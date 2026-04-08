Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Στρατηγικός οδικός άξονας και ζωτικής σημασίας εμπορική οδός, ο αυτοκινητόδρομος M30 αρχίζει από τη Βηρυτό, διασχίζει την οροσειρά του Λιβάνου, περνά από την κοιλάδα Μπεκάα και καταλήγει στο πέρασμα Μασνάα, κεντρικό σημείο διέλευσης στα σύνορα με τη Συρία.

Πριν ξεσπάσει ο νέος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ -παράλληλος με εκείνον στο Ιράν- το πέρασμα εξυπηρετούσε το 80% των χερσαίων εξαγωγών του Λιβάνου προς τις αραβικές χώρες.

Εδώ και πάνω από ένα μήνα, εν μέσω βομβαρδισμών στη Βηρυτό και των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, το συνοριακό πέρασμα αποτελούσε ξανά βασική πύλη εξόδου για τους αμάχους που προσπαθούν να διαφύγουν προς τη Συρία.

Έκλεισε ωστόσο το περασμένο Σάββατο, έπειτα από προειδοποίηση των ισραηλινών δυνάμεων για επικείμενο πλήγμα στην περιοχή.

Ο λόγος;

«Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί το πέρασμα Μασνάα για στρατιωτικούς σκοπούς και λαθρεμπόριο όπλων».

Οι λιβανέζικες αρχές εκκένωσαν άμεσα τις εγκαταστάσεις.

Αντίστοιχη ήταν η εντολή που δόθηκε για το πέρασμα στη συριακή πλευρά από τη νέα ισλαμιστική ηγεσία της Δαμασκού, υπό τον φιλοδυτικό πρώην τζιχαντιστή Αχμέντ Αλ Σάρα.

Ο Μάζεν Αλούς, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Αρχής Χερσαίων και Θαλάσσιων Συνοριακών Περασμάτων και Τελωνείων της Συρίας στη μετά Άσαντ εποχή, επέμεινε ότι το πέρασμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πολίτες και ότι το κλείσιμο θα είναι προσωρινό, λόγω των απειλών.

«Διεξάγονται εντατικές επαφές από τη λιβανέζικη και τη συριακή πλευρά με ενδιαφερόμενα διεθνή μέρη, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών και Αράβων αξιωματούχων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η κλιμάκωση», ανέφερε τη Δευτέρα στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua πηγή ασφαλείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το Arab News, η ισραηλινή επίθεση στο κομβικό πέρασμα μπήκε έκτοτε στον «πάγο».

Όμως το Μασνάα παρέμεινε κλειστό.

Η Συρία σε επιφυλακή

Στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα σύνορα Λιβάνου-Συρίας παραμένουν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία μιας πιθανής ανάφλεξης.

Αν και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, η δράση της Χεζμπολάχ και ο νέος πόλεμος με το Ισραήλ αφήνουν τη μεθόριο εκτεθειμένη στον κίνδυνο μιας ξαφνική κλιμάκωσης.

Ήδη στις αρχές Μαρτίου η Δαμασκός κατήγγειλε πλήγματα από τη σιιτική, υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση κατά θέσεων του συριακού στρατού κοντά στη Σεργκάγια, στην ύπαιθρο της Δαμασκού, δοκιμάζοντας τη δέσμευση του μεταβατικού προέδρου αλ Σάρα ότι η Συρία θα παραμείνει ουδέτερη, επιδιώκοντας να αποφύγει τυχόν εμπλοκή στην διευρυνόμενη περιφερειακή σύγκρουση.

Έχει ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων της με τον Λίβανο, στοχεύοντας σε αποτροπή διάχυσης της κρίσης στα ασταθή εδάφη της, όπου οι εντάσεις με εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες παραμένουν και η δράση τζιχαντιστών δεν έχει εξαλειφθεί.

Στις αρχές του μήνα, σε ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι, κατά τη διάρκεια σαρωτικών επιχειρήσεων ασφαλείας σε παραμεθόριες περιοχές, εντόπισαν και σφράγισαν δίκτυο υπόγειων σηράγγων, που εκτείνονται και στις δύο πλευρές των συνόρων με τον Λίβανο.

Φέρονται ότι χρησιμοποιούνταν -άγνωστο μέχρι πότε- από τη Χεζμπολάχ για λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για τη μετακίνηση μαχητών.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Σιμπάνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, με επίκεντρο τις «τελευταίες εξελίξεις και τον αντίκτυπo στην περιφερειακή ασφάλεια», σύμφωνα με το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Συρίας προς τον Λίβανο εν μέσω των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», προστίθεται, με τις δύο πλευρές να τονίζουν «σημασία συνεχούς συντονισμού και διαβούλευσης για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας στην αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων».

Περιφερειακές προκλήσεις

Πριν από τρεις εβδομάδες, το πρακτορείο Reuters ανέφερε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του -που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, διέψευσε ως «ψευδές και ανακριβές»- ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενθαρρύνει τη Συρία να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο για να βοηθήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Όμως η Δαμασκός, προσέθετε, «διστάζει να αναλάβει μια τέτοια αποστολή από φόβο μήπως παρασυρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πυροδοτήσει θρησκευτικές εντάσεις» σε μια χώρα που δεν έχει επουλώσει τις δικές της πληγές, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία εμφυλίου.

Μόνο μέσα στο διάστημα 2-27 Μαρτίου, εν τω μεταξύ, οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεζμποπλάχ προκάλεσαν μαζική εισροή εκτοπισμένων από τον Λίβανο στη Συρία.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ξεπέρασαν τους 200.000.

«Η συντριπτική πλειονότητα, σχεδόν 180.000, είναι Σύροι, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει τη Συρία αναζητώντας ασφάλεια στο παρελθόν στον Λίβανο και τώρα αναγκάζονται να ξεριζωθούν ξανά», είπε η εκπρόσωπος της UNHCR στη χώρα, Ασίρ Αλ-Μανταΐν.

Περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα στην χώρα καταγωγής τους, παρά τις δυσκολίες.

Περισσότεροι από 28.000 Λιβανέζοι έχουν επίσης περάσει στη Συρία.

«Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που τράπηκαν σε φυγή από τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς», τόνισε η Ασίρ Αλ-Μανταΐν.

«Φτάνουν εξαντλημένοι, τραυματισμένοι ψυχικά και με πάρα πολύ λίγα υπάρχοντα».

Ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης, συμπλήρωσε, ο συνολικός αριθμός τους στη Συρία θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 350.000.