Ιστορίες: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Το Σάββατο 30 Μαΐου τα ΝΕΑ κυκλοφορούν μαζί με τις Ιστορέις και ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης
- Ολυμπος: Ολοκληρώθηκε η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του Ισπανού ορειβάτη που εντοπίστηκε νεκρός
- Οι παγίδες στις φορολογικές δηλώσεις - Τα λάθη που «φουσκώνουν» τα τεκμήρια κατοικίας
- Σπείρα εξαπατούσε πολίτες μέσω taxisnet – Δεκάδες δράστες λάμβαναν προνοιακά επιδόματα και κρατικές επιδοτήσεις
- Άγρια επίθεση σε 52χρονη στη Θεσσαλονίκη: 25χρονος μπήκε στο μαγαζί της, της έδειξε ερωτικό βίντεο και τη χτύπησε
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου, το περιοδικό Ιστορίες κυκλοφορεί με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο με ένα μεγάλο αφιέρωμα στην Άλωση της Κωνσταντινούπολης και τη διαχρονική κληρονομιά του βυζαντινού πολιτισμού.
Με αφορμή τη συμπλήρωση αιώνων από την 29η Μαΐου 1453, μία από τις πλέον καθοριστικές ημερομηνίες της παγκόσμιας ιστορίας, το νέο τεύχος φωτίζει το γεγονός της Άλωσης όχι μόνο ως το τέλος μιας αυτοκρατορίας, αλλά και ως αφετηρία ιστορικών εξελίξεων που διαμόρφωσαν τη Δύση και την Ανατολή. Μέσα από αναλύσεις και πρωτότυπα κείμενα ειδικών, οι «ΙΣΤΟΡΙΕΣ» εξερευνούν τις πολιτικές, πολιτισμικές και συμβολικές διαστάσεις της πτώσης της Πόλης, αλλά και τη διαχρονική παρουσία της Αγίας Σοφίας στη συλλογική μνήμη και την ιστορία.
Το αφιέρωμα επεκτείνεται στον ευρύτερο κόσμο του Βυζαντίου, αναδεικνύοντας άγνωστες και συναρπαστικές πτυχές του πολιτισμού του. Ιστορικοί και ερευνητές παρακολουθούν τη διαδρομή βυζαντινών εικόνων από την ενετοκρατούμενη Κρήτη έως τη Βενετία, αποκαλύπτοντας τις πολιτιστικές ανταλλαγές που σφράγισαν τη Μεσόγειο. Παράλληλα, παρουσιάζονται η ιδιαίτερη τέχνη του βυζαντινού μυθιστορήματος, οι σύγχρονες προσλήψεις του Βυζαντίου στην τέχνη και την ποπ κουλτούρα, καθώς και τα σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στο Αμόριο της Μικράς Ασίας — μια πόλη με κομβικό ρόλο στους Βυζαντινοπερσικούς και Βυζαντινοαραβικούς πολέμους από τον 7ο έως τον 9ο αιώνα μ.Χ.
Ένα συλλεκτικό τεύχος που προσεγγίζει το Βυζάντιο πέρα από στερεότυπα και ιστορικές κοινοτοπίες, αναδεικνύοντας τη ζωντανή επίδρασή του στην ιστορία, την τέχνη και τον σύγχρονο πολιτισμό.
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 15-12: Έκαναν το 1-0 στους τελικούς οι Ερυθρόλευκοι
- Βρήκαν τρεις όλμους στο διαμέρισμα που αγόρασαν στην Αγία Παρασκευή
- «Εραστές χωρίς σεξ» – Ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν κατέρρευσε όταν πέθανε η Ιζαμπέλα Μπλόου
- Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης 67χρονου τουρίστα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης
- Έρευνα για διαφθορά με πρωταγωνιστή τον Θαπατέρο – Τι βρέθηκε στο χρηματοκιβώτιό του
- Κ. Καραμανλής: Κεραυνοί για «παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς» υποκλοπές και για «εμμονή των κρατούντων» στις εκπτώσεις στις δημοκρατικές αξίες
- Τσιτσιπάς: «Η ζέστη δίνει πλεονέκτημα στο παιχνίδι μου»
- Ρεκόρ ζέστης στη Βρετανία: Στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος – Τέσσερις έφηβοι πνίγηκαν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις