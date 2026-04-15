Η κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί με την διεξαγωγή της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής αυτή την εβδομάδα, από την οποία και θα προκύψει η πρώτη 10άδα της διοργάνωσης ενόψει των playoffs και play-in. Παράλληλα θα βγουν και οι κορυφαίοι της σεζόν, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ένας από τους αστέρες που κάλεσε η διοργανώτρια να φτιάξουν την καλύτερη πεντάδα

Συγκεκριμένα ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού σούπερ σταρ επέλεξε τον εαυτό του, τον συμπαίκτη του, Νίκολα Μιλουτίνοφ, αλλά και τους Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις Κάουνας), Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) και Γιαν Μοντέρο (Βαλένθια)!

Φυσικά ο Βεζένκοφ συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αναδειχθεί ως ο MVP της κανονικής περιόδου χάρη στην εκπληκτική σεζόν που έχει πραγματοποιήσει φέτος, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου (εκτός απροόπτου) μετά από 38 ολόκληρα παιχνίδια.