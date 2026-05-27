27.05.2026 | 14:59
Νεκρό μέσα σε αρδευτικό κανάλι εντοπίστηκε 7χρονο αγοράκι στις Σέρρες
27.05.2026 | 11:05
Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων (mpox) στην Ήπειρο
Κρίστοφερ Ριβ: 31 χρόνια από το μοιραίο ατύχημα του Σούπερμαν – Η μάχη, o ακτιβισμός και μια ατσάλινη αγάπη
The Good Life 27 Μαΐου 2026, 16:10

Κρίστοφερ Ριβ: 31 χρόνια από το μοιραίο ατύχημα του Σούπερμαν – Η μάχη, o ακτιβισμός και μια ατσάλινη αγάπη

Σαν σήμερα, 31 χρόνια πριν, η ζωή του κινηματογραφικού Σούπερμαν Κρίστοφερ Ριβ άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

«Απαιτητική» η καρδιά: Πόση άσκηση είναι αρκετή για να την προστατέψετε;

Ήταν 27 Μαΐου 1995 όταν ο εμβληματικός κινηματογραφικός Σούπερμαν, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ιππασίας στη Βιρτζίνια, υπέστη ένα σοβαρότατο ατύχημα.

Ο Ριβ έμεινε παράλυτος από τον λαιμό και κάτω και η αντίστροφη μέτρηση μόλις είχε ξεκινήσει -αν και όχι αμαχητί.

Παρά τη σκληρή δοκιμασία που τον καθήλωσε σε αναπηρικό αμαξίδιο και μηχανική υποστήριξη, ο Ριβ στα επόμενα εννέα χρόνια της ζωής του έγινε ένας φάρος ελπίδας και αφοσίωσε τη δύναμη και πλατφόρμα του στον ακτιβισμό για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την έρευνα των κακώσεων του νωτιαίου μυελού.

Φεύγοντας από τη ζωή το 2004 σε ηλικία μόλις 52 ετών, ο Σούπερμαν κύριος Ριβ άφησε πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη, την οποία συνεχίζουν μέχρι σήμερα με συγκλονιστική αφοσίωση τα τρία του παιδιά.

«Αρνήθηκε να πιστέψει ότι ήταν αδύνατο για τους ανθρώπους με κακώσεις της σπονδυλικής στήλης να ανακάμψουν»

YouTube thumbnail

Ο Κρίστοφερ Ριβ γεννήθηκε στο Μανχάταν και σπούδασε στην περίφημη σχολή Juilliard, όπου ανέπτυξε μια βαθιά, ισόβια φιλία με τον Ρόμπιν Ουίλιαμς.

Το 1978, η ζωή του εκτοξεύτηκε όταν φόρεσε την κόκκινη κάπα του Σούπερμαν, ενσαρκώνοντας τον απόλυτο ήρωα για μια ολόκληρη γενιά.

Ψηλός, επιβλητικός και με έμφυτο ταλέντο, ο Ριβ κυριάρχησε στο Χόλιγουντ και στο θέατρο, μέχρι τη μοιραία ανοιξιάτικη ημέρα του 1995.

«Ο Σούπερμαν είναι κάτω»

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ιππασίας, το άλογό του σταμάτησε απότομα πριν από ένα εμπόδιο. Ο Ριβ εκσφενδονίστηκε και έπεσε με το κεφάλι.

Παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, υπέστη κατάγματα στους δύο πρώτους αυχενικούς σπονδύλους—τον πιο κρίσιμο τύπο σπονδυλικής κάκωσης. Η διάγνωση ήταν αμείλικτη: τετραπληγία.

YouTube thumbnail

Ο Ριβ δεν παραδόθηκε στη μοίρα. Με τη σύζυγό του Ντάνα πάντα δίπλα του ο 42χρονος τότε ηθοποιόςίδρυσε το Christopher Reeve Foundation.

«Αρνήθηκε να πιστέψει ότι ήταν αδύνατο για τους ανθρώπους με κακώσεις της σπονδυλικής στήλης να ανακάμψουν.

Τότε κανείς δεν ξόδευε χρήματα για τέτοιες έρευνες. Τους είχαν απλά ξεγραμμένους, κι εκείνος είπε: «Όχι, κάντε κάτι για αυτό»», θυμάται η στενή του φίλη και συμπρωταγωνίστρια, Τζέιν Σέιμουρ.

