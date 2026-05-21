21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι – Ευρωπαϊκές χώρες ζητούν κυρώσεις εις βάρος του
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 18:42

Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν ακόμη και αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Ισραήλ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Την ώρα που οι ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα απελαύνονται από το Ισραήλ, συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και το βίντεο με τον εξευτελισμό και κακοποίηση των συλληφθέντων. Εβδομάδες μόλις μετά την απόφαση της ΕΕ να μην επιβάλει κυρώσεις στους ακροδεξιούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου, Μπεν-Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς, χώρες της Ένωσης ζητούν αλλαγή πορείας.

Οι κυρώσεις της ΕΕ αφορούσαν Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη, αλλά την τελευταία στιγμή από τη λίστα είχαν αφαιρεθεί οι δύο υπουργοί. Οι οποίοι στηρίζουν τον βίαιο εποικισμό των παλαιστινιακών εδαφών από Εβραίους εποίκους.

Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία…

Η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν την ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισαν τη μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη».


Στην ανάρτησή του ο Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρει ότι ζήτησε κυρώσεις κατά του Ισραηλινού υπουργού για «σύλληψη των ακτιβιστών σε διεθνή ύδατα και την υποβολή τους σε παρενόχληση και ταπείνωση, κατά παράβαση των πιο βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Οι Ιταλοί ακτιβιστές που απελευθευρώθηκαν, είπαν ότι τους κακοποίησαν σωματικά και λεκτικά στο Ισραήλ.


Την Τετάρτη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τη μεταχείριση των ακτιβιστών «απαράδεκτη» και απαίτησε συγγνώμη από το Ισραήλ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι θα ζητήσει από την ΕΕ την απαγόρευση εισόδου του Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο Πέδρο Σάντσεθ επισημαίνει ότι «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ να ταπεινώνει μέλη του διεθνούς στολίσκου υπέρ της Γάζας είναι απαράδεκτες. Δεν θα ανεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζεται τους πολίτες μας».

Η επιστολή του πρωθυπουργού της Ιρλανδίας

Στην Ιρλανδία, διέρρευσε μια επιστολή του Μάικλ Μάρτιν προς τον Αντόνιο Κόστα. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός προτρέπει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για «περαιτέρω δράση» κατά του Ισραήλ για τη σκαιά μεταχείριση των ακτιβιστών.

Την Τετάρτη, ο Μάικλ Μάρτιν δήλωνε ότι θα θέσει το ζήτημα σε επίπεδο ΕΕ.


Η επιστολή διέρρευσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από ανώνυμη κυβερνητική πηγή στο Δουβλίνο. Σε αυτήν, ο Μάικλ Μάρτιν καταδικάζει τη «σοκαριστική μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ» από το Ισραήλ. Καθώς και την «απαράδεκτη συμπεριφορά» του Μπεν-Γκβιρ.

Επίσης, ζητά να συζητηθεί το θέμα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (σύνοδος κορυφής των 27) τον Ιούνιο. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός επισημαίνει ότι πρέπει «τουλάχιστον να επιβληθεί απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς εποίκων, και την αναστολή μερών, αν όχι ολόκληρης, της Συμφωνίας Σύνδεσης της ΕΕ με το Ισραήλ».

Η συμφωνία σύνδεσης του Ιουνίου 2000 θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας του Ισραήλ με την ΕΕ. Ωστόσο, περιλαμβάνει μια ρήτρα που απαιτεί σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του Ισραήλ για να εφαρμοστεί η συμφωνία. Το ζήτημα της συμφωνίας σύνδεσης έχει τεθεί ξανά, αλλά το μπλόκαρε με βέτο η Γερμανία.

Και η Πολωνία…

Μέχρι στιγμής, μόνο η Ισπανία, λόγω όσων συμβαίνουν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, είχε επιβάλει απαγόρευση εισόδου στον Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι δήλωσε ότι η Βαρσοβία θα επιδιώξει να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα του Μπεν-Γκβιρ.

Το προκλητικό βίντεο

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας προκάλεσε έντονη κριτική ακόμη και από ανώτερους πολιτικούς εντός της ισραηλινής κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ. Ωστόσο, δεν έχει επιβληθεί κάποια κύρωση στο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ακολουθεί το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας.

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι πιο σκληρός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, σε σχέση με τον περσινό ημιτελικό στο Άμπου Ντάμπι.

Αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη σε μια εκδήλωση που αναμένεται να δείξει τη δυναμική, το στίγμα του νέο πολιτικού φορέα αλλά και τα πρόσωπα που θα στηρίξουν ενεργά το εγχείρημα.

Το πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης «Γαλανόλευκα Αστέρια Festival by EKO» συνεχίστηκε με απόλυτη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στην ανάπτυξη του παιδικού μπάσκετ σε κάθε γωνιά της χώρας. Το in.gr ήταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Σκληρή απάντηση Ανδρουλάκη στις αιχμές του υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη για τον μη σεβασμό του κράτους δικαίου λόγω της δημοσιοποίησης των όσων διημείφθησαν μεταξύ του επικεφαλής της ΕΥΠ

«Ήταν οκτώ δύσκολα χρόνια», του λέει ο Μάικλ Σορτ, αδελφός του Μάρτιν, στο «Marty, Life Is Short», το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix που εναλλάσσεται μεταξύ της θορυβώδης και αστείας καριέρας του σταρ.

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα ηλεκτροπληξίας, αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης αποκαλύπτει τριτοκοσμικές συνθήκες εργασίας, επικίνδυνες εγκαταστάσεις και τραγική έλλειψη χώρου.

Όλοι οι πολιτικοί έχουν κληθεί αύριο, με ορισμένους εξ αυτών να φαίνονται διατεθειμένοι να εμφανιστούν αυτοπροσώπως και να καταθέσουν αντί να ζητήσουν προθεσμία.

Η ποινή που του επιβλήθηκε στο Εφετείο μειώθηκε κατά 3 χρόνια σε σχέση με το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο του είχε αναγνωρίσει το ελαφρυντικό τού πρότερου έντιμου βίου (συνολική κάθειρξη τότε 15,5 ετών)

«Δεν θα σιωπήσω» λέει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπολύοντας βολές κατά της κυβέρνησης και υπογραμμίζοντας πως «ο λαός θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και προοπτική, για αυτό η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον».

Η έξοδος κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών από την Καλιφόρνια δεν απειλεί μόνο τα στούντιο, αλλά χιλιάδες θέσεις εργασίας και τοπικές οικονομίες, μετατρέποντας το μέλλον του Χόλιγουντ

Η ΔΕΑΒ δεν τιμώρησε την ΑΕΚ με ποινή έδρας για ρίψη μπουκαλιού, όμως την κάλεσε (= πρόστιμο) για «τραυματισμό δυο αστυνομικών» που σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ προβλέπεται ποινής έδρας αλλά…

