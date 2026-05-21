Ο Μάρτιν Σορτ μετά τον θάνατο της κόρης του – Η δύναμη αναζήτησης της χαράς μέσα στην τραγωδία

Όταν ο Μάρτιν Σορτ ήταν 12 ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα. Πέντε χρόνια αργότερα, η μητέρα του πέθανε από καρκίνο· τρία χρόνια μετά, ο πατέρας του έπαθε εγκεφαλικό και απεβίωσε, αφήνοντας τον Σορτ, σε ηλικία 20 ετών, τον μικρότερο από τα πέντε αδέλφια, να ζει μόνος του στο πατρικό του σπίτι στο Χάμιλτον του Οντάριο.

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδους και αστείας καριέρας του σταρ στο χώρο του θεάματος και μιας προσωπικής ζωής γεμάτης διαρκείς φιλίες και αβάσταχτη τραγωδία.

«Γελούσαμε»

Στην ταινία, ο Σορτ απάντησε στον αδελφό του με μια αποκαλυπτική άποψη για αυτή την περίοδο της ζωής του: «Γελούσαμε», λέει, τονίζοντας την επόμενη πρόταση. «Αυτό είναι το θέμα».

Όταν του ζητήθηκε από τους New York Times να μιλήσει περισσότερο για αυτό σε μια πρόσφατη συνέντευξη σε ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν, με σταυρωμένα πόδια, λεπτός και κομψός, ο Σορτ θυμήθηκε μια ζοφερή στιγμή ακριβώς πριν από το θάνατο της μητέρας του, όταν και οι δύο γονείς του ήταν στο νοσοκομείο.

Ο Σορτ έχει την τάση να απαντά στις ερωτήσεις με ανέκδοτα. Ήταν και πάλι με τον Μάικλ, αυτή τη φορά απέναντι στο τραπέζι του πρωινού. «Κοιταχτήκαμε και αρχίσαμε να γελάμε», είπε. «Ήταν σαν να λέγαμε: Πόσο παράλογο, πόσο γελοίο, πόσο σκοτεινό μπορεί να είναι αυτό; Γι’ αυτό υπάρχει η φράση “μαύρη κωμωδία”».

Ανθεκτικότητα

Αυτή η ιδιαίτερη μορφή ανθεκτικότητας «να γελάς με όλη σου την καρδιά, εν μέσω της πιο σκληρής θλίψης», όπως το έθεσε ο ποιητής Τόμας Γκρέι -αποτελεί το υποκείμενο ρεύμα του βιβλίου «Marty, Life Is Short», το οποίο πήρε το όνομά του από την απάντηση του Σορτ σε μια ερώτηση σε τηλεοπτική εκπομπή σχετικά με το πώς να αντιμετωπίσει κανείς τον θάνατο των γονιών.

Είπε ότι θα μπορούσε κανείς να απελπιστεί, αλλά ότι ο ίδιος επέλεξε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ζωή είναι σύντομη και ότι υπάρχουν εργαλεία που αναπτύσσονται μέσα από τις καταστροφές. «Γίνε ο δικός σου θεραπευτής» είπε ο Σορτ προσθέτοντας ότι αυτή η περίοδος πένθους τον βοήθησε να αναπτύξει «μυς για να επιβιώσει».

Η απώλεια της γυναίκας του

Τους είχε ανάγκη αυτούς του μυς. Το 2010, η αγάπη της ζωής του, η σύζυγός του Νάνσι, πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών. Τον Φεβρουάριο, η κόρη του, η Κάθριν, αυτοκτόνησε μετά από μια μακρά μάχη με ψυχικές διαταραχές.

Ενώ η Νάνσι Σορτ είναι τόσο στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ που ο κωμικός είπε στον σκηνοθέτη του, Λόρενς Κάσνταν, «Δεν είχα ιδέα ότι ήσουν ερωτευμένος με τη γυναίκα μου», ο θάνατος της Κάθριν δεν αναφέρεται μέχρι το τέλος, σε μια αφιέρωση σε αυτήν και στην Κάθριν Ο’Χάρα, τη συνάδελφο του Σορτ στο «SCTV» που πέθανε τον μήνα πριν από αυτήν και κατέχει εξέχουσα θέση στην ταινία.