Mια αγάπη που δεν έσπασε

Ο Ριβ έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 2004, μετά από καρδιακή ανεπάρκεια που προκλήθηκε από επιπλοκές μιας μολυσμένης πληγής.

H Nτάνα ήταν βράχος δίπλα του. Για πάντα ερωτευμένη με τον Σούπερμαν της ζωής της, η Ντάνα Ριβ δεν λύγισε. Αντίθετα έγινε γνωστή ως πρότυπο φροντίστριας, ρίχνοντας φως σε αυτό τον ρόλο που συχνά ξεχνιέται.

Το όραμά της ήταν να παρέχει πόρους για ολόκληρο το σύστημα υποστήριξης, που οδήγησε στη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Πόρων για την Παράλυση (NPRC) και πολλών άλλων υπηρεσιών του Ιδρύματος Ριβ.

Παρακάτω είναι μια επιστολή από την Ντάνα προς τους συναδέλφους φροντιστές:

Αγαπητέ/ή Φροντιστή/τρια,

Αφού τραυματίστηκε ο σύζυγός μου Κρίστοφερ, έγινε προφανές ότι η παράλυση είναι ένα οικογενειακό ζήτημα. Η φροντίδα των σωματικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της οικογένειάς μας μπορεί να είναι ικανοποιητική και ανταποδοτική. Αλλά η παροχή φροντίδας σε ένα άτομο που είναι παράλυτο είναι μια δουλειά που δεν περιμένουμε πάντα να αντέξουμε.

Θρηνούμε την απώλεια κινητικότητας και ανεξαρτησίας του αγαπημένου μας προσώπου. Θρηνούμε επίσης τις δικές μας απώλειες: Νιώθουμε απομονωμένοι. Δεν έχουμε προσωπικό χρόνο. Νιώθουμε εξαντλημένοι, καταβεβλημένοι. Και νιώθουμε ότι κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει τις απαιτήσεις που μας επιβάλλονται.

Ένας φροντιστής πρέπει να ασχολείται με ιατρικά ζητήματα, υγιεινή, μεταφορά, οικονομικό σχεδιασμό, υπεράσπιση και ζητήματα που αφορούν το τέλος της ζωής.

Το να είσαι αποτελεσματικός φροντιστής σημαίνει ότι αποκτάς κάποιο αίσθημα ελέγχου της κατάστασης. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω πληροφοριών και μέσω της ανταλλαγής εμπειριών ή της επίλυσης προβλημάτων με άλλους φροντιστές.

Να γνωρίζετε ότι δεν είστε μόνοι, ότι είστε εξαιρετικά πολύτιμοι και ότι εσείς και η οικογένειά σας μπορείτε να ζήσετε με πληρότητα, παρά τις προκλήσεις της παράλυσης.

Μην ντρέπεστε ποτέ να ζητήσετε βοήθεια από το Κέντρο Πόρων για την Παράλυση. Απλώς καλέστε δωρεάν στο 1-800-539-7309.

Με τις καλύτερες ευχές,
Ντάνα Ριβ

Η Ντάνα έγραψε την ανοιχτή επιστολή το 2005, ένα χρόνο πριν από τον θάνατό της.

Η τραγωδία για την οικογένεια ολοκληρώθηκε μόλις 17 μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 2006, όταν η σύζυγός του, Ντάνα, πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα σε ηλικία 44 ετών, παρόλο που δεν ήταν καπνίστρια ποτέ.

«Τότε κανείς δεν ξόδευε χρήματα για τέτοιες έρευνες. Τους είχαν απλά ξεγραμμένους, κι εκείνος είπε: «Όχι, κάντε κάτι για αυτό»»

YouTube thumbnail

Ακτιβισμός για πάντα

Η οικογένεια του Ριβ έχει μιλήσει συχνά για τη δύναμη και την επιρροή του. Η Ντάνα τον περιέγραψε ως πηγή τεράστιας έμπνευσης και δύναμης, έχοντας νιώσει ακόμα την παρουσία του μετά τον θάνατό του.

«Ήταν μια τόσο ισχυρή παρουσία στη ζωή και συνεχίζει», είπε στον Λάρι Κινγκ τον Φεβρουάριο του 2005.

Πρόσθεσε ότι ο Ριβ  ήθελε πάντα το μνημόσυνό του να «είναι ένα πάρτι».

