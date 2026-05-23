Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Ο Ζαν Νοέλ Μπαρό, Υπουργός Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας, ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ
- Τραγωδία στον Πύργο: Νεκρός 55χρονος εργάτης γης που επέστρεφε από τη δουλειά του – Παρασύρθηκε από φορτηγό
- Τουρκία: «Δεν θα επιτρέψουμε να κυβερνηθεί το CHP από διορισμένους επιτρόπους», λέει ο Οζέλ – Νέα επιχείρηση κατά του κόμματος
- Σεισμός 4,4 Ρίχτερ μεταξύ Κρήτης και Κάσσου
- Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα - Νεκρός ένας 70χρονος
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.
ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור
Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC
— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026
«Από σήμερα, στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ απαγορεύεται η είσοδος στη γαλλική επικράτεια», ανακοίνωσε ο Ζαν Νοέλ Μπαρό στο Χ, καταγγέλλοντας «απαράδεκτες ενέργειες σε βάρος Γάλλων και Ευρωπαίων επιβατών του στολίσκου Global Sumud».
«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει σε κυρώσεις σε βάρος του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ», πρόσθεσε ο ίδιος.
À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d’accès au territoire français.
Cette décision fait suite à ses agissements inqualifiables à l’égard de citoyens français et européens passagers de la flottille Global Smud.
Nous désapprouvons la démarche de cette flottille…
— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 23, 2026
Προηγουμένως, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισαν τη μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη».
- Looksmaxxing: Η νέα διαδικτυακή τάση των εφήβων που πέρασε και στις μητέρες – Η εμμονή για «τελειοποίηση» των παιδιών τους
- Ισπανία: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Μαδρίτης υπέρ της παραίτησης Σάντσεθ
- Κρήτη: Σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα – Νεκρός ένας 70χρονος
- Άντζελα Δημητρίου: «Έγινα μαμά στα 15,5 – δε γινόταν να έχω εγώ αυτό το παιδί και δόθηκε»
- Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θρίαμβο επί της Φενέρ (vid)
- Ρόδος: Απόπειρα εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων από τον οδηγό που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο
- Ραγδαίες αυξήσεις στην κατασκευή ακινήτων – Οι ακριβότερες περιοχές
- Global Sumud Flotilla: Το Παρίσι επιβάλλει απαγόρευση εισόδου στη γαλλική επικράτεια στον Μπεν-Γκβιρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις