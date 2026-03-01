Στα 20 μου ήξερα τα πάντα για τον θάνατο: Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή του «πάντα χαμογελαστού» Μάρτιν Σορτ

Οι παλαιότεροι τον θυμούνται από τις επιτυχημένες κινηματογραφικές κωμωδίες της δεκαετίας του ’80, όπως Three Amigos και Three Fugitives. Οι νεότεροι τον ξέρουν μέσα από τη σειρά Only Murders in the Building και τα… tabloids ως σύντροφο της Μέριλ Στριπ. Ωστόσο, στο μυαλό όλων, ο Μάρτιν Σορτ έχει την εικόνα ενός αστείου και χαμογελαστού ανθρώπου.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ διαφορετική για τον 75χρονο γνωστό ηθοποιό. Πίσω από το χαμόγελο κρύβεται μια μεγάλη θλίψη, καθώς η ζωή του έχει σημαδευτεί από απώλειες αγαπημένων του προσώπων.

Το τελευταίο «χτύπημα» για τον Σορτ ήρθε το βράδυ της Δευτέρας, όταν η κόρη του Κάθριν έβαλε τέλος στη ζωή της σε ηλικία 42 ετών. Από εκείνη τη μέρα και μετά, ο Καναδός κωμικός έχει κλειστεί στο σπίτι του, μαζί με τους στενούς του φίλους.

Η απώλεια της κόρης του ήρθε να προστεθεί σε μια μεγάλη λίστα θανάτων που έχουν σημαδέψει τη ζωή του – από τον αδερφό του και τη μητέρα του όταν ήταν ακόμα έφηβος μέχρι τη γυναίκα του το 2010.

Άλλωστε, όπως δήλωσε ο ίδιος το 2024 στο Hollywood Reporter, «στα 20 μου ήξερα πράγματα για τον θάνα, τις τραγωδίες και τις απώλειες που ούτε καν είχαν φανταστεί οι συνομήλικοί μου. Δεν ξέρω γιατί όλη αυτή η κατάσταση δεν μου γ@μησε τη ζωή».

Το τροχαίο που του «πήρε» τον αδερφό

Ήταν μόλις 12 ετών όταν έχασε τον μεγάλο του αδερφό σε τροχαίο. Ωστόσο μιλώντας στον Guardian το 2012 είχε πει πως «το χιούμορ υπήρχε πάντα μέσα στο σπίτι και όταν μεγάλωνα. Και αυτές οι άσχημες στιγμές με βοήθησαν να φτιάξω το δικό μου κωμικό στυλ που ήθελα».

Έχασε τους γονείς του μέσα σε δύο χρόνια

Ο Μάρτιν Σορτ ήταν 17 χρονών όταν η μητέρα του Όλιβ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Μετά από 24 μήνες πέθανε και ο πατέρας του «χτυπημένος» από εγκεφαλικό.

Το 2013, μιλώντας στο CNN για την ταινία Father of the Bride, είχε πει: «Νομίζω ότι αυτές οι άσχημες στιγμές σου δίνουν μια δύναμη με έναν περίεργο τρόπο, ιδιαίτερα όταν είσαι νέος. Μπορείς να αποφασίσεις να γίνεις θύμα, πέφτοντας στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ή απλά γίνεσαι πιο ευέλικτος σε θέματα που αφορούν τη ζωή».

Ο θάνατος του μεγάλου του έρωτα, της Νάνσυ

Ο Μάρτιν Σορτ γνώρισε την Νάνσυ Ντόλμαν το 1972, όταν και οι δύο έπαιζαν στο μιούζικαλ Godspell. Οκτώ χρόνια αργότερα θα παντρευτούν και θα μεγαλώσουν την οικογένειά τους, υιοθετόντας τρία παιδιά: την Κάθριν, τον Όλιβερ και τον Χένρι.

Η Ντόλμαν θα αφήσει την τελευταία της πνοή το 2010, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Όταν δύο χρόνια αργότερα θα ερωτηθεί για τη σχέση τους, ο Μάρτιν Σορτ θα απαντήσει με δύο μόνο λέξεις: «τρελά ερωτευμένος».