«Γιορτάσαμε τη ζωή του. Είχε πολλά να γιορτάσει», είπε. «Στα 52 χρόνια που έζησε, πέτυχε τόσα πολλά, και ιδιαίτερα τα τελευταία εννιάμισι χρόνια μετά το ατύχημα. Το έργο που έχει κάνει το ίδρυμα και το προσωπικό του έργο στην Ουάσινγκτον και για τα άτομα με αναπηρία σε αυτή τη χώρα είναι τεράστιο».

«Στα 52 χρόνια που έζησε, πέτυχε τόσα πολλά, και ιδιαίτερα τα τελευταία εννιάμισι χρόνια μετά το ατύχημα»

YouTube thumbnail

Τα παιδιά του συνέχισαν να τιμούν τη μνήμη του με διάφορους τρόπους.

Σήμερα, τα τρία παιδιά του ηθοποιού κρατούν τη φλόγα των γονιών τους αναμμένη.

Ο μεγαλύτερος γιος του, Μάθιου (από τη σχέση του με την Γκάι Έξτον), είναι σεναριογράφος και παραγωγός, ενώ η κόρη του, Αλεξάντρα, ακολούθησε καριέρα στη νομική και την πολιτική, διατελώντας επικεφαλής σύμβουλος στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Τον Ιανουάριο του 2024, η ίδια είπε στο Deadline πόσο θαυμάζει την ανθεκτικότητα του εκλιπόντος πατέρα της στην επιστροφή του στην υποκριτική και τη σκηνοθεσία μετά το ατύχημά του, παρά την αναπηρία του.

«Αυτή η κληρονομιά του να νοιάζεσαι για την καριέρα σου και να συνεχίζεις να προχωράς ακόμα και μετά από συντριπτικά εμπόδια είναι ένα βασικό κομμάτι της», είπε.

«Αλλά το άλλο κομμάτι είναι η ζωή του ως υπερασπιστής. Ήταν ακτιβιστής και πριν από τον τραυματισμό. Και μετά τον τραυματισμό, φυσικά, έγινε γνωστός σε όλο τον κόσμο για την υπεράσπιση, την ιατρική έρευνα και για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία».

Τον Ιούνιο του 2015, η Αλεξάντρα ονόμασε το πρώτο της παιδί Κρίστοφερ.

Στα χνάρια του Σούπερμαν

Ο μικρότερος γιος του, Γουίλ (τον οποίο απέκτησε με την Ντάνα), είναι σήμερα διακεκριμένος δημοσιογράφος και ανταποκριτής του ABC News.

«Για πολλούς λόγους, εύχομαι να ήταν εδώ σήμερα, για να δούμε πόσο μακριά έχει φτάσει η έρευνα», είπε ο νεότερος γιος του, Γουίλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή Good Morning America τον Μάιο του 2023.

«Αν μπορώ να είμαι περήφανος γιος για μια στιγμή, μπορείτε να χαράξετε μια ευθεία γραμμή από την υπεράσπισή του σε εξελίξεις όπως η σημερινή» πρόσθεσε.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Γουίλ κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Will Reeve: Finding My Father, όπου ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του κατά τη διάρκεια του τελευταίου του ταξιδιού πριν από το ατύχημα.

YouTube thumbnail

«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου, με γοήτευε η ιδέα να κάνω αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν ήταν μόνο σημαντικό για τον πατέρα μου, αλλά διαμόρφωσε και την κατανόησή μου για τη ζωή του πριν από το ατύχημα», ξεκαθάρισε ο νεότερος Ριβ.

«Το να περπατάω στα βήματά του — σε αυτό το περιβάλλον που λάτρευε ο πατέρας μου —, το να γνωρίσω μερικούς από τους ίδιους ανθρώπους με εκείνον και να ακούσω τις κοινές ιστορίες τους ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και, στην πραγματικότητα, με εξέπληξε το γεγονός ότι μπορώ ακόμα και σήμερα να τον καταλαβαίνω ακόμη πιο πολύ».

Ένα μήνα αργότερα, ο Γουίλ είπε στο PEOPLE ότι σχεδίαζε να τιμήσει τον πατέρα του στον επερχόμενο γάμο του με την τότε αρραβωνιαστικιά του Αμάντα Ντούμπιν φορώντας τα μανικετόκουμπα του Ριβ την ξεχωριστή ημέρα.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 17 Ιανουαρίου 2026.

