Έχω παιδιά: Η πιο κλασική ενοχή

Η κωμική σειρά του MEGA, «Έχω παιδιά», επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:50.

Αυτή την εβδομάδα, η Ιωάννα οργανώνει το πιο λαμπερό πάρτι γενεθλίων για τον Μαξιμιλιανό και ο Μιχάλης ψάχνει μια δημιουργική ιδέα για τη νέα γεύση της Chenua.

Ποτέ άλλοτε η καθημερινότητα μιας οικογένειας δεν έφερνε τόσα σπαρταριστά ευτράπελα στη μικρή οθόνη, όσο κάθε νέο επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά».

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς Έχω παιδιά.

Επεισόδιο 31 – «Ενοχές»

Η Σάρα έρχεται αντιμέτωπη με την πιο κλασική γονεϊκή ενοχή: νιώθει πως δεν περνάει όσο ποιοτικό χρόνο θα ήθελε με τη Χαρά. Την ίδια ώρα στην Chenua, ο Στεφ και η Σόφη αναθέτουν στον Μιχάλη να γράψει ένα ελκυστικό άρθρο για τη νέα τους γεύση. Παράλληλα, τα γενέθλια του Μαξιμιλιανού πλησιάζουν και η Ιωάννα θέλει να διοργανώσει το καλύτερο πάρτι που έγινε ποτέ για τον γιο της.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

