Ο Ολυμπιακός κάθισε στον θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ κατακτώντας την Euroleague κόντρα σε ένα σπουδαίο αντίπαλο, τη μυθική Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Πειραιώτες έραψαν το τέταρτο αστέρι στη φανέλα τους επικρατώντας της ισπανικής ομάδας με 92-85.

Με 18 χιλιάδες και πλέον οπαδούς τους στο πλευρό τους, οι «ερυθρόλευκοι» έγραψαν ιστορία με την Marca και την AS να αποθεώνουν τον λαό του Θρύλου που κέρδισε κατά κράτος τη μάχη της εξέδρας και έδωσαν έξτρα ώθηση στους παίκτες του Μπαρτζώκα να φτάσουν στην κατάκτηση της πολυπόθητης κούπας.

Το πλοίο σάλπαρε αλλά δεν έφτασε στον προορισμό του, την κατάκτηση της Euroleague, γράφει η Marca

«Το πλοίο δεν έφτασε στην Ιθάκη» γράφει η Marca αναφερόμενη στη Ρεάλ αναγνωρίζοντας στους «μερένγκες» πως πλησίασαν «στην επίτευξη ενός από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της ιστορίας τους» αναγνωρίζοντας πως οι πολλές ελλείψεις στο ρόστερ της στάθηκαν τροχοπέδη για την κατάκτηση του τίτλου.

«Ο πρώτος τίτλος του Σέρτζιο Σκαριόλο θα πρέπει να περιμένει» γράφει η ισπανική αθλητική εφημερίδα υπογραμμίζοντας πως η Ρεάλ «υπέκυψε απέναντι στον πρωτοπόρο της κανονικής περιόδου» έναν «τρομερό αντίπαλο…».

Η Marca βάζει «δέκα» στην τακτική προσέγγιση του κόουτς Σκαριόλο που «σχεδόν λειτούργησε(… )» αλλά στο τέλος οι μαδριλένοι «άφησαν την καρδιά και την ψυχή τους στο πλημμυρισμένο από ερυθρόλευκους οπαδούς ΟΑΚΑ».

«Masterclass» Σκαριόλο και «φωνές» για τα σφυρίγματα των διαιτητών στο τέλος από την AS

Για τις τροπαιοθήκες της Ρεάλ Μαδρίτης που «ξεχειλίζουν από τρόπαια» γράφει η AS υπογραμμίζοντας πως ο κόουτς Σκαριόλο παρέδωσε «masterclass» αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός «θριάμβευσε».

Αν η Ρεάλ επικρατούσε η νίκη θα γραφόταν με χρυσά γράμματα στο βιβλίο με τα «μεγαλύτερα ηρωικά κατορθώματα του συλλόγου».

Η ιστορία όμως είχε διαφορετικό τέλος και έναν μεγάλο πρωταγωνιστή, «τον Γάλλο Εβάν Φουρνιέ που ανακηρύχθηκε MVP του Final Four (20 πόντοι, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ)». Αλλά, για την AS ο παράγοντας «Χ» του μεγάλου τελικού ήταν ο Άλεκ Πίτερς (16 πόντοι και βαθμολογία απόδοσης 26).

Η AS κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πολλές απουσίες που είχε η Ρεάλ και «φωνάζει» για τη διαιτησία του τελικού και ειδικότερα για δύο φάουλ που καταλογίστηκαν εις βάρος των «μερένγκες» λίγο πριν το τέλος του αγώνα.