newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 10:00

Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Στρατηγικός οδικός άξονας και ζωτικής σημασίας εμπορική οδός, ο αυτοκινητόδρομος M30 αρχίζει από τη Βηρυτό, διασχίζει την οροσειρά του Λιβάνου, περνά από την κοιλάδα Μπεκάα και καταλήγει στο πέρασμα Μασνάα, κεντρικό σημείο διέλευσης στα σύνορα με τη Συρία.

Πριν ξεσπάσει ο νέος πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ -παράλληλος με εκείνον στο Ιράν- το πέρασμα εξυπηρετούσε το 80% των χερσαίων εξαγωγών του Λιβάνου προς τις αραβικές χώρες.

Εδώ και πάνω από ένα μήνα, εν μέσω βομβαρδισμών στη Βηρυτό και των χερσαίων επιχειρήσεων του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, το συνοριακό πέρασμα αποτελούσε ξανά βασική πύλη εξόδου για τους αμάχους που προσπαθούν να διαφύγουν προς τη Συρία.

Έκλεισε ωστόσο το περασμένο Σάββατο, έπειτα από προειδοποίηση των ισραηλινών δυνάμεων για επικείμενο πλήγμα στην περιοχή.

Ο λόγος;

«Η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί το πέρασμα Μασνάα για στρατιωτικούς σκοπούς και λαθρεμπόριο όπλων».

Οι λιβανέζικες αρχές εκκένωσαν άμεσα τις εγκαταστάσεις.

Αντίστοιχη ήταν η εντολή που δόθηκε για το πέρασμα στη συριακή πλευρά από τη νέα ισλαμιστική ηγεσία της Δαμασκού, υπό τον φιλοδυτικό πρώην τζιχαντιστή Αχμέντ Αλ Σάρα.

Ο Μάζεν Αλούς, διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Αρχής Χερσαίων και Θαλάσσιων Συνοριακών Περασμάτων και Τελωνείων της Συρίας στη μετά Άσαντ εποχή, επέμεινε ότι το πέρασμα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από πολίτες και ότι το κλείσιμο θα είναι προσωρινό, λόγω των απειλών.

«Διεξάγονται εντατικές επαφές από τη λιβανέζικη και τη συριακή πλευρά με ενδιαφερόμενα διεθνή μέρη, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών και Αράβων αξιωματούχων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η κλιμάκωση», ανέφερε τη Δευτέρα στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua πηγή ασφαλείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το Arab News, η ισραηλινή επίθεση στο κομβικό πέρασμα μπήκε έκτοτε στον «πάγο».

Όμως το Μασνάα παρέμεινε κλειστό.

Ένα κορίτσι περπατά σε λασπόνερα, σε έναν πρόχειρο καταυλισμό εσωτερικά εκτοπισμένων, στη Βηρυτό (REUTERS/Mohamed Azakir)

Η Συρία σε επιφυλακή

Στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα σύνορα Λιβάνου-Συρίας παραμένουν ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία μιας πιθανής ανάφλεξης.

Αν και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, η δράση της Χεζμπολάχ και ο νέος πόλεμος με το Ισραήλ αφήνουν τη μεθόριο εκτεθειμένη στον κίνδυνο μιας ξαφνική κλιμάκωσης.

Ήδη στις αρχές Μαρτίου η Δαμασκός κατήγγειλε πλήγματα από τη σιιτική, υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση κατά θέσεων του συριακού στρατού κοντά στη Σεργκάγια, στην ύπαιθρο της Δαμασκού, δοκιμάζοντας τη δέσμευση του μεταβατικού προέδρου αλ Σάρα ότι η Συρία θα παραμείνει ουδέτερη, επιδιώκοντας να αποφύγει τυχόν εμπλοκή στην διευρυνόμενη περιφερειακή σύγκρουση.

Έχει ενισχύσει την ασφάλεια των συνόρων της με τον Λίβανο, στοχεύοντας σε αποτροπή διάχυσης της κρίσης στα ασταθή εδάφη της, όπου οι εντάσεις με εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες παραμένουν και η δράση τζιχαντιστών δεν έχει εξαλειφθεί.

