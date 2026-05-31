Ο Ίμπον Ναβάρο «κλείνει» στον Ερυθρό Αστέρα κι έτσι «ανοίγει ο δρόμος» για Σπανούλη στον Άρη

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο μεγάλος στόχος του Άρη για τον πάγκο του. Δεν αποτελεί είδηση αυτό, το γνωρίζουμε καιρό τώρα και τις τελευταίες μέρες η συζήτηση έχει φουντώσει. Οι πληροφορίες λένε μάλιστα πως οι πιέσεις από τον Νίκο Ζήση σε συνδυασμό με το πλάνο που του έχει παρουσιαστεί, κάνουν τον «Kill Bill» να σκέφτεται πολύ σοβαρά την προοπτική της Θεσσαλονίκης και των «κιτρινόμαυρων».

Στο μυαλό του Σπανούλη όμως υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις. Το στάτους του είναι για Euroleague και όσο ελκυστικό κι αν είναι το πρότζεκτ του Άρη, θέλει να είναι σίγουρος πως αν πει το «ναι», δεν θα είναι πισωγύρισμα για εκείνον. Από την στιγμή μάλιστα που υπάρχει ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του από ομάδες της Euroleague, με τον Ερυθρό Αστέρα να διεκδικεί την υπογραφή του πιο «ζεστά».

Σύμφωνα όμως με όσα αναφέρουν στη Σερβία τις τελευταίες ώρες, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου κλείνουν προπονητή και αυτός είναι ο Ίμπον Ναβάρο. Ο Ισπανός τεχνικός που το 2022 διαδέχθηκε στη Μάλαγα τον Φώτη Κατσικάρη και στα τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν πέτυχε σπουδαία πράγματα με την Ουνικάχα κατακτώντας μεταξύ άλλων επτά τίτλους εγχώριους και μη.

Ο κύκλος του Ναβάρο στη Μάλαγα ήταν δεδομένο πως θα έκλεινε φέτος. Από το Final 4 του BCL στην Μπανταλόνα υπήρχε η φημολογία πως αυτό θα ήταν το τελευταίο για τον 50χρονο τεχνικό καθώς είχε πάρει την απόφαση να αποχωρήσει, ώστε να εξαργυρώσει τη δουλειά του στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Κι έτσι φαίνεται πως θα γίνει.

Αν λοιπόν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή και ο Ναβάρο υπογράψει πράγματι στον Αστέρα, τότε φεύγει από τη μέση το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον Άρη. Η πιο ελκυστική πρόταση που θα έχει στα χέρια του ο Σπανούλης θα είναι αυτή των «κιτρινόμαυρων» και οι πιθανότητες να δώσει θετική απάντηση θα αυξηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα στην εβδομάδα. Για την ακρίβεια, στον Άρη περιμένουν την απάντηση του Σπανούλη στις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδας και αισιοδοξούν πως θα είναι θετική. Κι από εκεί και πέρα θα μπορεί να τρέξει με μεγαλύτερη ταχύτητα και ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη νέα σεζόν όπου αναμένονται πολύ δυνατές προσθήκες.