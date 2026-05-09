Κόσμος 09 Μαΐου 2026, 10:00

Από τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα έως τον Λίβανο και τα Υψίπεδα του Γκολάν – Το Ισραήλ και το «μοτίβο» κατοχής

Στο φόντο της κρίσης στο Ιράν και των «κίτρινων γραμμών» του Ισραήλ σε Γάζα και νότιο Λίβανο, η κυβέρνηση Νετανιάχου εντείνει προεκλογικά τον εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά και συριακά εδάφη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Με το βλέμμα στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ (είναι προγραμματισμένες για τα τέλη Οκτωβρίου) και εν μέσω «τρύπιων» εκεχειριών στο Ιράν, στον Λίβανο και στη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του επιταχύνουν το βήμα τους προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση: στην επέκταση της ισραηλινής κατοχής.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επεκτείνει τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επιβάλλει άλλη μια στον νότιο Λίβανο, ως «ζώνες ασφαλείας».

Στο ίδιο μοτίβο, συνεχίζει την κατάληψη συριακών εδαφών πέραν της γραμμής ανακωχής του 1974, την ώρα που η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε στα κρυφά σχέδιο επενδύσεων ύψους 334 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση των παράνομων εβραϊκών οικισμών στα κατεχόμενα από το 1967 Υψίπεδα του Γκολάν.

Πρόκειται πλέον για μοτίβο της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Το ίδιο είχε πράξει και στις αρχές του περασμένου μήνα, εγκρίνοντας υπό καθεστώς μυστικότητας τη δημιουργία ή νομιμοποίηση 34 νέων εβραϊκών οικισμών σε παλαιστιακά εδάφη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη (άλλη μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου), ενόσω η κλιμακούμενη βία του ισραηλινού στρατού και εξτρεμιστών εβραίων εποίκων υποδεικνύουν ένα σχέδιο βίαιου εκτοπισμού Παλαιστινίων και αρπαγής παλαιστινιακής γης.

Ακροδεξιά κινήματα, από το Uri Tzafon έως το Tzav 9, εντείνουν τις πιέσεις για εποικισμό τόσο του νότιου Λιβάνου, όσο και της Γάζας.

Υπό την εκκωφαντική σιωπή της κυβέρνησης Τραμπ στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου και η μεσσιανική ακροδεξιά μιλούν ανοιχτά πια για το «Μεγάλο Ισραήλ».

Από το περιθώριο της πολιτικής, το πολιτικο-θρησκευτικό ρεύμα που συνδυάζει τον υπερεθνικισμό με τη θρησκευτική πεποίθηση ότι η κυριαρχία των Εβραίων σε ολόκληρη τη βιβλική γη αποτελεί θεϊκή εντολή και προάγγελο της μεσιανικής λύτρωσης έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κρατικής στρατηγικής.

Πρόσφατη δημοσκόπηση του ερευνητικού ινστιτούτου Midgam κατέδειξε ότι το 75% των νέων ψηφοφόρων ταυτίζεται με την εγχώρια Δεξιά και την Ακροδεξιά, σηματοδοτώντας μια μόνιμη στροφή της ισραηλινής κοινωνίας προς ανάλογες ακραίες θέσεις.

Υψίπεδα του Γκολάν, η επόμενη φάση

Το Ισραήλ κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος των συριακών Υψιπέδων του Γκολάν, περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1967 και το προσάρτησε de facto, παράνομα και μονομερώς, το 1981.

Μόνο οι ΗΠΑ έχουν αναγνωρίσει την προσάρτηση, επί της πρώτης προεδρίας Τραμπ.

Η υλοποίηση του εποικιστικού προγράμματος που εγκρίθηκε προ ημερών από την κυβέρνηση Νετανιάχου έχει προγραμματιστεί για την περίοδο 2026-2030.

Προβλέπει τη μετατροπή του εβραϊκού οικισμού Κατσρίν, στα δυτικά, «στην πρώτη πόλη του Γκολάν», με σύγχρονες κατοικίες και  υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα.

Στόχος: η μετεγκατάσταση εκεί τουλάχιστον 3.000 οικογενειών εβραίων εποίκων.

«Το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ διοχέτευσε δημόσιο χρήμα σε ένα έγκλημα πολέμου στη Συρία, ενόσω επιταχύνει την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη», κατήγγειλε η οργάνωση Human Rights Watch.

«Μια μόνιμη μεταφορά πληθυσμού σε συριακό έδαφος παραβιάζει τους διεθνείς κανόνες», τόνισε, «με σοβαρές επιπτώσεις για τους επί μακρόν εκτοπισμένους Σύρους».

Όχι τυχαία, η έγκριση του εποικιστικού προγράμματος συνέπεσε με την δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη νέα ηγεσία της Δαμασκού για συνομιλίες σχετικά με την αποχώρηση του Ισραήλ από τα νέα συριακά εδάφη που έχει καταλάβει, ακόμη και στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας που δημιουργήθηκε με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Το Ισραήλ παραβιάζει τη Συμφωνία Αποδέσμευσης του 1974», δήλωσε ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας (πρώην τζιχαντιστής) Αχμέντ αλ Σάρα.

«Εργαζόμαστε για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ασφαλείας, που να εγγυάται την αποχώρηση από τα εδάφη που κατέλαβε μετά την πτώση του καθεστώτος [Άσαντ] και την επιστροφή του στις γραμμές του 1974».

Πρόκειται για επιπλέον 458 τετραγωνικά χιλιόμετρα κατεχόμενης συριακής γης.

Στα τέλη Απριλίου, εβραίοι έποικοι που συνδέονται με το ακροδεξιό κίνημα Halutzei HaBashan εισήλθαν στη νοτιοδυτική Συρία, ζητώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου επέκταση του εποικισμού και εκεί.

Δυτική Όχθη, μια ματωμένη «σιωπηρή προσάρτηση» από το Ισραήλ

Έπειτα από 59 χρόνια ισραηλινής κατοχής, στη Δυτική Όχθη ζουν σήμερα περισσότεροι από 750.000 εβραίοι έποικοι ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Διάσπαρτοι στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, υπολογίζεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον 279 οικισμοί και προκεχωρημένα φυλάκια εποίκων, συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Απτόητη, η κυβέρνηση Νετανιάχου επιταχύνει τον εποικισμό με συνοπτικές διαδικασίες.

Κατά την πάγια πρακτική της εν μέσω του πολέμου στο Ιράν, ενέκρινε προ μηνός εν κρυπτώ άλλους 34 νέους οικισμούς.

Εννέα είναι υφιστάμενα προκεχωρημένα φυλάκια εβραίων εποίκων, που θεωρούνται παράνομα ακόμη και βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, καθώς κατασκευάζονται χωρίς άδεια του κατοχικού κράτους.

Τα υπόλοιπα είναι 20 νέοι εβραϊκοί οικισμοί, δύο επεκτάσεις υφιστάμενων και τρεις «πυρήνες» που θα γίνουν ανεξάρτητοι από υπάρχοντες οικισμούς.

Αν και ο εποικισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ισραηλινής κατοχής από το 1967, η σημερινή κυβέρνηση Νετανιάχου έχει καταρρίψει κάθε «μαύρο» ρεκόρ.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, τον Δεκέμβριο του 2022, έχει εγκρίνει συνολικά 103 νέοι οικισμούς: σχεδόν διπλάσιους από τους 127 που υπήρχαν πριν και 17 φορές περισσότερους από όσους είχαν εγκριθεί την προηγούμενη δεκαετία.

Η τελευταία απόφαση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη επέκταση του εποικισμού μέχρι σήμερα.

Η πολιτική της συνδυάζεται με κατασχέσεις παλαιστινιακής γης (στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών), καταστροφή παλαιστινιακών περιουσιών και την ανεξέλεγκτη και όλο και πιο φονική βία των εποίκων.

Το αποτέλεσμα είναι ο βίαιος εκτοπισμός Παλαιστινίων.

Το έδαφος είχε προλειάνει το υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ από τον περασμένο Φεβρουάριο, εγκρίνοντας ευρύ φάσμα μέτρων προς ενίσχυση διοικητικού και νομικού ελέγχου του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον στρατό σε ισραηλινές πολιτικές αρχές συνιστά de jure προσάρτηση», σχολιάζει στους Financial Times η Γιαέλ Μπέρντα, καθηγήτρια Kοινωνιολογίας και νομική ερευνήτρια στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ.

