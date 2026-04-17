Φαβορί ο Βεζένκοφ για το «Alphonso Ford Trophy»: Τι χρειάζονται οι Ναν και Χίφι (vids)
Οι Βεζένκοφ, Ναν και Χίφι «μάχονται» για το βραβείο του πρώτου σκόρερ – Τα μέχρι τώρα δεδομένα και τι θέλουν την τελευταία αγωνιστική.
Ο Σάσα Βεζένκοφ διανύει μία εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό και βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του Alphonso Fond Trophy, ώστε να βραβευθεί ως ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης τη φετινή χρονιά.
Ωστόσο, τον σούπερ σταρ των Ερυθρόλευκων «απειλούν» απόψε, στα παιχνίδια της τελευταίας στροφής της regular season, οι Κέντρικ Ναν και Ναντίρ Χίφι, οι οποίοι έχουν ελπίδες μαθηματικά να προσπεράσουν τον Βεζένκοφ για να κατακτήσουν το βραβείο Alphonso Fond Trophy.
Τα πεπραγμένα του Βεζένκοφ τη φετινή σεζόν
Τα στατιστικά «μιλούν» από μόνα τους και εξηγούν γιατί ο Σάσα Βεζένκοφ είναι υποψήφιος για το βραβείο του πρώτου σκόρερ τη φετινή χρονιά στην Euroleague.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ αγωνίστηκε στα 34 από τα 38 παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός στη regular season και φυσικά, η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για να τερματίσουν οι Πειραιώτες ξανά στην πρώτη θέση στο φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Ο Βεζένκοφ τελείωσε την κανονική διάρκεια με 19.4 πόντους κατά μέσο όρο και χάρη στο εν λόγω στατιστικό είναι το φαβορί για την κατάκτηση του Alfonso Fond Trophy.
Τι χρειάζονται οι Ναν και Χίφι για να πάρουν εκείνοι το βραβείο του πρώτου σκόρερ
Πέρα από τον Βεζένκοφ διεκδικητές του Alphonso Fond Trophy είναι και ο Κέντρικ Ναν αλλά και ο Ναντίρ Χίφι.
Αμφότεροι έχουν πετύχει 19 πόντους μ.ο. τη φετινή σεζόν, ο Ναν σε 30 ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ο Χίφι σε 36 παιχνίδια.
Συνεπώς, απόψε (17/4), που πέφτει η αυλαία της regular season, οι δύο τους θα πρέπει να δώσουν ένα «ρεσιτάλ» στην επίθεση για να καταφέρουν να κατακτήσουν το βραβείο του πρώτου σκόρερ.
Συγκεκριμένα, ο Ναν θα πρέπει να πετύχει 34 πόντους στο κρίσιμο ματς των Πράσινων με την Εφές και ο Χίφι 35, για να πάρει το βραβείο Alphonso Fond Trophy.
