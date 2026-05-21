Σε «τουριστική κόλαση» μετατρέπουν τα πλήθη κόσμου που βρίσκονται στο Ποζιτάνο, στα Τσίνκουε Τέρρε και στη Ρώμη, παρότι η τουριστική περίοδος δεν έχει φτάσει ακόμη στην κορύφωσή της.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από τα social media πουψ δείχνουν πλήθη τουριστών συγκεντρωμένα ο ένας στον άλλον καθώς στριμώχνονται σε στενά περάσματα.

Τα ηλιόλουστα μονοπάτια στο Ποζιτάνο είναι γεμάτα με πλήθος τουριστών, πολλοί από τους οποίους σταματούν απότομα για να φωτογραφίσουν τη θέα στη θάλασσα και τα περίτεχνα κτίρια.

Οι βιτρίνες καταστημάτων έχουν επίσης βιντεοσκοπηθεί, γεμάτες με ανυπόμονους λάτρεις του ήλιου που εμποδίζουν την είσοδο στους ντόπιους, σύμφωνα με την Daily Mail.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο κοντινός κάτοικος Antonio Attianese, ο οποίος ζει στη Nocera Inferiore, δήλωσε: «Οι Δημάρχοι και οι διοικητές της ακτής Αμάλφι τους αρέσει αυτό το χάος, διαφορετικά θα είχαν ήδη εκδώσει εντολές για τον εκπολιτισμό αυτού του μαζικού τουρισμού».

«Αυτό συμβαίνει εδώ και χρόνια και η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο.»

Τα καταστήματα έχουν πλημμυρίσει από τουρίστες, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ντόπιων. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της νότιας Ιταλίας, «η κατάσταση χειροτερεύει κάθε χρόνο», επισημαίνοντας ότι οι τοπικές αρχές δεν έχουν λάβει μέτρα για τον περιορισμό της μαζικής τουριστικής εισβολής.

Η πίεση σε Ποζιτάνο, Ρώμη και Τσίνκουε Τέρρε

Στα Τσίνκουε Τέρρε, στην τραχιά ακτογραμμή της Ιταλικής Ριβιέρας, λεωφορεία και τρένα γεμίζουν ασφυκτικά, με τους τουρίστες να περιμένουν υπομονετικά για να απολαύσουν τη θέα ή να τραβήξουν φωτογραφίες. Στη Ρώμη, η κατάσταση χαρακτηρίζεται «κόλαση» στα social media, καθώς εκατοντάδες επισκέπτες σχηματίζουν ουρές γύρω από το Κολοσσαίο.

Ένας ιδιαίτερα επιβλαβής τύπος τουρισμού, σύμφωνα με σχολιαστές, είναι ο λεγόμενος «eat and run» ή «mordi e fuggi», όπου ημερήσιοι επισκέπτες ξοδεύουν ελάχιστα χρήματα και αγοράζουν φθηνά σουβενίρ, αφήνοντας περιορισμένο οικονομικό όφελος στις τοπικές κοινωνίες.

Ο πρώην δήμαρχος του Ποζιτάνο, Σαλβατόρε Γκαλιάνο, μιλώντας στη Daily Mail, έκανε λόγο για «σκηνές βγαλμένες από τον Τρίτο Κόσμο». Όπως εξήγησε, «οι δρόμοι είναι στενοί. Όταν φράζουν, επικρατεί απόλυτη σύγχυση», ενώ ζήτησε αυστηρότερους κανονισμούς για τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται την περιοχή, τονίζοντας πως «η ομορφιά της Ακτής του Αμάλφι καταστρέφεται».

Έντονες διαμαρτυρίες στη Βαρκελώνη

Το φαινόμενο του υπερτουρισμού εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη, με τη Βενετία να παραμένει σημείο αναφοράς για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τις ομορφιές της Ιταλίας, αλλά και να αντιμετωπίζει ανάλογες πιέσεις.

Το ζήτημα είναι επίσης ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο στη Βαρκελώνη, όπου οι ντόπιοι έχουν πραγματοποιήσει τακτικές διαμαρτυρίες για τον αριθμό των παραθεριστών που καταφθάνουν στην πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ισχυρίζονται ότι η υπερβολική αύξηση των εξοχικών κατοικιών και των Airbnb έχει αυξήσει τα ενοίκια για τους ντόπιους.

Οι τοπικές αρχές παρενέβησαν και επέβαλαν επιπλέον χρεώσεις στους τουρίστες που διανυκτέρευαν στην πόλη, μετά από επίθεση που δέχτηκαν οι παραθεριστές με νεροπίστολα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης το 2024.

Το Ντουμπρόβνικ στην Κροατία έχει επίσης κατακλυστεί από τουρίστες τα τελευταία χρόνια από την εποχή του Game of Thrones που γυρίστηκε εκεί, με αποτέλεσμα το κόστος διαμονής και φαγητού να εκτοξευθεί στα ύψη.

Η Βενετία είναι εδώ και καιρό υπερπλήρης και αποτελεί ένα ακόμη αγαπημένο μέρος των τουριστών που έρχονται για να δουν και τις δόξες της Ιταλίας.