Την αποφυγή της πολυκοσμίας φαίνεται να προκρίνουν όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες ανά τον κόσμο, όσο ο υπερτουρισμός απειλεί να καταστρέψει τους δημοφιλείς προορισμούς που χάνουν σταδιακά το χρώμα και την ταυτότητά τους, δηλαδή εκείνα τα στοιχεία που τους είχαν κάνει εκλυστικούς.

Οι αφανείς ευρωπαϊκοί προορισμοί που διατηρούν ακόμα την αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας έρχονται ως απάντηση και αναβαθμίζουν τον τουρισμό για το 2026, προσφέροντας στους ταξιδιώτες πιο ήσυχες και ποιοτικές αποδράσεις.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC), το 55% των ταξιδιωτών αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς και ένας αυξανόμενος αριθμός τους έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα να μένει μακριά από τον συνωστισμό. Ήδη, πολλές πόλεις στην Ευρώπη, που παραμένουν λιγότερο γνωστές στο ευρύ κοινό, προετοιμάζονται για τους τουρίστες επενδύοντας σε βιώσιμες πρακτικές και πολιτιστικό τουρισμό.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν τον «αργό τουρισμό», τη φύση και τον πολιτισμό αποφεύγοντας τον συνωστισμό

Αποκαλυπτική ήταν και η έρευνα της ETC στις αρχές του καλοκαιριού, η οποία έδειξε ότι οι ευρωπαίοι τουρίστες τείνουν πλέον να επισκέπτονται όχι μόνο ασυνήθιστα μέρη αντί για τους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς αλλά το κάνουν εκτός σεζόν. Ωστόσο, οι επιλογές τους παραμένουν εντός της Γηραιάς Ηπείρου.

Σύμφωνα με αυτήν, οι περισσότεροι τουρίστες επιλέγουν την Ισπανία (13%), ενώ ακολουθεί η Ιταλία με 10%, η Γαλλία με 8% και η Ελλάδα με 6%. Μόνο το 8% του δείγματος ανέφερε σκέψεις για ταξίδια εκτός της ηπείρου εντός των επόμενων έξι μηνών. Από την άλλη, οι Ευρωπαίοι που ταξιδεύουν εκτός σεζόν, δηλαδή την άνοιξη και το φθινόπωρο, αυξάνονται. Αν και οι καλοκαιρινοί μήνες όπως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος εξακολουθούν να έχουν μεγάλη ζήτηση (25% των ταξιδιωτών), ο Σεπτέμβριος ακολουθεί από κοντά με 22%.

Η λιγότερο πολυσύχναστη περίοδος του έτους προσφέρει διακοπές μακριά από τον υπερτουρισμό, πιο ήπιο καιρό, μεγαλύτερη ευελιξία στα προγράμματα εργασίας και φθηνότερες τιμές για τους κορυφαίους προορισμούς. Επίσης σε πολλά μέρη, οι τουρίστες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ήσυχη πολυτέλεια και πολιτιστικές εμπειρίες που προορίζονται συνήθως για τους μεγαλύτερους σε ηλικία.

Not Hot List 2026: Οι νέες τάσεις

Σε τέτοιους εναλλακτικούς ή θεματικούς προορισμούς επικεντρώνεται η Not Hot List 2026, που συγκεντρώνει μέρη έτοιμα να υποδεχτούν επισκέπτες αλλά με ένα κλάσμα του πλήθους που συναντάται στους δημοφιλείς προορισμούς.

Η εταιρεία ταξιδίων Intrepid σε συνεργασία με την Globetrender εντόπισε μερικά από αυτά τα λιγότερο γνωστά μέρη, αναφέρει το Euronews, όπου οι ταξιδιώτες μπορούν να απολαύσουν τον «αργό τουρισμό», τη φύση και τον πολιτισμό, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευρύτερη διάδοση των τουριστικών πλεονεκτημάτων.

«Το 80% των ταξιδιωτών επισκέπτονται μόλις το 10% των παγκόσμιων τουριστικών προορισμών», λέει η Έρικα Κρητικίδη, από την Intrepid και προσθέτει: «Θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό, ρίχνοντας φως σε μέρη που είναι έτοιμα να υποδεχτούν επισκέπτες και να επωφεληθούν από την παρουσία τους. Από μια πρώην γιουγκοσλαβική στρατιωτική βάση που μετατράπηκε σε καταφύγιο ‘αργού τουρισμού’ στην Κροατία μέχρι έναν προσκυνηματικό μονοπάτι μήκους 1.400 χιλιομέτρων στη Ρουμανία, αυτοί οι προορισμοί αποδεικνύουν ότι η νέα τάση είναι τα non-hotspots».

Βις, Κροατία

Η εν λόγω στρατιωτική βάση στο νησί Βις, στην Κραατία, άνοιξε για τους επισκέπτες το 1989. Ενώ το Ντουμπρόβνικ και το Σπλιτ πάλευαν με τον υπερτουρισμό, το νησί Βις αναδείχθηκε ως εναλλακτική λύση για «αργό τουρισμό» στην Αδριατική Θάλασσα. Το νησί είναι αποσυνδεδεμένο από τα κύρια τουριστικά μονοπάτια καθώς δεν συμπεριλαμβάνεται σε στάσεις κρουαζιέρας ή αεροπορικών πτήσεων. «Αυτή η απομόνωση του Βις που πολλοί βλέπουν ως μειονέκτημα είναι που το κάνει τόσο ξεχωριστό», σχολίασε ο Duje Dropuljic από την Intrepid.

