Ο Ολυμπιακός δεν γιόρτασε στα μπουζούκια τον θρίαμβο της κατάκτησης της Euroleague, αλλά παίκτες, προπονητές και διοικούντες, μαζί με τις οικογένειές τους το σε επέλεξαν να δειπνήσουν σε γνωστό εστιατόριο της Βούλας το βράδυ της Τρίτης (26/5).

Οι ερυθρόλευκοι αφού ξεκουράστηκαν μετά το ολονύχτια γλέντι που ακολούθησε την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας τους, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δείπνησαν όλοι μαζί πριν επιστρέψουν σε ρυθμούς αγωνιστικής δράσης και πάλι.

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς (28/5, 20:15), σε μία σειρά στην οποία ο νικητής κρίνεται στις δύο νίκες.

