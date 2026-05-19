«Η γη της ελιάς»: Ο Κωνσταντίνος διεκδικεί την Αιμιλία – Διαλύεται η Ισμήνη

Η Ισμήνη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Ο Κωνσταντίνος διεκδικεί την επιμέλεια της Αιμιλίας.

Στο σημερινό επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», απόψε στις 23:00, η Ισμήνη δέχεται το πιο σκληρό χτύπημα, όταν ο Κωνσταντίνος καταθέτει αγωγή για να κηρυχθεί ανίκανη ως μητέρα. Την ίδια ώρα, μυστικά, εντάσεις και επικίνδυνες αποκαλύψεις φέρνουν ανατροπές που απειλούν να τινάξουν τις ζωές όλων στον αέρα.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου

Ο Κωνσταντίνος εξηγεί στον Λυκούργο τα επιχειρήματά του για να πάρει την επιμέλεια της Αιμιλίας από την Ισμήνη. Ο Λυκούργος προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη, γιατί ξέρει ότι, αν γίνει και αυτό, θα είναι το τελευταίο χτύπημα για την Ισμήνη.

Στο μεταξύ, η Αλεξάνδρα είναι πολύ ταραγμένη με το όπλο που βρήκε στην ντουλάπα της Χριστιάνας. Έτσι, αποφασίζει να το κρύψει και συμφωνούν με την Ερωφίλη να μην πουν τίποτα σε κανέναν και να περιμένουν την αντίδραση της Χριστιάνας όταν ανακαλύψει ότι το όπλο δεν βρίσκεται εκεί που το έκρυψε.

Η Αριάδνη, σε έξαλλη κατάσταση, πηγαίνει στο Τμήμα και ξεφτιλίζει τη Μυρτώ μπροστά σε όλους.

Ο Κωνσταντίνος καταφέρνει να πείσει τη Φρύνη να μετακομίσει στο καινούργιο του σπίτι. Ο Μανώλης, εντελώς τυχαία, αντιλαμβάνεται πως όσο βρίσκεται στη Μάνη, ο Στράτος τον παρακολουθεί.

Η Δάφνη βγαίνει από το νοσοκομείο και ο Παυλής τη φροντίζει στο σπίτι με συγκινητικό τρόπο.

Η Αμαλία παραλαμβάνει ένα δέμα με αρχαία από τον Αντώνη, αλλά ο Μανώλης κάνει μια αστοχία που κοστίζει πολύ ακριβά, καθώς η Αμαλία καλείται να δώσει εξηγήσεις. Ο Λυκούργος ξαφνιάζεται όταν η Ισμήνη παραλαμβάνει αγωγή από τον Κωνσταντίνο όπου ζητάει να κηρυχθεί ανίκανη για την επιμέλεια της Αιμιλίας.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

