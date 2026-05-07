Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Μία είδηση που προξενεί αίσθηση αποκάλυψε την Πέμπτη η πορτογαλική εφημερίδα «Record»: ο Παναθηναϊκός συζητά με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον δανεισμό του Γιώργου Βαγιαννίδη! Η απερχόμενη πρωταθλήτρια Πορτογαλίας είναι θετική στην παραχώρηση του 24χρονου δεξιού μπακ, τον οποίο αγόρασε από το Τριφύλλι πριν από μερικούς μήνες με 12 εκατομμύρια ευρώ!

Προφανώς, οι ιθύνοντες της Σπόρτινγκ δεν τρελάθηκαν, ούτε σκοπεύουν να απαξιώσουν την επένδυση τους. Η «Record» εξηγεί ότι η πρώτη επιλογή για το δεξιό άκρο της άμυνας είναι ο έμπειρος Φρεσνέντα, αφού ο Βαγιαννίδης δεν κατάφερε να τον εκπαραθυρώσει από την ενδεκάδα.

Επιπροσθέτως, την επόμενη σεζόν επιστρέφει στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» ο 22χρονος αμυντικός Ντιόγκο Τραβέρσος, που φέτος παίζει δανεικός στη Μορεϊρένσε. Αυτό σημαίνει πως ένας δεξιός μπακ περισσεύει, διότι στο ρόστερ υφίσταται και ο Κουαρέσμα, που αγωνίστηκε εναντίον της Άρσεναλ στον προημιτελικό του Champions League.

Panathinaikos interested in signing Vagiannidis on loan This could open the door for Travassos Sporting are open to the possibility of loaning out the Greek international, whilst Fresneda is a first-team regular [🥇@Record_Portugal] pic.twitter.com/WoC2hTpb1Z — Talking Sporting (@TalkingSporting) May 7, 2026

Άρα, για τον «Βάγια» θα ήταν ιδανικό να παίξει με δανεισμό για ένα χρόνο σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει και να μην μονιμοποιηθεί στην εξέδρα. Το καλοκαίρι του 2027 που ο Φρεσνέντα αναμένεται να πωληθεί, ο Έλληνας άσος θα επιστρέψει έτοιμος για να διεκδικήσει πιο ενεργό ρόλο στα «λιοντάρια». Αυτή είναι η κεντρική ιδέα για τη διαχείριση του Βαγιαννίδη και εξετάζεται η παραχώρηση του στον Παναθηναϊκό.

Το ρεπορτάζ του «In» επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της «Record» για τον δανεισμό του Βαγιαννίδη, παρότι για την ώρα πρόκειται για φιλολογικές επαφές μεταξύ των δύο ομάδων. Επιπροσθέτως, το ζήτημα έχει και προέκταση που αφορά τον Φώτη Ιωαννίδη! Ο οποίος στην τρέχουσα σεζόν έχει ταλαιπωρηθεί από διαδοχικούς τραυματισμούς.

Η διοίκηση της Σπόρτινγκ έχει θέσει προς συζήτηση στο Τριφύλλι τον διπλό δανεισμό των δύο Ελλήνων. Με την σκέψη πως ο Ιωαννίδης ειδικά εάν εγχειριστεί, θα χρειαστεί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποκατάστασης και δύσκολα θα έχει τη δυνατότητα να πάρει ευκαιρίες στη Λισαβόνα μετά την αποθεραπεία του.

Βέβαια, παραμένει άγνωστη η στάση των δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Θα είχαν τη διάθεση να επαναπατριστούν, μόλις έναν χρόνο μετά τον ξενιτεμό τους; Έστω και στην ομάδα που τους ανέδειξε, τον Παναθηναϊκό; Η απάντηση δεν έχει δοθεί προς το παρόν…