Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για το Final Four
Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός από τη Euroleague, ενώ χρηματική ποινή 6.000 ευρώ επιβλήθηκε και στον Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια.
Με πρόστιμο 8.000 ευρώ τιμωρήθηκε ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του τελικού της Euroleague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Παράλληλα, χρηματική ποινή ύψους 6.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Μπράνκου Μπαντιό, για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος τoυ δεύτερου χρονικά ημιτελικού της Βαλένθια με τη «Βασίλισσα».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Euroleague:
«Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με πρόστιμο 8.000 ευρώ για χρήση φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς – Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.δ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague.
Ο Μπράνκου Μπαντιό, παίκτης της Βαλένθια, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ της Βαλένθια Μπάσκετ και της Ρεάλ Μαδρίτης , βάσει του άρθρου 27.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Εuroleague».
