Το Ισραήλ κατέλαβε εδάφη της Συρίας στην επαρχία Κουνέιτρα
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 01:57

Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 01:57

Την ώρα που η διεθνής κοινότητα δεν παρεμβαίνει, το Ισραήλ καταλαμβάνει όλο και περισσότερα εδάφη μέσα στη Συρία, στην πολιτική της δημιουργίας «ζωνών ασφαλείας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αργά το Σάββατο, οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν νέα χερσαία εισβολή στη νότια επαρχία Κουνέιτρα της Συρίας, σηματοδοτώντας μια ακόμη παραβίαση της συριακής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα έφτιαξαν και σημεία ελέγχου όπου κάνουν ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, μια ισραηλινή θωρακισμένη φάλαγγα που αποτελείτο από τουλάχιστον δύο άρματα μάχης Merkava, δύο στρατιωτικά οχήματα και ένα Χάμερ εισέβαλε στον στρατηγικής σημασίας ανατολικό λόφο Ταλ αλ Αχμάρ Αλ Σαρκίγια, όπου οι στρατιώτες κατέλαβαν αμέσως θέσεις μέσα σε προκατασκευασμένα κτίσματα που είχαν παραδοθεί μόλις μια μέρα νωρίτερα.

Η κίνηση αυτή δεν ήταν μια περαστική περιπολία, αλλά μια σκόπιμη, προμελετημένη κατάληψη. Την Παρασκευή, οι ισραηλινές δυνάμεις είχαν ήδη μεταφέρει τρία φορτηγά γεμάτα προκατασκευασμένα δωμάτια στην ίδια κορυφή λόφου, συνοδευόμενα από έναν γερανό, μια μπουλντόζα και δύο επιπλέον Χάμερ, και είχαν αρχίσει να ξεφορτώνουν τις κατασκευές υπό στρατιωτική κάλυψη.

Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, αυτά τα προσωρινά δωμάτια είχαν μετατραπεί σε μόνιμο στρατιωτικό φυλάκιο, με μια μπουλντόζα να παραμένει ακόμη στην κορυφή του λόφου, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα νέο ισραηλινό φυλάκιο εντός συριακού εδάφους. Δεν έχει δοθεί καμία επίσημη εξήγηση για την κίνηση αυτή, αλλά η πρόθεση είναι εμφανής για όσους την εξετάσουν προσεκτικά: το Ισραήλ αποικίζει συστηματικά εδάφη πέρα από τα κατεχόμενα Υψώματα του Γκολάν.

Περαιτέρω επέκταση και κατοχή της Συρίας

Αυτή η σταδιακή προσάρτηση αποτελεί σύμφωνα με το interbellum άμεση συνέπεια της μονομερούς δήλωσης του Ισραήλ, που εκδόθηκε αμέσως μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με την οποία η Συμφωνία Αποχώρησης του 1974 είχε «καταρρεύσει».

Η εν λόγω συμφωνία, που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, είχε διατηρήσει για πέντε δεκαετίες μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας μεταξύ των εδαφών που ελέγχονταν από το Ισραήλ και των συριακών δυνάμεων.

Με την αποχώρηση του συριακού στρατού από τις θέσεις του, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε τις δυνάμεις του να καταλάβουν τη ζώνη ασφαλείας και τις περιοχές πέραν αυτής, μια κίνηση που η διεθνής κοινότητα σε μεγάλο βαθμό απέτυχε να καταδικάσει.

Έκτοτε, οι ισραηλινές δυνάμεις όχι μόνο κατέλαβαν τη ζώνη, αλλά κατασκεύασαν επίσης τουλάχιστον δέκα μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στις επαρχίες Κουνέιτρα και Νταράα, ισοπεδώνοντας καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κατεδαφίζοντας σπίτια και εκτοπίζοντας εκατοντάδες Σύρους πολίτες στη διαδικασία.

Η εισβολή του Σαββάτου στο Ταλ αλ-Αχμάρ, το οποίο βρίσκεται εκτός της αρχικής ζώνης ασφαλείας, αντιπροσωπεύει μια περαιτέρω επέκταση αυτής της κατοχής, μια σαφή παραβίαση της συμφωνίας του 1974.

Οι επιθέσεις εναντίον της Συρίας άρχισαν αμέσως μετά την πτώση Άσαντ και πριν εδραιωθεί ο Αλ Σάρα

Η εισβολή στην Κουνέιτρα δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεμονωμένο περιστατικό. Από την κατάρρευση της κυβέρνησης Άσαντ, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες εισβολές, έχουν εγκαταστήσει σημεία ελέγχου, έχουν προβεί σε συλλήψεις και εξαφανίσεις Σύρων κατοίκων και έχουν χρησιμοποιήσει βαρύ μηχανολογικό εξοπλισμό για να ισοπεδώσουν γεωργικές εκτάσεις.

Ταυτόχρονα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει εξαπολύσει κύματα αεροπορικών επιθέσεων σε ολόκληρη τη Συρία, στοχεύοντας πρώην στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και σκοτώνοντας επανειλημμένα αμάχους. Μόνο στα μέσα Απριλίου, ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις επιθέσεις κοντά στην πόλη Νάουα της επαρχίας Νταράα σκότωσαν εννέα αμάχους, ενώ ξεχωριστές επιθέσεις στις επαρχίες Λατάκια και Ταρτούς σκότωσαν τουλάχιστον έναν ακόμη και τραυμάτισαν τρεις άλλους.

Ένας οργανισμός παρακολούθησης του πολέμου με έδρα τη Βρετανία ανέφερε ότι, σε ένα μόνο κύμα βίας στις αρχές Απριλίου, 745 άμαχοι σκοτώθηκαν στις παράκτιες επαρχίες, μαζί με δεκάδες μαχητές. Καμία από αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και όλες παραβιάζουν τις πιο βασικές αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Το Ισραήλ καταλαμβάνει περισσότερα εδάφη αντί να τα εγκαταλείπει

Αυτό που καθιστά αυτή την τελευταία παραβίαση ιδιαίτερα κυνική είναι η χρονική στιγμή στην οποία συνέβη. Μόλις λίγες ημέρες πριν από την εισβολή, ο Πρόεδρος της Συρίας Αχμάντ αλ-Σάρα είχε δηλώσει δημοσίως ότι η Δαμασκός «επιθυμεί σοβαρά να καταλήξει σε κάποια μορφή συμφωνίας ασφάλειας» με το Ισραήλ, η οποία θα διαφύλασσε την περιφερειακή σταθερότητα.

Σε συνέντευξή του στο Anadolu, ο αλ-Σαρά επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες δεν είχαν φτάσει σε αδιέξοδο, αν και προχωρούσαν με «εξαιρετική δυσκολία» ακριβώς λόγω της επιμονής του Ισραήλ να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία εντός της Συρίας.

Ο Σύριος ηγέτης κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να εγγυάται την πλήρη απόσυρση του Ισραήλ στις γραμμές αποχώρησης του 1974 και ότι τα Υψώματα του Γκολάν, τα οποία κατέλαβε το Ισραήλ το 1967, παραμένουν συριακό έδαφος, ενώ οποιοδήποτε άλλο καθεστώς είναι άκυρο.

Αντί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόταση, το Ισραήλ απάντησε στέλνοντας άρματα μάχης και προκατασκευασμένους στρατώνες βαθύτερα στο συριακό έδαφος.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί απαθής

Ενώ η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διατηρείται και η προσοχή της Ουάσιγκτον παραμένει στραμμένη στον Περσικό Κόλπο, το Ισραήλ εκμεταλλεύεται το κενό για να εδραιώσει την κατοχή του στη νότια Συρία.

Τα προκατασκευασμένα κτίρια που στέκονται πλέον στον λόφο Ταλ αλ-Αχμάρ δεν είναι απλώς προσωρινά καταλύματα για στρατιώτες· είναι μόνιμα σύμβολα ενός κράτους που θεωρεί τον εαυτό του υπεράνω του διεθνούς δικαίου.

Η Συμφωνία Αποχώρησης του 1974 μπορεί να είναι παλιά, αλλά παραμένει δεσμευτική έως ότου καταγγελθεί επίσημα με αμοιβαία συναίνεση, κάτι που το Ισραήλ δεν έχει επιδιώξει ποτέ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας, εν τω μεταξύ, δεν έχει δείξει καμία διάθεση να αναλάβει δράση.

Με κάθε νέα εισβολή, κάθε νέο οικισμό, κάθε νέο θύμα μεταξύ των αμάχων, το Ισραήλ επεκτείνει την παράνομη κατοχή του, ενώ η διεθνής κοινότητα δεν προσφέρει τίποτα περισσότερο από τις συνηθισμένες δηλώσεις «ανησυχίας».

Για τους κατοίκους της Κουνέιτρα, των οποίων τα σπίτια βρίσκονται σε οπτική επαφή με τα προχωρούντα άρματα μάχης, η ανησυχία δεν αρκεί. Απαιτείται δράση, αλλά αυτή δεν έρχεται.

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της
Υπόθεση εκβιασμού 20.04.26

Αυστρία: Ποντικοφάρμακο βρέθηκε σε βάζο βρεφικής τροφής – Η εταιρεία ανακάλεσε όλες τις τροφές της

Έκκληση τους πολίτες έκανε η αστυνομία στην Αυστρία, αφότου ένα δείγμα βρεφικής τροφής σε βάζο βρέθηκε να περιέχει ποντικοφάρμακο. Εκτιμάται ότι το βάζο είχε επιμολυνθεί μετά την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Μήνυμα στους Καναδούς 19.04.26

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»

Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Social Europe 19.04.26

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26 Upd: 22:36

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26 Upd: 22:41

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
ΗΠΑ 19.04.26

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Συμπλοκή ενόπλων 19.04.26

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

