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Άνδρας 55 ετών, ομογενής από το Καζακστάν, ξυλοκόπησε δύο νεαρούς Αιγύπτιους στην Καλλιθέα, χρησιμοποιώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ, το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο 21χρονος έχει βαριά τραύματα από τα χτυπήματα με το ρόπαλο του μπέιζμπολ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Η αστυνομία συνέλαβε και τους τρεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αρχικά, ΜΜΕ είχαν μεταδώσει ότι οι δύο νεαροί είχαν εισβάλει στην κατοικία του 55χρονου, κάτι που δεν αληθεύει.

Την έρευνα διεξήγαγε η Ασφάλεια Αθηνών. Σύμφωνα με αυτή, η σύζυγος του 55χρονου είπε στον άνδρα της ότι οι νεαροί φωτογράφιζαν το σπίτι και τους υπέδειξε.

Εκείνος τους ακολούθησε σε στάση λεωφορείου και ξυλοκόπησε άγρια τον ένα, όπως προκύπτει από το παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες από τον ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα

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Βαριά τραύματα έχει υποστεί ο ένας από τους δύο νεαρούς

Μετά την επίθεση του 55χρονου, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τόσο τον ίδιο όσο και τους δύο Αιγύπτιους, 21 και 22 ετών, αντίστοιχα.

Ο 21χρονος έχει βαριά τραύματα από τα χτυπήματα με το ρόπαλο του μπέιζμπολ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 55χρονος κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για τον νόμο περί όπλων. Μάλιστα, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής.

Η φωτογράφιση του κτιρίου μπορεί να θεωρηθεί προπαρασκευαστική ενέργεια, αλλά δεν είναι παραβίαση. Επίσης, μπορεί το συγκεκριμένο γεγονός, για το οποίο είπε η σύζυγος στον 55χρονο, είτε να μην έχει γίνει ή να ήταν κάτι τυχαίο.

Αναμένεται η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους δύο Αιγύπτιους, ενώ σε πολύ δυσκολότερη θέση είναι ο 55χρονος, ο οποίος άσκησε ακραία βία, χωρίς να έχει δεχθεί κάποια επίθεση.