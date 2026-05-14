ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ACE – Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 12:00, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αίθουσα «Φάρος».

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει στόχο να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την καινοτομία και την επιχειρηματική σκέψη, ενθαρρύνοντάς τους να αναπτύξουν ιδέες που δίνουν λύσεις σε πραγματικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Οι συμμετέχουσες ομάδες παρουσίασαν τις προτάσεις τους σε ειδική επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της αγοράς, ενώ οι ομάδες που προκρίθηκαν συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και mentoring μέσα από διαδικτυακά εργαστήρια και καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες.

Η τελική εκδήλωση του B/innovate θα αποτελέσει μια γιορτή δημιουργικότητας, μάθησης και συνεργασίας, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν τις ολοκληρωμένες ιδέες τους και θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων στις ομάδες που διακρίθηκαν.

Την τελετή βράβευσης μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω live streaming