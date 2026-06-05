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Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 17:24

Καλλιθέα: Σοκάρουν τα νέα ντοκουμέντα και οι μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από τον οδοντίατρο

Οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού στην Καλλιθέα και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου όπου τους επιτέθηκε με ρόπαλο

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Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τον άγριο ξυλοδαρμό των δύο νεαρών από την Αίγυπτο με δράστη 55χρονο οδοντίατρο με καταγωγή από το Καζακστάν.

Σε νέο βίντεο που παρουσίασε το MEGA και το «Live News» φαίνεται ο δράστης μετά την πρώτη άγρια επίθεση να παραμένει εκτός εαυτού και να χαστουκίζει τον φίλο του αιμόφυρτου νεαρού.

Νωρίτερα οι αυτόπτες μάρτυρες του άγριου ξυλοδαρμού καλούσαν τον 55χρονο να σταματήσει. Αυτός με το αριστερό του χέρι συνέχιζε να κρατάει το κεφάλι του νεαρού στο έδαφος και με το δεξί το ρόπαλο του μπέιζμπολ με το οποίο του επιτέθηκε.

Το χρονικό

Όλα είχαν ξεκινήσει λίγη ώρα νωρίτερα. Κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε τη σύζυγο του γιατρού για ύποπτες κινήσεις δύο νεαρών έξω από το σπίτι της. Όταν εκείνη τους είδε να βγάζουν φωτογραφίες, τηλεφώνησε στον σύζυγό της που έφτασε στην περιοχή με ένα ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Τι λέει η σύζυγος

«Είμαι κι εγώ σε ένα σοκ. Ήταν πάρα πολλή ώρα και φωτογράφιζαν. Και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει την οικοδομή κολλητά σε μας. Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας, γύρω-γύρω. Τον πήρα, (τον σύζυγο) του λέω ‘δεν μ’ αρέσει, είναι… έτσι’. Δηλαδή, πήρα πρώτα αυτόν, γιατί δεν πρόλαβα να πάρω, ήθελα την Αστυνομία να πάρω, αλλά αυτοί με το που με είδανε και είπα θα… Εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι θέλανε, δήθεν, το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει άλλα του είπανε. Σε μας ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλάγανε άπταιστα ελληνικά και οι δύο. Μπήκανε στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς», λέει η γυναίκα.

Ήταν λίγο πριν τις 13:00 χθες το μεσημέρι. Οι κάτοικοι της περιοχής που έτυχε να δουν τους δύο νεαρούς Αιγύπτιους, δεν φαντάζονταν τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Ο γιατρός που έχει ειδοποιηθεί από τη σύζυγό του, φτάνει στην περιοχή ταχύτατα. Με μανία συνεχίζει να χτυπάει τους δύο Αιγύπτιους, ηλικίας 22 και 23 ετών με το ρόπαλο, με περαστικούς κι οδηγούς να κοιτούν σοκαρισμένοι.

Ο 55χρονος οδοντίατρος πρόλαβε τους δύο νεαρούς λίγα μέτρα από το σπίτι του και τους επιτέθηκε. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει.

Δύο και πλέον λεπτά μετά το ξεκίνημα της επίθεσης, είναι η στιγμή που ο 55χρονος αφήνει για πρώτη φορά το αιματοβαμμένο ρόπαλο που κρατούσε. Ο ένας από τους δύο τραυματίες ήταν ξυπόλητος και πεσμένος στο έδαφος. Ο φίλος του που είχε καταφέρει να απομακρυνθεί, πλησιάζει και τον εκλιπαρεί να σταματήσει.

Η εικόνα του 22χρονου τραυματία είναι σοκαριστική. Το πρόσωπό του γεμάτο αίματα. Ο ίδιος ανήμπορος αρχικά να σταθεί στα πόδια του. Ο γιατρός συνέχιζε να τον κρατάει από την μπλούζα και να απειλεί.

Η ανατροπή των δεδομένων

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο διαρρήκτες που έπεσαν στα χέρια του ιδιοκτήτη. Πολύ γρήγορα όμως αυτό διαψεύστηκε. Οι δύο Αιγύπτιοι έβγαζαν φωτογραφίες κοντά στο σπίτι του γιατρού και εντοπίστηκαν από τον ίδιο λίγα μέτρα πιο κάτω, σε στάση λεωφορείου, όπου είχαν πάει πιθανότατα για να απομακρυνθούν.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, τα δύο θύματα είδαν ξαφνικά έναν άντρα να τους πλησιάζει με ένα ρόπαλο στα χέρια και να τους φωνάζει για να πέσουν στο έδαφος.

Το πρωί, οι κηλίδες αίματος στο πεζοδρόμιο μαρτυρούσαν τα όσα είχαν προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα στην Καλλιθέα.

Ο 22χρονος που είχε δεχτεί τα περισσότερα χτυπήματα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και του έγιναν ράμματα στο κεφάλι. Ο 23χρονος φίλος του έκανε εξετάσεις που έδειξαν ότι δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Τα δύο θύματα και ο οδοντίατρος που πήρε τον νόμο στα χέρια του συνελήφθησαν από αστυνομικούς και το μεσημέρι οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα. Ο 55χρονος γιατρός, ομογενής από το Καζακστάν σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Τα δύο θύματα υποστηρίζουν από χθες στους αστυνομικούς ότι δέχτηκαν μία επίθεση που θα μπορούσε ακόμη και να τους στοιχίσει τη ζωή, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα το επιλήψιμο. Ζητούν την τιμωρία του 55χρονου και ευελπιστούν να μην ζήσουν ποτέ ξανά κάτι ανάλογο.

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