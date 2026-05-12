Δυτική Όχθη: Ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με τη Unicef
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 15:22

Δυτική Όχθη: Ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με τη Unicef

Το 93% των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη σκοτώθηκαν «από τις ισραηλινές δυνάμεις», όπως τονίζει η Unicef

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Η συνήθεια που «κόβει» την επιθυμία για τσιγάρο

Εβδομήντα παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (Unicef), που διευκρίνισε ότι το 93% αυτών σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η Unicef ζητά από τις ισραηλινές αρχές «να λάβουν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψουν άλλα παιδιά να σκοτωθούν ή να ακρωτηριαστούν»

«Τα παιδιά πληρώνουν αβάσταχτο τίμημα λόγω της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef Τζέιμς Έλντερ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2025 έως σήμερα, τουλάχιστον ένα παιδί Παλαιστινίων σκοτωνόταν κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, που είναι υπό ισραηλινό έλεγχο. Αυτό αντιστοιχεί σε 70 παιδιά Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στην περίοδο αυτή», πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν επίσης 850 παιδιά ακόμη που τραυματίστηκαν στην ίδια περίοδο.

Διευκρίνισε ότι το 93% των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σκοτώθηκαν «από τις ισραηλινές δυνάμεις».

Στρατιώτες των IDF κοντά στη Χεβρώνα στη Δυτική Όχθη.

Η πλειονότητα σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από «πραγματικά πυρά»

Για την πλειονότητα αυτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, αυτό συνέβη «από πραγματικά πυρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef.

Τόνισε ότι η Unicef ζητά από τις ισραηλινές αρχές «να λάβουν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψουν άλλα παιδιά να σκοτωθούν ή να ακρωτηριαστούν και για να προστατευθούν τα νοικοκυριά τους, τα σχολεία τους και η πρόσβασή τους στο νερό, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Η Unicef καλεί επίσης τα κράτη-μέλη που έχουν επιρροή να τη χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίσουν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε.

Η βία εξερράγη στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» με στόχο κυρίως τους παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς στη Δυτική Όχθη.

Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

«Κόκκινο χαλί» 12.05.26

Τα αμαρτήματα του Στάρμερ που παρέδωσαν τη Βρετανία στον Φάρατζ

Βαγγέλης Γεωργίου
Για πρώτη φορά 12.05.26

Κιμ Τζου Αέ: Μπορεί μια κόρη να κληρονομήσει την απόλυτη εξουσία στη Βόρεια Κορέα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Εκατέρωθεν απειλές 12.05.26 Upd: 14:06

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης – Αδιάκοπες οι φονικές επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Γεωπολιτική ρουλέτα 12.05.26

Τζιχάντ στην «αυλή» της Ευρώπης – Θα γίνει το Μάλι η πρώτη χώρα που κυβερνά η Αλ Κάιντα «με τη βούλα»;

Μαργαρίτα Βεργολιά
Κόσμος 12.05.26

Αναζητείται ειρηνοποιός σε ένα κόσμο που μαστίζεται από συγκρούσεις - Ο ΟΗΕ και ο επόμενος... Γκουτέρες

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έλειψη μοσχευμάτων 12.05.26

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων

Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Θα γίνει η Βενεζουέλα η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ;

Νότια Αφρική 12.05.26

Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Euroleague 12.05.26

Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»

Διπλωματία 12.05.26

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ

Politico 12.05.26

Υπόθεση Έπσταϊν: Το Κογκρέσο ανοίγει τον πιο δύσκολο φάκελο – Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελλάδα 12.05.26

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» - Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της

Πολιτική Γραμματεία 12.05.26

Φάμελλος: Επείγει η ενότητα για να φύγει η επικίνδυνη κυβέρνηση – Ξεκάθαρη επιλογή της κυβέρνησης να απαξιωθεί η Δημόσια Υγεία

Ελλάδα 12.05.26

Αθώοι οι τρεις νεαροί για την υπόθεση της διαπόμπευσης σε βάρος του πρώην Πρύτανη της ΑΣΟΕΕ

Μίνα Μουστάκα
Εκπαιδευτικές υποδομές 12.05.26

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου

The Good Life 12.05.26

Οργισμένος Έρικ Κλάπτον: Αιφνιδιστιακή αποχώρηση από συναυλία μετά από επίθεση εις βάρος του

Πολιτική 12.05.26

Μικροπολιτικός: «Εκρήξεις» στο Μαξίμου ένα σαββατιάτικο πρωινό…

Super League 12.05.26

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Πολιτική 12.05.26

Ανδρουλάκης: Το Σύνταγμα κ. Μητσοτάκη δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή

Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Άκης Στρατόπουλος
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

