Η υπόσχεση του Φώτη Ιωαννίδη στους οπαδούς της Σπόρτινγκ: «Θα αγωνιστώ για όσα αξίζει ο σύλλογος κι εσείς»
Η ανάρτηση του Φώτη Ιωαννίδη για τους οπαδούς της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μετά το φινάλε της πρώτης του σεζόν στην Πορτογαλία.
Ταμείο της πρώτης του σεζόν με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έκανε ο Φώτης Ιωαννίδης με ανάρτησή του στη σελίδα που διατηρεί στο instagram.
Ο 26χρονος διεθνής φορ αν και άρχισε «ζεστός» τη χρονιά, στην συνέχεια δεν κατάφερε να βοηθήσει όσο θα ήθελε την ομάδα του, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμός. Έτσι στον απολογισμό που κάνει δίνει την υπόσχεση ότι τη νέα σεζόν θα επιστρέψει δριμύτερος.
Αναλυτικά το μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη:
«Η πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού.
Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο και όλους τους Sportinguistas για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα.
Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό: την επόμενη σεζόν, θα επιστρέψω, έτοιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς».