Στις αρχές του μήνα, σε ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι, κατά τη διάρκεια σαρωτικών επιχειρήσεων ασφαλείας σε παραμεθόριες περιοχές, εντόπισαν και σφράγισαν δίκτυο υπόγειων σηράγγων, που εκτείνονται και στις δύο πλευρές των συνόρων με τον Λίβανο.

Φέρονται ότι χρησιμοποιούνταν -άγνωστο μέχρι πότε- από τη Χεζμπολάχ για λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών, καθώς και για τη μετακίνηση μαχητών.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ Σιμπάνι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, με επίκεντρο τις «τελευταίες εξελίξεις και τον αντίκτυπo στην περιφερειακή ασφάλεια», σύμφωνα με το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Συρίας προς τον Λίβανο εν μέσω των συνεχιζόμενων περιφερειακών εντάσεων», προστίθεται, με τις δύο πλευρές να τονίζουν «σημασία συνεχούς συντονισμού και διαβούλευσης για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας, καθώς και τη βελτίωση της συνεργασίας στην αντιμετώπιση των τρεχουσών προκλήσεων».

YouTube thumbnail

Περιφερειακές προκλήσεις

Πριν από τρεις εβδομάδες, το πρακτορείο Reuters ανέφερε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του -που ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία και πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, διέψευσε ως «ψευδές και ανακριβές»- ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενθαρρύνει τη Συρία να εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο για να βοηθήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Όμως η Δαμασκός, προσέθετε, «διστάζει να αναλάβει μια τέτοια αποστολή από φόβο μήπως παρασυρθεί στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και πυροδοτήσει θρησκευτικές εντάσεις» σε μια χώρα που δεν έχει επουλώσει τις δικές της πληγές, έπειτα από περισσότερο από μια δεκαετία εμφυλίου.

Μόνο μέσα στο διάστημα 2-27 Μαρτίου, εν τω μεταξύ, οι εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεζμποπλάχ προκάλεσαν μαζική εισροή εκτοπισμένων από τον Λίβανο στη Συρία.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ξεπέρασαν τους 200.000.

«Η συντριπτική πλειονότητα, σχεδόν 180.000, είναι Σύροι, συμπεριλαμβανομένων προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει τη Συρία αναζητώντας ασφάλεια στο παρελθόν στον Λίβανο και τώρα αναγκάζονται να ξεριζωθούν ξανά», είπε η εκπρόσωπος της UNHCR στη χώρα, Ασίρ Αλ-Μανταΐν.

Περίπου οι μισοί δήλωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα στην χώρα καταγωγής τους, παρά τις δυσκολίες.

Περισσότεροι από 28.000 Λιβανέζοι έχουν επίσης περάσει στη Συρία.

«Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που τράπηκαν σε φυγή από τους σφοδρούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς», τόνισε η Ασίρ Αλ-Μανταΐν.

«Φτάνουν εξαντλημένοι, τραυματισμένοι ψυχικά και με πάρα πολύ λίγα υπάρχοντα».

Ανάλογα με την εξέλιξη της σύγκρουσης, συμπλήρωσε, ο συνολικός αριθμός τους στη Συρία θα μπορούσε να φτάσει έως και τις 350.000.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Μέση Ανατολή 08.04.26

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Κατάπαυση πυρός στο παρά πέντε – Το Ισραήλ αρνείται να την εφαρμόσει στον Λίβανο – Πανηγυρισμοί Τραμπ για την «παγκόσμια ειρήνη»
Το παρασκήνιο της συμφωνίας 08.04.26 Upd: 10:16

Ιράν και ΗΠΑ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Η εύθραυστη εκεχειρία ξεκινά και με τους δύο να δηλώνουν νικητές - Το Ισραήλ δεν δέχεται να σταματήσει την επίθεση στον Λίβανο - Δείτε live τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Γιατί ο πόλεμος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή αποκαλύπτει την κατάρρευση της στρατηγικής του
Κόσμος 08.04.26

Η επίθεση κατά του Ιράν έχει καταστρέψει το ίδιο το μη παρεμβατικό όραμα που είχε κατοχυρώσει το έγγραφο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα

Νατάσα Ρουγγέρη
Ιράν: Αποδέχεται την εκεχειρία το Ισραήλ, σύμφωνα με την προεδρία των ΗΠΑ
Λευκός Οίκος 08.04.26

Το Ισραήλ αποδέχεται την εκεχειρία που συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, και η οποία περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια
Ουκρανία 08.04.26

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια.

