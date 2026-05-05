Οι προβλέψεις του Χίφι: «Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Euroleague σε τελικό με τον Ολυμπιακό»
Ο Ναντίρ Χίφι κλήθηκε να κάνει τις προβλέψεις του για το Final 4 της Euroleague, βλέποντας τελικό «αιωνίων» με νικητή τον Παναθηναϊκό.
Ο Ναντίρ Χίφι σε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κλήθηκε να κάνει τις προβλέψεις του για τα φετινά play offs αλλά και για το Final Four της Euroleague.
Ο γκαρντ της Παρί, κλήθηκε να βγάλει το bracket του F4 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, βλέποντας ημιτελικό Παναθηναϊκού-Ρεάλ και Ολυμπιακού-Φενέρ, με το ζευγάρι του τελικού να είναι ανάμεσα στους δύο «αιωνίους».
Η πρόβλεψη του Χίφι για το Final Four και το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ο Χίφι, μάλιστα προέβλεψε ότι το Τριφύλλι θα επικρατήσει του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four και θα κατακτήσει την Euroleague μέσα στο σπίτι του.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της Euroleague, αφού οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 στη σειρά με την Βαλένθια και οι Πειραιώτες με 2-0 κόντρα στη Μονακό.
