Η σιωπηλή προσάρτηση

Η κυβέρνηση του Ισραήλ επιταχύνει την πολιτική εδραίωσης της παρουσίας της στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προχωρώντας σε νέες ρυθμίσεις για την αγορά γης και ενισχύοντας παράλληλα τους εβραϊκούς οικισμούς, σε μια περίοδο που η βία στην περιοχή έχει κλιμακωθεί δραματικά.

Η απόφαση της κυβέρνησης του Νετανιάχου να καταργήσει παλαιό ιορδανικό νόμο του 1953, ο οποίος περιόριζε την αγορά γης από μη Άραβες στη Δυτική Όχθη, θεωρείται από πολλούς ακόμη ένα βήμα προς την περαιτέρω ισραηλινή εδραίωση στα παλαιστινιακά εδάφη. Ο υπουργός Οικονομικών Bezalel Smotrich είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι «να βαθύνουν οι ρίζες του Ισραήλ σε ολόκληρη τη γη του Ισραήλ», απορρίπτοντας ουσιαστικά την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Η Δυτική Όχθη παραμένει εδώ και δεκαετίες μία από τις πιο εκρηκτικές γεωπολιτικές περιοχές του πλανήτη. Μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967, το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή και από τότε η παρουσία των ισραηλινών οικισμών αυξάνεται συνεχώς. Σήμερα, περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε περισσότερους από 160 οικισμούς ανάμεσα σε περίπου 3,3 εκατομμύρια Παλαιστινίους.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο βίαιη. Παλαιστίνιοι κάτοικοι καταγγέλλουν συστηματικές επιθέσεις εποίκων, καταστροφές καλλιεργειών, εμπρησμούς κατοικιών, κλοπές ζώων και εκφοβισμό με στόχο την εγκατάλειψη γης και περιουσιών. Οι επιθέσεις αυτές εντάθηκαν μετά τον θάνατο του 18χρονου Ισραηλινού εποίκου Yehuda Sherman, ο οποίος σκοτώθηκε σε περιστατικό που οι ισραηλινές αρχές χαρακτηρίζουν σκόπιμη επίθεση, ενώ η οικογένεια του Παλαιστινίου οδηγού υποστηρίζει ότι επρόκειτο για τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιθέσεις εποίκων έχουν αυξηθεί σημαντικά μέσα στο 2026. Η παλαιστινιακή οργάνωση Commission of Resistance Against the Wall and Settlements υποστηρίζει ότι μόνο τον Μάρτιο καταγράφηκαν περισσότερες από 1.800 επιθέσεις από εποίκους και ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την έναρξη της στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ίραν, καθώς πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι το κλίμα πολεμικής έντασης ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τα ακραία στοιχεία στους οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

Η EΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις σε ακραίους εποίκους και ζητούν από την ισραηλινή κυβέρνηση να περιορίσει τη βία. Παράλληλα, οργανώσεις όπως η B’Tselem κατηγορούν τόσο τους εποίκους όσο και τμήματα του ισραηλινού κρατικού μηχανισμού ότι συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον συστηματικής πίεσης προς τους Παλαιστινίους κατοίκους.

Για τους ίδιους τους Παλαιστινίους, το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη βία αλλά και τη σταδιακή οικονομική και κοινωνική ασφυξία. Οι περιορισμοί μετακίνησης, η απώλεια γης, η καταστροφή καλλιεργειών και η αβεβαιότητα για το μέλλον ενισχύουν το αίσθημα ότι η καθημερινότητα στη Δυτική Όχθη μετατρέπεται ολοένα περισσότερο σε διαρκή κατάσταση πίεσης και ανασφάλειας.

Η Δυτική Όχθη εξελίσσεται έτσι σε ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, όπου γεωπολιτική, θρησκεία, εθνική ταυτότητα και έλεγχος γης συγκρούονται καθημερινά με τρόπο που συνεχίζει να επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή.