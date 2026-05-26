Σέρρες: Παρίσταναν τους εφοριακούς και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από 79χρονη
Η Αστυνομία ταυτοποίησε 21χρονο ως τον έναν δράστη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία
- Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
- Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
- Σπείρα εξαπατούσε πολίτες μέσω taxisnet – Δεκάδες δράστες λάμβαναν προνοιακά επιδόματα και κρατικές επιδοτήσεις
- Άγρια επίθεση σε 52χρονη στη Θεσσαλονίκη: 25χρονος μπήκε στο μαγαζί της, της έδειξε ερωτικό βίντεο και τη χτύπησε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τηλεφωνική απάτη σε βάρος 79χρονης που έγινε στις 20 Μαΐου, σε περιοχή των Σερρών εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας.
Για την υπόθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 21χρονου τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον υπάλληλο της εφορίας και ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει σε δήθεν βοηθό του, τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι, προκειμένου να φωτογραφηθούν και να καταγραφούν.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 21χρονος. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
- ΕΛ.Α.Σ: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το όνομα έκπληξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα
- «Ή γερνάς ή πεθαίνεις»: Η αφοπλιστική απάντηση της Μόνικα Μπελούτσι για τον χρόνο που περνά
- Παροξυσμός στη Νέα Υόρκη με την πρόκριση των Νικς – Στα χνάρια του πατέρα του ο Τζέιλεν Μπράνσον
- Οι 7 βασικές δεσμεύσεις της Ιδρυτικής Διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα
- Σέρρες: Παρίσταναν τους εφοριακούς και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ από 79χρονη
- Ολυμπιακός: Στο 61-0 το εντυπωσιακό σερί κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρή μητέρα τριών παιδιών μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι Ερυθρόλευκοι (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις