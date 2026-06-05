Ιρλανδία: Απαγορεύει την είσοδο στους ακροδεξιούς Ισραηλινούς υπουργούς Γκβιρ και Σμότριτς
Η ανακοίνωση αυτή από την Ιρλανδία εκδίδεται ενώ στους κόλπους της ΕΕ, Ιταλία και Ισπανία απαίτησαν την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Γκβιρ, μετά τη δημοσίευση βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
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Η Ιρλανδία ανακοίνωσε την Παρασκεή ότι απαγόρευσε την είσοδο στο έδαφός της στους Ισραηλινούς υπουργούς Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, δύο πολιτικούς της άκρας δεξιάς στο Ισραήλ, και ζήτησε να υιοθετηθούν κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε από την ιρλανδική κυβέρνηση, λόγω του «καθοριστικού ρόλου τους στην κλιμάκωση της καταστροφής που μαίνεται στη Γάζα», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης σε δήλωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Η ανακοίνωση αυτή από την Ιρλανδία εκδίδεται την ώρα που στους κόλπους της ΕΕ, η Ιταλία και η Ισπανία απαίτησαν – τον Μάιο – την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει την ωμή μεταχείριση που επιφύλαξε σε ξένους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα, μετά τη σύλληψή τους στη θάλασσα από το Ισραήλ.
Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν είχε γράψει επιστολή στις 20 Μαΐου στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, για να ζητήσει πρόσθετα μέτρα της ΕΕ κατά του Ισραήλ.
«Κατά τη γνώμη μου, η συμπεριφορά τους δικαιολογεί κυρώσεις σε επίπεδο ΕΕ επίσης – και αυτό είναι κάτι που θα θέσουμε», δήλωσε σήμερα από το Μαυροβούνιο όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής ΕΕ- Δυτικών Βαλκανίων.
Η Γαλλία ανακοίνωσε στις 23 Μαΐου ένα παρόμοιο μέτρο απαγόρευσης στο έδαφός της σε βάρος του Μπεν Γκβριρ.
Εκτός της ΕΕ, οι Γκβιρ και Σμότριτς υπόκεινται σε κυρώσεις από την Βρετανία, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία, χώρες στις οποίες επίσης απαγορεύεται η είσοδός τους.
Τα κράτη αυτά είχαν ανακοινώσει από κοινού στις 10 Ιουνίου 2025 τις κυρώσεις, κατηγορώντας τους δύο Ισραηλινούς υπουργούς για υποκίνηση στη βία σε βάρος των Παλαιστινίων, κυρίως στη Δυτική Όχθη, όπου η εποικιστική δραστηριότητα δεν σταματά να αυξάνεται.
Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε καταγγείλει τότε ως «σκανδαλώδεις» τις κυρώσεις αυτές.
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