«Είναι το κάρφωμα της σημαίας» στο έδαφος, λέει. «Αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή»…

Fitch: Ποιους κινδύνους «βλέπει» για την ελληνική οικονομία

Καρδιά: Είναι όντως πιο υγιής όταν χτυπάει αργά;

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του MV Hondius
Συντονισμός επιχείρησης 09.05.26

Στα Κανάρια μεταβαίνει ο ΠΟΥ για την απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius

Αφού φτάσει το κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι την Κυριακή, ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία
Πόλεμος στο Ιράν 09.05.26

Υπάρχουν και κερδισμένοι στον πόλεμο στο Ιράν: Εταιρείες και τράπεζες είδαν την κρίση ως ευκαιρία

Είναι πολλές οι εταιρείες που κερδίζουν δισεκατομμύρια από τον πόλεμο του Ιράν. Πολλές επιχειρήσεις είναι πιο κερδοφόρες στον πόλεμο ή επωφελούνται από τις ασταθείς τιμές ενέργειας και έχουν δει κέρδη ρεκόρ.

Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν οι ΗΠΑ – Πάνω από 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη
Κόσμος 09.05.26 Upd: 09:48

Εν αναμονή της απάντηση του Ιράν οι ΗΠΑ - Τουλάχιστον 30 νεκροί στον Λίβανο και ισραηλινές επιδρομές στη Δ. Όχθη

Ο Τραμπ περιμένει σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ ενώ η Τεχεράνη αποφεύγει τα σχόλια σχετικά με τη συμφωνία - Το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις στον Λίβανο και τη Δ. Όχθη

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ
Το παρασκήνιο 09.05.26

Πώς τραβήχτηκε το θρυλικό καρέ με τη σημαία στο κατεστραμμένο Ράιχσταγκ

Το απόλυτο σύμβολο της αντιφασιστικής νίκης. Η ιστορική αλήθεια πίσω από την εμβληματική φωτογραφία της σοβιετικής σημαίας στο Ράιχσταγκ και η επίσημη αποκατάσταση των πραγματικών προσώπων του ντοκουμέντου.

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα
Κόσμος 09.05.26

Pax Sinica: To δώρο του Τραμπ στον Σι ενόψει της επίσκεψής του στην Κίνα

Τι είναι αυτό που κάνει έναν από τους σημαντικότερους Βρετανούς οικονομικούς αναλυτές να πιστεύει ότι η Ταϊβάν θα.... πέσει στην Κίνα σαν ώριμο φρούτο; Μήπως ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν;

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς
Φάρατζ… καταλύτης 09.05.26

Η Βρετανία βγαίνει διαιρεμένη μετά τις εκλογές – Τα κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας ενισχύονται διαρκώς

Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία. Και οι τρεις θα κυβερνηθούν πρώτη φορά από κόμματα που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία τους. Και οι φωνές της απόσχισης δυναμώνουν στη Βρετανία.

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»
Απειλή "επέμβασης" 09.05.26

Νέα ένταση ΗΠΑ – Μεξικού: Ο Τραμπ κατηγορεί ότι «τα καρτέλ κυβερνούν τη χώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί για νέα σκληρά μέτρα κατά των ναρκωτικών και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικών κινήσεων στα σύνορα με το Μεξικό

Λίβανος: Αλλοι 10 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα – Ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες
Λίβανος 09.05.26

Αλλοι 10 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται ότι ισχύει από τη 17η Απριλίου, σκοτώνοντας χθες άλλους 10 ανθρώπους, ανάμεσά τους 2 παιδιά και 3 γυναίκες.

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη [βίντεο]
Κόσμος 09.05.26

Μελανσόν εναντίον ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ταϊβάν και Ισραήλ στην ίδια συνέντευξη

Ο Ζαν - Λικ Μελανσόν προανήγγειλε την αποχώρηση της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ σε περίπτωση εκλογής του και μίλησε για την Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Ταϊβάν, αλλά και το Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Ειρηνικός Ωκεανός: Τουλάχιστον 2 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τουλάχιστον 2 νεκροί 09.05.26

Νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι δολοφονήθηκαν σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας σχεδόν στους 200 νεκρούς τον συνολικό απολογισμό αυτών των επιχειρήσεων.

Δανία: Ναυαγούν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης – Πλήγμα για τη Φρεντέρικσεν
Πλήγμα για Φρεντέρικσεν 09.05.26

Ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στη Δανία

Οι συνομιλίες για τη συγκρότηση κεντροαριστερού συνασπισμού στη Δανία κατέληξαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλοδοξία της Φρεντέρικσεν να εξασφαλίσει μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι «εξίσου πολύτιμα με την ατομική βόμβα», λέει σύμβουλος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Σύμβουλος Χαμενεΐ 09.05.26

«Επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημα των Στενών του Ορμούζ»

«Τα Στενά του Ορμούζ συνιστούν μια ευκαιρία εξίσου πολύτιμη με την ατομική βόμβα», δηλώνει σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προσθέτοντας ότι «επί χρόνια, παραβλέπαμε το πλεονέκτημά τους».

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division
Post-punk ποιητής 09.05.26

Η αποξένωση και η σύνδεση – Μια ματιά στη σύντομη αλλά σημαντική ζωή του Ίαν Κέρτις των Joy Division

Η έκθεση «Ian Curtis: Insight» εξερευνά τη ζωή του frontman των Joy Division και στο πώς συνέβαλε στη διαμόρφωση του πολιτιστικού τοπίου του Μάντσεστερ στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι
Κόσμος 09.05.26

«Μπορείς να κερδίσεις τον Τραμπ σε έναν καβγά;» – Τι απαντούν οι Αμερικάνοι

Η κομματική ταυτότητα φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στις απαντήσεις, καθώς οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται πολύ πιο βέβαιοι ότι θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ σε σχέση με τους Ρεπουμπλικάνους

Ποιοτικός χρόνος με τον σκύλο: Πώς 45 λεπτά μπορούν να αποτρέψουν προβλήματα συμπεριφοράς
Επίλυση προβλημάτων 09.05.26

Σκύλος και καταστροφές στο σπίτι: Το «κλειδί» που θα φέρει την ισορροπία

Η καθημερινότητα των περισσότερων κηδεμόνων σκύλων είναι ένας αγώνας δρόμου. Η φράση «θέλω το καλύτερο για τον σκύλο μου, αλλά δεν προλαβαίνω» είναι πραγματικότητα.

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση – Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του
Φως στο Τούνελ 09.05.26

Από το Σίδνεϊ βρέθηκε άστεγος στη Μεταμόρφωση - Το τελευταίο μήνυμα του Ηλία Πανταζή πριν χαθούν τα ίχνη του

Ο Ηλίας Πανταζής συνήθιζε να πηγαίνει σχεδόν καθημερινά στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, στη Μεταμόρφωση, αναζητώντας στήριξη και λίγη ανθρώπινη ζεστασιά από την Ενορία

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά
Ελλάδα 09.05.26

Θρίλερ με το drone που βρέθηκε στη Λευκάδα – Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για την κινητή βόμβα με τα εκρηκτικά

Σε συναγερμό οι ελληνικές αρχές, μετά τον εντοπισμό του θαλάσσιου drone φορτωμένου με 300 κιλά εκρηκτικά που εντόπισαν ψαράδες στην Λευκάδα - Οι Ένοπλες Δυνάμεις ανέλαβαν τις έρευνες - Ουκρανικής κατασκευής το USV - Πώς βρέθηκε στο Ιόνιο;

«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» – Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Ελλάδα 09.05.26

«Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» - Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν 7 μέλη της, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα. Εξιχνιάστηκαν 117 περιπτώσεις με το  παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του
Νομική «κόντρα» 09.05.26

Στις φυλακές Κορυδαλλού το Σάββατο ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο Νικήτα και η σύζυγός του

Οι δύο κατηγορούμενοι για την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου στην Αμμουδάρα μεταφέρθηκαν στα Χανιά για να ταξιδέψουν από το λιμάνι της Σούδας στον Πειραιά και από εκεί στις φυλακές του Κορυδαλλού

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

Αλέξης Τσίπρας: Πώς σταματά η κρατικά εγγυημένη τραπεζική αισχροκέρδεια;

Καίρια παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για τον τραπεζικό τομέα. Εξηγεί γιατί οι τράπεζες με τις πλάτες του κράτους αισχροκερδούν εις βάρος των καταναλωτών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την επαναφορά του τραπεζικού τομέα στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» ως βασικού πυλώνα για τη στήριξη της οικονομίας, της ανάπτυξης και της κοινωνίας.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

