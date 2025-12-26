Ο τουρισμός σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής.

Με ρεκόρ επισκεπτών, πολλές από τις αγαπημένες πόλεις της ηπείρου είναι υπερφορτωμένες, πυροδοτώντας την άνοδο των διαμαρτυριών κατά του τουρισμού στην Ευρώπη και την εφαρμογή αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό του υπερτουρισμού.

Για τους ταξιδιώτες που σχεδιάζουν τις διακοπές τους το 2026, είναι σημαντικό να κατανοήσουν πώς αυτές οι αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι τους και πώς να ταξιδέψουν πιο υπεύθυνα.

Αυτός ο οδηγός θα εξερευνήσει την κρίση υπερτουρισμού που απειλεί την Ευρώπη, τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπισή της και τα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να διασφαλίσετε ότι τα ταξίδια σας θα παραμείνουν ευχάριστα, σεβόμενοι παράλληλα τις τοπικές κοινότητες και το περιβάλλον.

Δείτε τι ισχύει για δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και δύο στην Ελλάδα.

Ελλάδα: Μύκονος και Σαντορίνη

Τα ελληνικά νησιά Μύκονος και Σαντορίνη χρεώνουν πλέον στους επισκέπτες κρουαζιέρας 20 ευρώ ανά άτομο κατά την αιχμή της θερινής περιόδου. Μόνο η Μύκονος υποδέχτηκε 1,29 εκατομμύρια τουρίστες κρουαζιέρας το 2024, με τον ίδιο και ίσως μεγαλύτερο αριθμό να σημειώνεται και το 2025. Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμός για ένα νησί μόλις 10.000 κατοίκων – ασκώντας αυξανόμενη πίεση στις τοπικές υποδομές και τους πόρους.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα έχει εισαγάγει Φόρο Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Αλλαγή που κυμαίνεται από 1,50 έως 15 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ανάλογα με την κατηγορία του ξενοδοχείου και την εποχή.

Το μέτρο έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, ενθαρρύνοντας παράλληλα τα ταξίδια εκτός της υψηλής περιόδου.

Ολλανδία: Άμστερνταμ

Το Άμστερνταμ κάνει ένα βιώσιμο βήμα προς τα εμπρός καθώς καλωσορίζει την 750ή επέτειό του. Παράλληλα με τους ετήσιους εορτασμούς που έχουν προγραμματιστεί σε όλη την πόλη, εφαρμόζουν μια από τις πιο ολοκληρωμένες περιβαλλοντικές ατζέντες της Ευρώπης.

Ένας τουριστικός φόρος 12,5% στα καταλύματα, οι απαγορεύσεις για υπερμεγέθη λεωφορεία και μια χρέωση 14,50 ευρώ ανά επιβάτη κρουαζιέρας είναι μόνο η αρχή.

Τον Ιανουάριο εισήχθησαν ζώνες μηδενικών εκπομπών που απαγορεύουν τα ρυπογόνα σκούτερ και μοτοποδήλατα, ενώ τον Απρίλιο σημειώθηκε μια σημαντική αλλαγή για τις περιηγήσεις στα κανάλια, οι οποίες πλέον πρέπει να πραγματοποιούνται με σκάφη μηδενικών εκπομπών.

Αν και αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να αυξήσουν το κόστος για ορισμένους επισκέπτες, το Άμστερνταμ στέλνει ένα σαφές μήνυμα: δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση του πολιτισμού και στην αστική βιωσιμότητα έναντι της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης.

Ιταλία: Βενετία, Πομπηία

Το 2024, η Βενετία εισήγαγε τέλος πρόσβασης για τους ημερήσιους εκδρομείς σε 29 συγκεκριμένες ημέρες, κυρίως Σαββατοκύριακα και αργίες. Το 2025, το πρόγραμμα επεκτάθηκε σε 54 ημέρες.

Οι επισκέπτες που κάνουν κράτηση τουλάχιστον τέσσερις ημέρες νωρίτερα χρεώνονται 5 ευρώ, ενώ όσοι κάνουν κράτηση πιο κοντά στην επίσκεψή τους πληρώνουν 10 ευρώ.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση της ροής των επισκεπτών κατά τις περιόδους αιχμής, αν και οι επικριτές αμφισβητούν την αποτελεσματικότητά της, σημειώνοντας ότι δεν έχει κάνει πολλά για να αποτρέψει τα πλήθη.

Ωστόσο, η πόλη έχει δημιουργήσει επιπλέον έσοδα 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία επανεπενδύονται στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διαχείριση του τουρισμού.

Η Βενετία αυστηροποιεί επίσης τους κανονισμούς για τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, περιορίζοντάς τες σε 120 ημέρες ετησίως και επιβάλλοντας αυστηρούς λειτουργικούς κανόνες.

Αυτοί περιλαμβάνουν τη χρήση καθορισμένων σακούλας απορριμμάτων και το υποχρεωτικό check-in των επισκεπτών με φυσική παρουσία — μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της πόλης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του υπερτουρισμού, μιας μακροχρόνιας ανησυχίας για τους κατοίκους.

Η Πομπηία υποδέχτηκε τον εντυπωσιακό αριθμό των 4 εκατομμυρίων επισκεπτών το 2024. Σε απάντηση, οι αρχές έχουν εισαγάγει ένα αυστηρό ημερήσιο όριο 20.000 επισκεπτών για να βοηθήσουν στη διατήρηση της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης, η οποία είναι διάσημα παγωμένη στο χρόνο από την έκρηξη του Βεζούβιου.

Κατά τις περιόδους αιχμής, ένα σύστημα διαχωρισμού εισόδου —15.000 επισκέπτες το πρωί και 5.000 το απόγευμα— βοηθά στην πιο ομοιόμορφη διαχείριση της κυκλοφορίας των πεζών. Ένα νέο πρόγραμμα λεωφορείων κατευθύνει επίσης τους τουρίστες σε λιγότερο γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, ελαφρύνοντας το βάρος για την ίδια την Πομπηία, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την εξερεύνηση πέρα ​​από τα εμβληματικά ερείπιά της.

Ισπανία: Βαρκελώνη και Μαγιόρκα

Η Πάλμα ντε Μαγιόρκα εισάγει ανώτατα όρια στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και στις διαμονές σε ξενοδοχεία, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τουρίστες με υψηλότερες δαπάνες και χαμηλότερο αντίκτυπο.

Η Βαρκελώνη προχώρησε ακόμη περισσότερο, θεσπίζοντας τολμηρές πολιτικές για την αναμόρφωση του τουριστικού της μοντέλου. Δεν θα εκδοθούν νέα ξενοδοχεία ή άδειες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στις πιο πολυσύχναστες γειτονιές της πόλης φέτος, και ένας προτεινόμενος τουριστικός φόρος 7 ευρώ ανά διανυκτέρευση προορίζεται για βελτιώσεις στη στέγαση και στις υποδομές.

Ένα στρατηγικό ταμείο 400 εκατομμυρίων ευρώ θα βοηθήσει στον αναπροσανατολισμό του τουρισμού προς πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιχειρηματικά συνέδρια και πιο βιώσιμες εμπειρίες υψηλής αξίας. Μετά από χρόνια διαμαρτυριών των κατοίκων, η πόλη βλέπει επιτέλους μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις πιέσεις του υπερτουρισμού.

Πορτογαλία: Λισαβόνα και Πόρτο

Η Λισαβόνα —η οποία συχνά αναφέρεται ως το σύμβολο της κρίσης στέγασης που προκαλείται από τον τουρισμό— διπλασίασε τον φόρο διανυκτέρευσης στα 4 ευρώ τον Ιανουάριο του 2025. Το Πόρτο ακολούθησε το παράδειγμά του και εννέα δήμοι στις Αζόρες και τη Μαδέρα έχουν εισαγάγει παρόμοιους φόρους στον τουρισμό.

Η Πορτογαλία προχωρά επίσης στην αυστηροποίηση των κανονισμών για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και στον περιορισμό των επιπτώσεων των προγραμμάτων χρυσής βίζας, τα οποία πολλοί συνδέουν με την επιτάχυνση της αστικοποίησης.

Συνολικά, αυτά τα μέτρα αντικατοπτρίζουν μια προσεκτική αλλά σκόπιμη προσπάθεια ανάκτησης του ελέγχου ενός τουριστικού τομέα που, σε ορισμένα μέρη, έχει ξεπεράσει τις δυνατότητες των τοπικών κοινοτήτων.

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εισαγάγει μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές στην πολιτική τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Άδειας Ταξιδιού (ETA). Από τον Ιανουάριο του 2025, οι μη Ευρωπαίοι επισκέπτες πρέπει να αποκτήσουν μια ψηφιακή κάρτα αξίας 10 λιρών πριν εισέλθουν στη χώρα.

Ενώ διαμορφώνεται ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εκσυγχρονισμού των συνόρων, η ETA λειτουργεί επίσης ως de facto τουριστικός φόρος.

Στη Σκωτία, ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος περί φόρου επισκεπτών —και παρόμοια νομοθεσία που προτάθηκε στην Ουαλία— σηματοδοτεί μια αυξανόμενη τάση προς την τοπικά διαχειριζόμενη πολιτική για τον τουρισμό. Συνολικά, αυτές οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη στροφή προς την περιφερειακό έλεγχο.

Τι σημαίνει αυτό για τους ταξιδιώτες το 2026

Ο τουρισμός είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, που φέρνει τόσο οφέλη όσο και βάρη στις τοπικές κοινότητες.

Ταξιδέψτε πιο έξυπνα και συνειδητά για να μεγιστοποιήσετε την εμπειρία και να ελαχιστοποιήσετε το αποτύπωμά σας. Δείτε πώς: