Συμβαίνει τώρα:
21.05.2026 | 11:38
Ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου λόγω σαλμονέλας ο ΕΦΕΤ
Υπερτουρισμός: Σκηνές χάους σε Ποζιτάνο και Ρώμη
Κόσμος 21 Μαΐου 2026, 16:04

Υπερτουρισμός: Σκηνές χάους σε Ποζιτάνο και Ρώμη

Οι εικόνες από τα social media δείχνουν πλήθη να στριμώχνονται σε στενά περάσματα, ενώ οι επισκέπτες σταματούν για φωτογραφίες με φόντο τη θάλασσα και τα πολύχρωμα σπίτια του Ποζιτάνο

Σε «τουριστική κόλαση» μετατρέπουν τα πλήθη κόσμου που βρίσκονται στο Ποζιτάνο, στα Τσίνκουε Τέρρε και στη Ρώμη, παρότι η τουριστική περίοδος δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή της.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από τα social media πουψ δείχνουν πλήθη τουριστών συγκεντρωμένα ο ένας στον άλλον καθώς στριμώχνονται σε στενά περάσματα.

Τα ηλιόλουστα μονοπάτια στο Ποζιτάνο είναι γεμάτα με πλήθος τουριστών, πολλοί από τους οποίους σταματούν απότομα για να φωτογραφίσουν τη θέα στη θάλασσα και τα περίτεχνα κτίρια.

Οι βιτρίνες καταστημάτων έχουν επίσης βιντεοσκοπηθεί, γεμάτες με ανυπόμονους λάτρεις του ήλιου που εμποδίζουν την είσοδο στους ντόπιους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο κοντινός κάτοικος Antonio Attianese, ο οποίος ζει στη Nocera Inferiore, δήλωσε: «Οι Δημάρχοι και οι διοικητές της ακτής Αμάλφι τους αρέσει αυτό το χάος, διαφορετικά θα είχαν ήδη εκδώσει εντολές για τον εκπολιτισμό αυτού του μαζικού τουρισμού».

«Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια και η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο.»

Τα καταστήματα έχουν πλημμυρίσει από τουρίστες, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ντόπιων. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της νότιας Ιταλίας, «η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο», επισημαίνοντας ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μαζικής τουριστικής εισβολής.

Η πίεση σε Ποζιτάνο, Ρώμη και Τσίνκουε Τέρρε

Στα Τσίνκουε Τέρρε, στην τραχιά ακτογραμμή της Ιταλικής Ριβιέρας, λεωφορεία και τρένα γεμίζουν ασφυκτικά, με τους τουρίστες να περιμένουν υπομονετικά για να απολαύσουν τη θέα ή να τραβήξουν φωτογραφίες. Στη Ρώμη, η κατάσταση χαρακτηρίζεται «κόλαση» στα social media, καθώς εκατοντάδες επισκέπτες σχηματίζουν ουρές γύρω από το Κολοσσαίο.

Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με σχολιαστές, είναι ο λεγόμενος «eat and run» ή «mordi e fuggi», όπου ημερήσιοι επισκέπτες ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ, αφήνοντας περιορισμένο οικονομικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες.

@karen_wigelund #rome #trevifountain #foruyou #blowthisupforme #viral ♬ original sound – Lorelei

Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο, Σαλβατόρε Γκαλιάνο, μιλώντας στη Daily Mail, έκανε λόγο για «σκηνές βγαλμένες από τον Τρίτο Κόσμο». Όπως εξήγησε, «οι δρόμοι είναι στενοί. Όταν φράζουν, επικρατεί απόλυτη σύγχυση», ενώ ζήτησε αυστηρότερους κανονισμούς για τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται την περιοχή, τονίζοντας πως «η ομορφιά της Ακτής του Αμάλφι καταστρέφεται».

@juledbe Tourist overload🫠#rom #italy #tourist ♬ Dolce Nonna – Wayne Jones & Amy Hayashi-Jones

Έντονες διαμαρτυρίες στη Βαρκελώνη

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, με τη Βενετία να παραμένει σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ιταλίας, αλλά και να αντιμετωπίζει ανάλογες πιέσεις.

Το ζήτημα είναι επίσης ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο στη Βαρκελώνη, όπου οι ντόπιοι έχουν πραγματοποιήσει τακτικές διαμαρτυρίες για τον αριθμό των παραθεριστών που καταφθάνουν στην πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ισχυρίζονται ότι η υπερβολική αύξηση των εξοχικών κατοικιών και των Airbnb έχει αυξήσει τα ενοίκια για τους ντόπιους.

Οι τοπικές αρχές παρενέβησαν και επέβαλαν επιπλέον χρεώσεις στους τουρίστες που διανυκτέρευαν στην πόλη, μετά από επίθεση που δέχτηκαν οι παραθεριστές με νεροπίστολα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2024.

Το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία έχει επίσης κατακλυστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια από την εποχή του Game of Thrones που γυρίστηκε εκεί, με αποτέλεσμα το κόστος διαμονής και φαγητού να εκτοξευθεί στα ύψη.

Η Βενετία είναι εδώ και καιρό υπερπλήρης και αποτελεί ένα ακόμη αγαπημένο μέρος των τουριστών που έρχονται για να δουν και τις δόξες της Ιταλίας.

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Μυτιληναίος: Τα assets που θα απογειώσουν τη Metlen – Από το γάλλιο έως την άμυνα

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ' όση νομίζετε

Το «ταπεινό» σνακ που κρύβει περισσότερη πρωτεΐνη απ’ όση νομίζετε

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Κομισιόν για Ελλάδα: Πέφτει η ανάπτυξη, ανεβαίνει ο πληθωρισμός

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009
Κόσμος 21.05.26

Eνοχες για ανθρωποκτονία από αμέλεια Air France και Airbus για το αεροπορικό δυστύχημα του 2009

Η υπόθεση αφορά τη μοιραία πτήση AF447 της Air France, η οποία χάθηκε κατά τη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας πάνω από τον Ατλαντικό, προκαλώντας τον θάνατο και των 228 επιβαινόντων.

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία
Δηλώσεις Πεσκόφ 21.05.26

Ρωσία: Η Κίνα είναι έτοιμη να βοηθήσει στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με την Ουκρανία

Η Ρωσία προχώρησε στη συγκεκριμένη ανακοίνωση μετά την επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα - Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι «πολλή fake ενημέρωση δημοσιεύεται στα δυτικά μέσα»

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν
Σκληρότερη γραμμή 21.05.26

Reuters: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ λέει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να μείνει στο Ιράν

Τι δήλωσαν δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές στο Reuters σχετικά με νέο διάταγμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ - Στην Τεχεράνη ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν

Global Sumud Flotilla: Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές – Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις
Μετά την κατακραυγή 21.05.26 Upd: 13:05

Απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla - Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις

Τι ανακοίνωσε η οργάνωση δικαιωμάτων Adalah για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που απήγαγε το Ισραήλ - Σκληρή ανακοίνωση του March to Gaza Greece για την ελληνική κυβέρνηση

Ευρώπη: Το 56% των πολιτών δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς – Στην Ελλάδα;
Βαθιές ανισότητες 21.05.26

Το 56% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς - Στην Ελλάδα;

Τι αναφέρει η έρευνα της Greenpeace «Δύσκολη πρόσβαση: Η έλλειψη πρόσβασης στις μεταφορές στην Ευρώπη» - Η Ελλάδα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό αναγκαστικής ιδιοκτησίας αυτοκινήτου στην ήπειρο

Μερτς: Προτείνει να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της
Δείτε αναλυτικά 21.05.26

Πρόταση Μερτς να δοθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» με την ΕΕ πριν από την πλήρη ένταξή της

Η πρόταση του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς θεωρείται ενδιάμεση λύση - Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί «πλήρη ένταξη» στην ΕΕ, κατά προτίμηση το 2027

Ρωσία – Ουκρανία: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις – Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά
«Παγωμένες» συνομιλίες 21.05.26

Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας - Από δύο νεκροί για κάθε πλευρά

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με τηn εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in
Ανθρωπιστική βοήθεια 21.05.26

Πέρασμα στην Ανατολική Λιβύη ζητάει το κονβόι για τη Γάζα – μέλος της αποστολής από Ελλάδα μιλάει στο in

Αρνητική στάση τηρούν τις τελευταίες μέρες οι αρχές της Ανατολικής Λιβύης απέναντι στο πέρασμα της ανθρωπιστικής βοήθειας - «κρατάμε το ηθικό μας, αλλά μοιράζουμε τροφή και νερό» σύμφωνα με το Άλκι Παπασταθόπουλος

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο
Μάχη με την επιδημία 21.05.26

Έμπολα: Την ώρα που οι θάνατοι αυξάνονται, ο ΠΟΥ λέει ότι θα χρειαστούν μέχρι και εννέα μήνες για εμβόλιο

Χωρίς επαρκή προστασία οι υγειονομικοί απέναντι στον ιό Έμπολα - Οι δυσκολίες λόγω του στελέχους Μπουντιμπούγκιο - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό χειροτερεύουν την κατάσταση

Ιράν: «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ – Συνεχίζονται οι συνομιλίες
Έξαλλος ο Νετανιάχου 21.05.26

Συνεχίζονται οι ανταλλαγές προτάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - «Οριακή» η κατάσταση, λέει ο Τραμπ

Το Ιράν «εξετάζει» νέα πρόταση των ΗΠΑ που βασίζεται στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης - Ο Τραμπ λέει ότι η κατάσταση είναι στο όριο μεταξύ εκεχειρίας και επανέναρξης των επιθέσεων

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων
Αντιδράσεις φοιτητών 21.05.26

Πλαφόν στα… Α βάζει το Χάρβαρντ, για να αντιμετωπίσει τον «πληθωρισμό» των αρίστων

Το Χάρβαρντ ψήφισε την επιβολή ανώτατου ορίου στις βαθμολογίες «Α» με ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον πληθωρισμό των καλών βαθμών

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα
Ανάλυση Economist 21.05.26

Δίωξη κατά Ραούλ Κάστρο – Ο Τραμπ πιέζει προς την τελική φάση της αντιπαράθεσης με την Κούβα

Χρησιμοποιώντας τον ίδιο νόμο που επικαλέστηκε για να απαγάγει τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί δίωξη στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Και κάνει ό,τι μπορεί για να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς της χώρας.

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά – Εξοργισμένοι οι γονείς [βίντεο]
Μεγάλη Βρετανία 21.05.26

Απελάθηκε η βρεφονηπιοκόμος που κακοποιούσε μωρά - Εξοργισμένοι οι γονείς

Οι γονείς των μωρών που υπέστησαν κακοποίηση από υπάλληλο παιδικού σταθμού καταδίκασαν την απόφαση να απελαθεί η κακοποιήτριά τους, αφού εξέτισε μόλις το 15% της οκταετούς ποινής της.

Παν. Δουδωνής: Στη Βουλή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο
ΠΑΣΟΚ 21.05.26

Στη Βουλή από τον Δουδωνή η έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο

Στη Βουλή φέρνει ο Παναγιώτης Δουδωνής την έκκληση για την αποτροπή των μαζικών σφαγών στη Λέσβο από το Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής & Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ και την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία.

«Run, Forest, run» – Η πολύτιμη συμβουλή του Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς
Χωρίς ανάσα 21.05.26

«Run, Forest, run» - Η πολύτιμη συμβουλή που έδωσε ο Μπρους Ντερν στον Τομ Χανκς

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, ο Μπρους Ντερν ανέτρεξε στα γυρίσματα της ταινίας «The ‘Burbs» στην οποία πρωταγωνίστησε ο Τομ Χανκς, ενόσω προετοιμαζόταν για τον ρόλο του στο «Forrest Gump».

AI: Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο – Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία
Μπρα-ντε-φερ 21.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλοποίησε τον αυστηρότερο νόμο για την AI - Τι άλλαξε και γιατί έχει σημασία

Ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπέστη τροποποιήσεις - Η αμφιλεγόμενη κίνηση για τον τομέα των μηχανημάτων - Τι σημαίνει για τις επιχειρήσεις - Η βασική πρόκληση

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Τα Νέα της Αγοράς 21.05.26

ΔΕΗ – PPC blue Ρουμανίας: Εγκαθιστούν 106 σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης σε μεγάλες ευρωπαϊκές διαδρομές με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έως και 3,42 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ΔΕΗ και την PPC blue Ρουμανίας , στο πλαίσιο του προγράμματος CEF – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι»: Αναισθησιολόγος ζητά φακελάκι – Το βίντεο ντοκουμέντο
Σάλος 21.05.26

Αναισθησιολόγος στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» ζητά φακελάκι - Το βίντεο ντοκουμέντο

Το βίντεο τράβηξε ο γιος ασθενή στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διεξαχθεί και ΕΔΕ για την υπόθεση με το φακελάκι

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»
Αθλητισμός & Σπορ 21.05.26

Αταμάν για τις φήμες «διαζυγίου» με τον Παναθηναϊκό: «Κατασκευασμένα όσα γράφονται στον Τύπο, στόχος το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν διέψευσε πως υπάρχει οποιοδήποτε θέμα άμεσης αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως στόχος της ομάδας του είναι το πρωτάθλημα.

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ
«Μπορώ να δεσμευτώ» 21.05.26

Τοντ Μπλανς: Δεν θα εισηγηθώ προεδρική χάρη για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Ο Τοντ Μπλανς έβαλε φρένο στα σενάρια πως θα δοθεί προεδρική χάρη στη Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ επιζήσασες του Έπσταϊν ζητούν απαντήσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Ανακαινίζω»: Τι καλύπτει το πρόγραμμα – Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια
Διευκρινίσεις 21.05.26

Τι καλύπτει το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» - Προβλέπονται αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πρόγραμμα «Κοινωνική Κατοικία» και σε τι στοχεύει το «Ανακαινίζω», σύμφωνα με τον γ.γ. Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Γλούμη - Ατσαλάκη

Επισιτισμός – Τουρισμός: 24ωρη απεργία στις 24 Ιουνίου από την ΠΟΕΕΤ – Τα αιτήματα
Η ανακοίνωση 21.05.26

Εικοσιτετράωρη απεργία σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τα αιτήματα της ΠΟΕΕΤ

«Εδώ και δύο χρόνια τώρα, περιμένουμε μια απάντηση από το υπουργείο Εργασίας για τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων», τονίζει η ΠΟΕΕΤ σχετικά με την πανελλαδική απεργία

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