Η απώλεια της κόρης του

Σκεπτόμενος τώρα την απώλεια της κόρης του, ο Σορτ θυμήθηκε ότι τα τελευταία λόγια της συζύγου του, που ειπώθηκαν στο υπνοδωμάτιό της καθώς έσπευδαν οι διασώστες, ήταν: «Μάρτιν, άσε με να φύγω».

Συνέχισε λέγοντας: «Η Κάθριν έλεγε: “Μπαμπά, άσε με να φύγω”», και εξήγησε: «Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ της ψυχικής ασθένειας ως νόσου και του καρκίνου ως νόσου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και οι δύο είναι θανατηφόρες. Και σε ορισμένες περιπτώσεις, και από τις δύο μπορεί κανείς να επιβιώσει».

Ο Σορτ διευκρίνισε ότι αυτή η πρόσφατη τραγωδία είναι διαφορετική. «Πρόκειται για το παιδί σου», είπε με σιγουριά. Και πρόσθεσε αργότερα με απαλή φωνή: «Προσπαθώ να κατευθυνθώ προς το φως».

Ο πιο αστείος άνθρωπος

Στα 76 του, ο Μάρτιν Σορτ είναι πιο δημοφιλής από ποτέ, με μια μακροχρόνια περιοδεία μαζί με τον Στιβ Μάρτιν, μια επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά, το «Only Murders in the Building», που μπαίνει στην έκτη σεζόν της και, λόγω των εμφανίσεών του με τη Μέριλ Στριπ, μια τακτική θέση στον κίτρινο Τύπο.

Κανείς στο Χόλιγουντ δεν προκαλεί τόσο ενθουσιασμό. Ο Κόναν Ο’Μπράιεν έχει αποκαλέσει τον Σορτ «τον πιο αστείο άνθρωπο που υπάρχει» και ο Ντέιβιντ Λέτερμαν πρόσθεσε ότι «με σχεδόν κάθε ορισμό, περιγραφή ή μέτρο, ίσως είναι ο πιο αστείος άνθρωπος που εμφανίζεται τακτικά στην τηλεόραση».

Όταν ο αρθρογράφος του Slate, Νταν Κόις, δημοσίευσε την κριτική του εναντίον του Σορτ, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτα ενοχλητικό», η οργισμένη αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μια απόδειξη της έντονης αγάπης του κοινού για αυτόν τον καλλιτέχνη.

Μια ξεκαρδιστική κακία

Υπάρχει, ωστόσο, και μια πιο περίπλοκη πτυχή στο ταλέντο του Σορτ, που θολώνει τα όρια. Είναι πιο γνωστός για την κωμωδία που πηγάζει από τους χαρακτήρες και όχι από τα αστεία, αλλά όπως έχει αποδείξει σε talk Show, μπορεί να ρίξει καυστικά και εύστοχα αστεία όσο κανένας άλλος.

«Κάθε φορά που βρίσκομαι στην παρέα σου», είπε στον Τζίμι Κίμελ, «με κατακλύζει το συναίσθημα».

Το χιούμορ του μπορεί να είναι τόσο κοφτερό όσο και γοητευτικό, και καθώς μεγαλώνει, έχεις όλο και περισσότερο την αίσθηση ότι στην ιδιωτική του ζωή έχει μια ξεκαρδιστική κακία.

*Με στοιχεία από nytimes.com | Αρχική Φωτό: Ο Μάρτιν Σορτ στην πρεμιέρα της ταινίας του Netflix «Marty, Life is Short» στο Egyptian Theatre Hollywood στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας, στις 6 Μαΐου 2026. REUTERS/Aude Guerrucci