Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του

Την ώρα που οι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα απελαύνονται από το Ισραήλ, συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και το βίντεο με τον εξευτελισμό και κακοποίηση των συλληφθέντων. Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν αλλαγή πορείας.

Οι κυρώσεις της ΕΕ αφορούσαν Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, αλλά την τελευταία στιγμή από τη λίστα είχαν αφαιρεθεί οι δύο υπουργοί. Οι οποίοι στηρίζουν τον βίαιο εποικισμό των παλαιστινιακών εδαφών από Εβραίους εποίκους.

Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία…

Η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισαν τη μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη».

A nome del Governo italiano ho appena formalmente chiesto all’Alto Rappresentante @kajakallas di includere nella prossima discussione dei Ministri degli Esteri UE l’adozione di sanzioni contro il Ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 21, 2026



Στην ανάρτησή του ο Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρει ότι ζήτησε κυρώσεις κατά του Ισραηλινού υπουργού για «σύλληψη των ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα και την υποβολή τους σε παρενόχληση και ταπείνωση, κατά παράβαση των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οι Ιταλοί ακτιβιστές που απελευθευρώθηκαν, είπαν ότι τους κακοποίησαν σωματικά και λεκτικά στο Ισραήλ.

Italian activists returning from the Gaza aid flotilla intercepted by Israel say they were beaten, threatened, and detained in harsh conditions. pic.twitter.com/6HWT8I4BT4 — Clash Report (@clashreport) May 21, 2026



Την Τετάρτη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τη μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη» και απαίτησε συγγνώμη από το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι θα ζητήσει από την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Πέδρο Σάντσεθ επισημαίνει ότι «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ να ταπεινώνει μέλη του διεθνούς στολίσκου υπέρ της Γάζας είναι απαράδεκτες. Δεν θα ανεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας».

Las imágenes del ministro israelí Ben Gvir humillando a los miembros de la flotilla internacional en apoyo a Gaza son inaceptables. No vamos a tolerar que nadie maltrate a nuestros ciudadanos. En septiembre anuncié la prohibición de acceso al territorio nacional de este miembro… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 20, 2026

Η επιστολή του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας

Στην Ιρλανδία, διέρρευσε μια επιστολή του Μάικλ Μάρτιν προς τον Αντόνιο Κόστα. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός προτρέπει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για «περαιτέρω δράση» κατά του Ισραήλ για τη σκαιά μεταχείριση των ακτιβιστών.

Την Τετάρτη, ο Μάικλ Μάρτιν δήλωνε ότι θα θέσει το ζήτημα σε επίπεδο ΕΕ.

Appalled at the shocking behaviour of Minister Itamar Ben-Gvir towards illegally detained members of the Sumud Flotilla. The Israeli government’s actions are in breach of international law and I intend to raise this issue at EU level. — Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 20, 2026



Η επιστολή διέρρευσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από ανώνυμη κυβερνητική πηγή στο Δουβλίνο. Σε αυτήν, ο Μάικλ Μάρτιν καταδικάζει τη «σοκαριστική μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ» από το Ισραήλ. Καθώς και την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του Μπεν-Γκβιρ.

Επίσης, ζητά να συζητηθεί το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνοδος κορυφής των 27) τον Ιούνιο. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός επισημαίνει ότι πρέπει «τουλάχιστον να επιβληθεί απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς εποίκων, και την αναστολή μερών, αν όχι ολόκληρης, της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ».

Η συμφωνία σύνδεσης του Ιουνίου 2000 θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας του Ισραήλ με την ΕΕ. Ωστόσο, περιλαμβάνει μια ρήτρα που απαιτεί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του Ισραήλ για να εφαρμοστεί η συμφωνία. Το ζήτημα της συμφωνίας σύνδεσης έχει τεθεί ξανά, αλλά το μπλόκαρε με βέτο η Γερμανία.

Και η Πολωνία…

Μέχρι στιγμής, μόνο η Ισπανία, λόγω όσων συμβαίνουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, είχε επιβάλει απαγόρευση εισόδου στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία θα επιδιώξει να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα του Μπεν-Γκβιρ.

Το προκλητικό βίντεο

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας προκάλεσε έντονη κριτική ακόμη και από ανώτερους πολιτικούς εντός της ισραηλινής κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ. Ωστόσο, δεν έχει επιβληθεί κάποια κύρωση στο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ακολουθεί το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.