικής αράχνης»
Πολιτική 19.05.26

Μπαράζ αναρτήσεων του Νίκου Καραχάλιου για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. «Άνοιξε φρενοκομείο στην Καρνεάδου» σχολιάζει και δίνει σαφώς ρωσικό χαρακτήρα στην πολιτική κίνηση που σύντομα περνά την πόρτα του Αρείου Πάγου.

Ο Νετανιάχου, οι εκλογές στο Ισραήλ και η τακτική του αέναου πολέμου
Ρευστό τοπίο 19.05.26

Ο πόλεμος στο Ιράν «δεν έχει τελειώσει», διακηρύττει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενόσω το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις σε Λίβανο, Γάζα και Συρία, καθώς οδεύει προς τις κάλπες

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: Ασυγκράτητη η άνοδος των τιμών
Οικονομία 19.05.26

Βαθαίνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: 6 στους 10 χαρακτηρίζουν από «οριακό» έως «μη βιώσιμο» το κόστος αγοράς ή ενοικίασης κατοικίας

Δήμητρα Σκούφου
Η δημογραφία της μοναξιάς
Κόσμος 19.05.26

Οι άνθρωποι συνεχίζουν να δηλώνουν ότι θέλουν παιδιά. Ομως ολοένα λιγότεροι βρίσκουν σύντροφο, δημιουργούν σταθερές σχέσεις και τελικά κάνουν οικογένεια.

Κίττυ Ξενάκη
Η αντίδραση των γατιών σε Roller Coaster που ξεκίνησε να κατακτά το διαδίκτυο [βίντεο]
Γατοπαιχνίδια 19.05.26

Το διαδίκτυο ξεκίνησε ως στρατιωτική εφαρμογή, όμως πλέον είναι γνωστό περισσότερο για τα βίντεο με τις γάτες, παρά για οτιδήποτε άλλο. Πλέον προσφέρει παιχνίδια για τις γάτες σας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ποιοι είναι οι δράστες του φονικού στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο – Μήνυμα ειρήνης από τον ιμάμη
Θρησκευτικό μίσος 19.05.26

Αναγνωρίστηκαν οι δύο δράστες, 17 και 18 ετών, του φονικού στο τζαμί του Σαν Ντιέγκο. Ο ένας από τους δύο δράστες πήρε τα όπλα και το αυτοκίνητο της μητέρας του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χάος στη Βολιβία με τον στρατό στους δρόμους – Ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές μετά τους 4 νεκρούς του Σαββάτου
Ακρίβεια 19.05.26

Η στρατιωτικοποιημένη αστυνομία και ο στρατός έχουν βγει στους δρόμους της Λα Παζ για να αποτρέψουν τους διαδηλωτές να πλησιάσουν σε κυβερνητικά κτίρια και την έδρα της κυβέρνησης

Ο Μαμντάνι ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας σε τζαμιά μετά την επίθεση – «Φριχτή κατάσταση» για τον Τραμπ
Σαν Ντιέγκο 19.05.26

Στον απόηχο της επίθεσης με 5 νεκρούς εκ των οποίο οι δύο ήταν οι δράστες, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ενισχύει την αστυνομική παρουσία στα τζαμιά της πόλης. Θα επανέλθουμε λέει ο Τραμπ.

Βολιβία: Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Λα Παζ
Κόσμος 19.05.26

Οι πολίτες της Βολιβίας συνεχίζουν να διαδηλώνουν ενάντια στην ακρίβεια σε τρόφιμα, καύσιμα και υπηρεσίας που δημιούργησε ο πρόεδρος Ροντρίγκο Πας κόβοντας τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο.

Στο «κόκκινο» η Αλικαρνασσός για τις «γκρίζες ζώνες» του Κτηματολογίου
Ελλάδα 19.05.26

Έκτακτη σύγκλιση του νομικού τμήματος του κτηματολογίου και του Δήμου Ηρακλείου για να βρεθεί τρόπος διαχείρισης των νομικών προβλημάτων που υπάρχουν, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι έκανε ένα μικρό θαύμα – Έκλεισε «τρύπα» 12 δισ. στον προϋπολογισμό
Νέα Υόρκη 19.05.26

Πάρκα, βιβλιοθήκες, ασφαλέστεροι δρόμοι και κοινωνική στέγαση οι προτεραιότητες του Ζόχραν Μαμντάνι. Ο προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα περίπου 500 εκατ. δολαρίων από ένα νέο φόρο που θα επιβληθεί στις δευτερεύουσες κατοικίες αξίας άνω των 5 εκατ. δολαρίων.

Αλέξανδρος Καψύλης
Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Κούβα, που προειδοποιεί για «λουτρό αίματος» αν υπάρξει αμερικανική επίθεση
Κλίμα απειλών 19.05.26

Η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει την πίεση στην Κούβα, στοχεύοντας με κυρώσεις την υπηρεσία πληροφοριών και την ηγεσία της χώρας. Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να μην κινηθούν στρατιωτικά.

Για ποια «ασφάλεια» θα μιλήσει ο Γρηγόρης Δημητριάδης και με ποια ιδιότητα θεωρείται ισότιμος, πρώην πρωθυπουργών, υπουργών (που παρακολουθούσε) και άλλων αξιωματούχων;
Πολιτική Γραμματεία 19.05.26

Η πρόσκληση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο Athens Defence Summit γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιοι θέλουν να αναγορεύσουν αυτόν που μερίδα της κοινωνίας θεωρεί «εθνικό κοριό» σε κορυφαίο πολιτικό παράγοντα

Βασίλης Ρίζος
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»
Κόσμος 18.05.26

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

