Εβδομήντα παιδιά Παλαιστινίων σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από την έναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων τον Ιανουάριο του 2025, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (Unicef), που διευκρίνισε ότι το 93% αυτών σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Η Unicef ζητά από τις ισραηλινές αρχές «να λάβουν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψουν άλλα παιδιά να σκοτωθούν ή να ακρωτηριαστούν»

«Τα παιδιά πληρώνουν αβάσταχτο τίμημα λόγω της κλιμάκωσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef Τζέιμς Έλντερ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2025 έως σήμερα, τουλάχιστον ένα παιδί Παλαιστινίων σκοτωνόταν κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, που είναι υπό ισραηλινό έλεγχο. Αυτό αντιστοιχεί σε 70 παιδιά Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν στην περίοδο αυτή», πρόσθεσε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν επίσης 850 παιδιά ακόμη που τραυματίστηκαν στην ίδια περίοδο.

Διευκρίνισε ότι το 93% των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους σκοτώθηκαν «από τις ισραηλινές δυνάμεις».

Η πλειονότητα σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από «πραγματικά πυρά»

Για την πλειονότητα αυτών που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν, αυτό συνέβη «από πραγματικά πυρά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef.

Τόνισε ότι η Unicef ζητά από τις ισραηλινές αρχές «να λάβουν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να αποτρέψουν άλλα παιδιά να σκοτωθούν ή να ακρωτηριαστούν και για να προστατευθούν τα νοικοκυριά τους, τα σχολεία τους και η πρόσβασή τους στο νερό, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Η Unicef καλεί επίσης τα κράτη-μέλη που έχουν επιρροή να τη χρησιμοποιήσουν για να διασφαλίσουν τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου», δήλωσε.

Η βία εξερράγη στη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε «αντιτρομοκρατική επιχείρηση» με στόχο κυρίως τους παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς στη Δυτική Όχθη.