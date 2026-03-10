Οι de facto αρχές της Συρίας κατήγγειλαν μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τρίτη ότι η Χεζμπολά του Λιβάνου άνοιξε πυρ με πυροβολικό εναντίον της συριακής επικράτειας, εν μέσω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

«Οβίδες του πυροβολικού βληθείσες από το λιβανικό έδαφος κατέπεσαν στη συριακή επικράτεια κοντά στην πόλη Σεργάγια, δυτικά της Δαμασκού (κεντρική φωτογραφία, επάνω). Οι παραστρατιωτικοί της Χεζμπολά έριξαν αυτές της οβίδες εναντίον θέσεων του συριακού αραβικού στρατού κοντά στη Σεργάγια», ανέφερε το γενικό επιτελείο του συριακού στρατού, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Ο συριακός αραβικός στρατός δεν θα ανεχθεί καμιά επίθεση εναντίον της Συρίας»

«Διαπιστώσαμε την άφιξη ενισχύσεων της Χεζμπολά στα σύνορα της Συρίας με τον Λίβανο και παρακολουθούμε και αποτιμούμε την κατάσταση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Βρισκόμαστε σε επαφή με τον λιβανικό στρατό και μελετάμε τις προσήκουσες επιλογές για να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ο συριακός αραβικός στρατός δεν θα ανεχθεί καμιά επίθεση εναντίον της Συρίας», πρόσθεσε.

Σφοδρές μάχες εκτυλίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες στον ανατολικό Λίβανο, σε τομείς ελεγχόμενους από τη Χεζμπολά κοντά στα σύνορα με τη Συρία, ανάμεσα στο κίνημα και ισραηλινούς καταδρομείς που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα.

Αποκόπηκε ο ανεφοδιασμός

Η Χεζμπολά υποστήριζε στρατιωτικά τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασαντ, ο οποίος ανατράπηκε τον Δεκέμβριο του 2024 από συμμαχία ισλαμιστών εχθρικών έναντι του λιβανικού σιιτικού κινήματος.

Εκτοτε οδοί ανεφοδιασμού της Χεζμπολά μέσω Συρίας αποκόπηκαν. Οι λιβανικές και οι συριακές αρχές λένε πως καταπολεμούν το λαθρεμπόριο στα πορώδη σύνορα των δυο χωρών.