Σύνταξη
Ιράν: Για νίκη κάνει λόγο η Τεχεράνη – Το σχέδιο των 10 σημείων που διαβίβασε στην Ουάσιγκτον
Εκεχειρία 08.04.26

«Σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί», αναφέρει η Τεχεράνη, η οποία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον σχέδιο δέκα σημείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει άνοιγμα των Στενών υπό ιρανική επίβλεψη.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα που «επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του»
Αιματηρό επεισόδιο 08.04.26

Ανδρας μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο έπειτα από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε από πράκτορες της ICE στην Καλιφόρνια, επειδή προσπάθησε «να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του».

Σύνταξη
Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Γεώργιος Μαζιάς
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψες τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βασίλης Ρίζος: Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στον γιο της Θεανώς Φωτίου που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή
Βασίλης Ρίζος 08.04.26

Ο 48χρονος Βασίλης Ρίζος έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως τη Μεγάλη Δευτέρα, 6 Απριλίου, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στον ύπνο του. Ο άτυχος άνδρας, ήταν αρχιτέκτονας και πατέρας ενός παιδιού

Σύνταξη
Τρομερός Σιμεόνε: Υποκλίθηκε στον Γκριεζμάν και τον… προειδοποίησε ότι θα γίνει αλλαγή αν δεν τρέχει! (vid)
Champions League 08.04.26

Ορεξάτος ήταν ο Ντιέγκο Σιμεόνε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό με τη Μπαρτσελόνα και αφού υποκλίθηκε στον... απερχόμενο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμέν, έπειτα του διαμήνυσε ότι αν σταματήσει να τρέχει θα τον κάνει αλλαγή!

Σύνταξη
ΤτΕ: Ποιοι παράγοντες «ταΐζουν» τον πληθωρισμό – Τι να περιμένουμε από εδώ κι εμπρός
Έκθεση ΤτΕ 08.04.26

Τα μη κατεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες ήταν οι βασικοί παράγοντες που «τάισαν» τον πληθωρισμό την τελευταία τριετία. Τι δείχνει η νέα έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να βγει στην τετράδα – Το απαραίτητο 2/2 και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων
Euroleague 08.04.26

Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπαρτσελόνα εκτός έδρας και πλέον έχει πιθανότητες ακόμη και για την τετράδα – Ποια είναι τα σενάρια που δίνουν στους Πράσινους πλεονέκτημα έδρας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς απάντηση στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας τα κυβερνητικά μέτρα για τη βιομηχανία
Αντιπολίτευση 08.04.26

«Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση που θα στηρίζει πραγματικά την παραγωγή και την οικονομία», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τα κυβερνητικά μέτρα

Σύνταξη
Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Μέση Ανατολή 08.04.26

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται – 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός
1976 08.04.26

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Tο ΠΑΣΟΚ, το «βαθύ γαλάζιο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και ο εκλογικός νόμος
Πολιτική Γραμματεία 08.04.26

Με το ΠΑΣΟΚ να χαρακτηρίζει τις προτάσεις του πρωθυπουργού «επικοινωνιακό πυροτέχνημα», το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης για τα μέτρα εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ασυμβίβαστο μεταξύ της «κανονικότητας» της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του «μένουμε Ευρώπη»
Editorial 08.04.26

«Δικαιολογημένη» η διαφθορά, «σκευωρίες» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: γαλάζιοι βουλευτές και υπουργοί, από κοντά φιλοκυβερνητικοί σχολιαστές προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσκρούοντας στον υποτιθέμενο «ευρωπαϊσμό» τους.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Bαρομετρικό χαμηλό για τον Τσιτσιπά: Το αρνητικό 12άμηνο, η καθίζηση και το άδηλο μέλλον (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Συνεχίζεται η αγωνιστική καθίζηση του Στέφανου Τσιτσιπά – Οριακό το 2026, αρνητικό το πρόσημο του τελευταίου 12άμηνου για τον Ελληνα τενίστα, που έχει μπροστά του ένα δύσκολο δίμηνο.

Σάββας Λιαμίρας
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
Απόρρητο