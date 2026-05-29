«Βλέπει» Σφαιρόπουλο η Μπαρτσελόνα
Η Μπαρτσελόνα εξετάζει το σενάριο της πρόσληψης του Γιάννη Σφαιρόπουλου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Mundo Deportivo.
Υποψήφιος για τον πάγκο της Μπαρτσελόνα είναι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo σε ρεπορτάζ της.
Ο Τσάβι Πασκουάλ αποχωρεί από τους «μπλαουγκράνα» και έτσι οι Καταλανοί εξετάζουν τον διάδοχό του στον πάγκο, με τον Έλληνα τεχνικό να βρίσκεται στο κάδρο.
Υπενθυμίζεται ότι ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του Σφαιρόπουλου υπήρξε ο Ερυθρός Αστέρας, ομάδα από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Οκτώβρη.
Πρόκειται για έναν τεχνικό με πλούσιο βιογραφικό, καθώς ο ίδιος έχει βρεθεί στο τιμόνι σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague όπως είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ολυμπιακός.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ρεπορτάζ της Mundo Deportivo αναφέρεται ότι πέρα από την περίπτωση του Σφαιρόπουλου, η Μπαρτσελόνα εξετάζει και την επιλογή του Ιταλού, Πάολο Γκαλμπιάτι.
