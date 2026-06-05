newspaper
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καλλιθέα: Ξυλοκόπησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ δύο Αιγύπτιους – Διαψεύδονται οι φήμες ότι υπήρξε διάρρηξη
Ελλάδα 05 Ιουνίου 2026, 14:43

Καλλιθέα: Ξυλοκόπησε με ρόπαλο του μπέιζμπολ δύο Αιγύπτιους – Διαψεύδονται οι φήμες ότι υπήρξε διάρρηξη

Τι έχει γίνει γνωστό για το επεισόδιο με τον άγριο ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Άνδρας 55 ετών, ομογενής από το Καζακστάν, ξυλοκόπησε δύο νεαρούς Αιγύπτιους στην Καλλιθέα, χρησιμοποιώντας ρόπαλο του μπέιζμπολ, το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο 21χρονος έχει βαριά τραύματα από τα χτυπήματα με το ρόπαλο του μπέιζμπολ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Η αστυνομία συνέλαβε και τους τρεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αρχικά, ΜΜΕ είχαν μεταδώσει ότι οι δύο νεαροί είχαν εισβάλει στην κατοικία του 55χρονου, κάτι που δεν αληθεύει.

Την έρευνα διεξήγαγε η Ασφάλεια Αθηνών. Σύμφωνα με αυτή, η σύζυγος του 55χρονου είπε στον άνδρα της ότι οι νεαροί φωτογράφιζαν το σπίτι και τους υπέδειξε.

Εκείνος τους ακολούθησε σε στάση λεωφορείου και ξυλοκόπησε άγρια τον ένα, όπως προκύπτει από το παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο.

Προσοχή, σκληρές εικόνες από τον ξυλοδαρμό στην Καλλιθέα

Βαριά τραύματα έχει υποστεί ο ένας από τους δύο νεαρούς

Μετά την επίθεση του 55χρονου, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τόσο τον ίδιο όσο και τους δύο Αιγύπτιους, 21 και 22 ετών, αντίστοιχα.

Ο 21χρονος έχει βαριά τραύματα από τα χτυπήματα με το ρόπαλο του μπέιζμπολ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 55χρονος κατηγορείται για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και για τον νόμο περί όπλων. Μάλιστα, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.

Οι δύο νεαροί κατηγορούνται για απόπειρα κλοπής.

Η φωτογράφιση του κτιρίου μπορεί να θεωρηθεί προπαρασκευαστική ενέργεια, αλλά δεν είναι παραβίαση. Επίσης, μπορεί το συγκεκριμένο γεγονός, για το οποίο είπε η σύζυγος στον 55χρονο, είτε να μην έχει γίνει ή να ήταν κάτι τυχαίο.

Αναμένεται η απόφαση της Δικαιοσύνης για τους δύο Αιγύπτιους, ενώ σε πολύ δυσκολότερη θέση είναι ο 55χρονος, ο οποίος άσκησε ακραία βία, χωρίς να έχει δεχθεί κάποια επίθεση.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Το «ξεχασμένο» όργανο που ίσως προβλέπει πόσο θα ζήσετε

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 53 ευρώ αυξάνει την τιμή-στόχο η Mediobanca

inWellness
d__logo
Πανελλαδικές 2026
Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
Ελλάδα 05.06.26

Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής για τις Πανελλαδικές διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις
Ελλάδα 05.06.26 Upd: 11:38

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Οι εκτιμήσεις και οι απαντήσεις

Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα στις Πανελλαδικές οι υποψήφιοι των ΓΕΛ - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις για τη δυσκολία των θεμάτων

Σύνταξη
Stream newspaper
Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών
Ελλάδα 05.06.26

Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών

Νεα ερωτήματα για τις επιλογές πολιτικών κι υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Δικαιοσύνης στην συνεχεια έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Το ταξίδι στην Σόφια και τα νέα στοιχεία για την ύποπτη σύμβαση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
Ελλάδα 05.06.26

Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής για τις Πανελλαδικές διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου

Σύνταξη
Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 05.06.26

Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε η ανεργία το α' τρίμηνο του 2026, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Σύνταξη
Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Ο 8ος μέσα σε δύο μήνες
Ελλάδα 05.06.26

Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα - Ο 8ος μέσα σε δύο μήνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο κρατούμενο με καταγωγή από την Κόρινθο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Διεκόπη για τις 17 Ιουνίου η δίκη Λιγνάδη
Ελλάδα 05.06.26

Διεκόπη για τις 17 Ιουνίου η δίκη Λιγνάδη

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου βρέθηκε το πρωί της 5ης Ιουνίου στο δικαστήριο, όπου επανεκκίνησε η διαδικασία μετά τη διακοπή που είχε σημειωθεί τον περασμένο Νοέμβριο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κρήτη: Φυλάκιση και πρόστιμο 33.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αλόγου που το βασάνισε μέχρι θανάτου
Στην Κρήτη 05.06.26

Φυλάκιση και πρόστιμο 33.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αλόγου το οποίο βασανίστηκε μέχρι θανάτου

Ο κατηγορούμενος από την Κρήτη καταδικάστηκε για σοβαρές σωματικές βλάβες που είχε προκαλέσει στο άλογό του, ενώ η μακρόχρονη παραμέληση του ζώου οδήγησε σε εξάπλωση της μόλυνσης και ανακοπή

Σύνταξη
Πέντε πρόσωπα της Intellexa που δεν εξετάστηκαν ποτέ για τις υποκλοπές στο επίκεντρο της αίτησης ανάσυρσης
Κρίσιμα άτομα 05.06.26

Πέντε πρόσωπα της Intellexa που δεν εξετάστηκαν ποτέ για τις υποκλοπές στο επίκεντρο της αίτησης ανάσυρσης

Κανένα από τα πέντε πρόσωπα δεν έχει μέχρι σήμερα κληθεί να καταθέσει ή να εξεταστεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του σκανδάλου των υποκλοπών, παρότι περιλαμβάνονταν στη δικογραφία που αρχειοθέτησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή
Ελλάδα 05.06.26

Αγία Παρασκευή: Αυτοκτόνησε στις φυλακές Κορυδαλλού η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή

Οι υπεύθυνοι των φυλακών εντόπισαν νεκρή την 44χρονη το βράδυ της Πέμπτης στα μπάνια, κρεμασμένη από ένα αυτοσχέδιο βρόχο από σεντόνι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Επικαιρότητα 05.06.26

Αυτή είναι η κυβερνητική «ομάδα κρούσης» του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Στη «σκιώδη κυβέρνηση» Παπανδρέου, Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Δουδωνής, Γλαβίνας, Σκανδαλίδης, Χριστοδουλάκης. Ποια στελέχη θα συντονίζουν τους 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής.

Σύνταξη
Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – Τι γραμμή θα ακολουθήσει ο Δούκας;
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Διμέτωπος Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα παίξει ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό – Τι γραμμή θα ακολουθήσει ο Δούκας;

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να σταθούν «στο πρόγραμμά μας, στον αγώνα μας, στην αξιοπιστία μας και πάνω στην πολιτική μας αυτονομία», εξαπολύοντας διπλή επίθεση κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα - Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ο Χάρης Δούκας, που είχε ταχθεί υπέρ μιας συνεργασίας ΠΑΣΟΚ - ΕΛΑΣ

Σύνταξη
Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις
Επικαιρότητα 05.06.26

Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει» σημείωσε ο Παύλος Πολάκης κατά την είσοδό του στην Κουμουνδούρου, υπογραμμίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»
Παρασκήνιο 05.06.26

Αντώνης Σαμαράς: Ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του για το νέο κόμμα από την Κρήτη – «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Όλα δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα, το απόγευμα, θα δώσει το σήμα από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιεί ομιλία, ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του για το νέο κόμμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών
Ελλάδα 05.06.26

Αποκάλυψη in: Το υπ. Δικαιοσύνης πλήρωσε ταξίδι για συνέδριο ιατροδικαστών σε υπεύθυνη… οικονομικών υπηρεσιών

Νεα ερωτήματα για τις επιλογές πολιτικών κι υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Δικαιοσύνης στην συνεχεια έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Το ταξίδι στην Σόφια και τα νέα στοιχεία για την ύποπτη σύμβαση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα
Βόλεϊ 05.06.26

Στον Ολυμπιακό η Ανδρομάχη Τσιόγκα

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας την απόκτηση της Ανδρομάχης Τσιόγκα για την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό
Ελλάδα 05.06.26

Τεχνικό πρόβλημα στην παραλαβή θεμάτων Πανελλαδικών στην Αλόννησο έθεσε σε συναγερμό το Λιμενικό

Κατά τη διάρκεια των δοκιμαστικών λήψεων στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής για τις Πανελλαδικές διαπιστώθηκε αδυναμία παραλαβής θεμάτων από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης του Ε.Κ. Αλοννήσου

Σύνταξη
Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ
Οικονομικές Ειδήσεις 05.06.26

Αυξάνεται η ανεργία – Στο 10,6% διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε η ανεργία το α' τρίμηνο του 2026, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 508.401 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Σύνταξη
Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα – Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες
«Νέα Αναγέννηση» 05.06.26

Η Μόνα Λίζα μετακομίζει σε ιδιωτική σουίτα - Το Λούβρο μόλις ανακοίνωσε τους αρχιτέκτονες

Οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν τη Μόνα Λίζα χωρίς να χρειάζεται να περιηγηθούν στο υπόλοιπο Λούβρο, ενώ η επισκεψιμότητα του μουσείου αναμένεται να αυξηθεί κατά τρία εκατομμύρια άτομα ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

Ξεκίνησε το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ – Τα μηνύματα Ανδρουλάκη και η κυβερνητική «ομάδα κρούσης»

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, καθώς η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ προκαλεί αναταράξεις στο πολιτικό σύστημα με βασικό αποδέκτη την Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Ο 8ος μέσα σε δύο μήνες
Ελλάδα 05.06.26

Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα - Ο 8ος μέσα σε δύο μήνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο κρατούμενο με καταγωγή από την Κόρινθο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές

Σύνταξη
Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα
Κόσμος 05.06.26

Συναγερμός στη Ρουμανία: Έκρηξη θαλάσσιου drone στο λιμάνι της Κωνστάντζα

Το λιμάνι εκκενώθηκε και οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο - Το drone δεν ανήκε στον εξοπλισμό του Ρουμανικού Στρατού

Σύνταξη
ESM: Εγκρίθηκε η πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας, ύψους 6,94 δισ. ευρώ
Επίσημο αίτημα 05.06.26

Εγκρίθηκε από τoν ESM η πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας, ύψους 6,94 δισ. ευρώ

Ο ESM έδωσε το πράσινο φως και για τη χρήση κεφαλαίων από ειδικό λογαριασμό ταμειακού αποθέματος ασφαλείας, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Οι ιδιοκτήτες μπαρ ξαναβρίσκονται στο δικαστήριο για τη θανατηφόρα πυρκαγιά
Ελβετία 05.06.26

Κραν Μοντανά: Οι ιδιοκτήτες μπαρ ξαναβρίσκονται στο δικαστήριο για τη θανατηφόρα πυρκαγιά

Το ζευγάρι Γάλλων, ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά όπου εκτιλίχθηκε η τραγωδία, αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικών βλαβών εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
Cookies