Το 2026 στο Βις πρόκειται να ανοίξουν νέα μονοπάτια ποδηλασίας και πεζοπορίας, που θα συμπληρώνουν υπαίθριες δραστηριότητες όπως η κατάδυση σε ναυάγιο, η κατάδυση με αναπνευστήρα (snorkeling) ή η εξερεύνηση της φωτεινής Γαλάζιας Σπηλιάς (Blue Cave) και του εκπληκτικού όρμου Stiniva.

Το φαγητό και το κρασί αποτελούν επίσης σημαντικό πόλο έλξης. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν παραδοσιακά πιάτα όπως peka (ψάρι ή κρέας μαγειρεμένο σε χαμηλή φωτιά) και Komiška pogača (αλμυρές πίτες με κρεμμύδια, ψάρια και ντομάτες), σε συνδυασμό με κρασί από ντόπια σταφύλια, όπως το φρουτώδες κόκκινο Vugava και το Plavac Mali.

Οι πρόσφατες επενδύσεις έχουν βάλει το Γκαζιαντέπ στον χάρτη των εναλλακτικών προορισμών που προσφέρουν αυθεντική εμπειρία

Γκαζιαντέπ, Τουρκία

Το Γκαζιαντέπ στη νοτιοανατολική Τουρκία είναι μια πόλη πλούσια σε πολιτισμό αλλά πολύ λιγότερο επισκέψιμη από την Καππαδοκία, την Κωνσταντινούπολη ή την Αττάλεια. Επιπλέον, ως Δημιουργική Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO φημίζεται για τις άφθονες αγορές μπαχαρικών και τον λαχταριστό μπακλαβά της.

Οι πρόσφατες επενδύσεις τόσο στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και σε νέες ταξιδιωτικές διαδρομές από μεγάλα κέντρα όπως το Λονδίνο έχουν βάλει την πόλη του Γκαζιαντέπ στον χάρτη των εναλλακτικών προορισμών που προσφέρουν αυθεντική εμπειρία.

Οι επισκέπτες μπορούν μεταξύ άλλων να περιηγηθούν στο Μουσείο Ψηφιδωτών Ζεύγματος και να θαυμάσουν το φημισμένο έργο «Η Τσιγγάνα» ή να εξερευνήσουν το ιστορικό Κάστρο του Γκαζιαντέπ και να απολαύσουν πανοραμική θέα της πόλης από ψηλά.

Καρπάθια, Ρουμανία

Η Via Transilvanica της Ρουμανίας, μήκους 1.400 χιλιομέτρων, εξελίσσεται γρήγορα σε μία από τις σπουδαιότερες διαδρομές μεγάλων αποστάσεων της Ευρώπης για περπάτημα.

Το μονοπάτι που ονομάστηκε Camino de Santiago, με αναφορά στο αντίστοιχο της Ισπανίας, περνά μέσα από αρχαία δάση, χωριά της υπαίθρου και 12 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να επισκεφθούν μεσαιωνικές πόλεις, δακικά ερείπια και κάστρα καθώς και ζωγραφισμένα μοναστήρια κατά μήκος των Καρπαθίων. Στο τέλος μιας μακράς ημερήσιας πεζοπορίας, μπορούν να διανυχτερεύσουν σε παραδοσιακά χωριά και να απολαύσουν γεύματα «από το χωράφι στο τραπέζι», συνοδεία pălincă (κονιάκ δαμάσκηνου).

Η διαδρομή λειτουργεί επίσης ως υπαίθρια έκθεση τέχνης, με μοναδικά σκαλισμένους δείκτες χιλιομέτρων κατά μήκος της. Μέσα στο 2026, αναμένεται να ανοίξουν για το κοινό 170 χιλιόμετρα νέων μονοπατιών, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης μιας 20ετούς πρωτοβουλίας για την επέκταση της διαδρομής Via Transilvanica σε όλη τη Ρουμανία.

«Για εμάς, φιλοξενία σημαίνει να δημιουργούμε γνήσια σημεία συνάντησης μεταξύ πεζοπόρων και ντόπιων – μέρη όπου τα κοινά γεύματα, οι παλιές ιστορίες και ο ρυθμός της αγροτικής ζωής αποτελούν τόσο μέρος του ταξιδιού όσο και τα χιλιόμετρα που διανύουμε», δήλωσε η Anna Székely, αντιπρόεδρος του Κοινωνικού Συλλόγου Tășuleasa.

Ούλου, Φινλανδία

Aκριβώς κάτω από τον αρκτικό κύκλο της Φινλανδίας βρίσκεται το Ούλου, το οποίο έχει ανακηρυχθεί Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2026. Με την ευκαιρία αυτή, η πόλη προβάλλει τη δημιουργική καινοτομία, την άγρια αρκτική φύση και την κληρονομιά των ιθαγενών Σάμι.

Κατά τη διάρκεια αυτού του μονοετούς προγράμματος, οι εκδηλώσεις του Arctic Food Lab θα αναδείξουν τις γαστρονομικές παραδόσεις της βόρειας Φινλανδίας, ενώ οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από το γύρω τοπίο και τα workshops που φιλοξενούνται από τους Σάμι θα φέρουν τον φινλανδικό πολιτισμό στο επίκεντρο.

«Η χρονιά του Ούλου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2026 είναι μια μοναδική ευκαιρία να παρουσιάσουμε στον κόσμο τον μοναδικό βόρειο τρόπο ζωής, τη δημιουργικότητα και τις εμπειρίες μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Visit Oulu, Yrjötapio Kivisaari.

Ωστόσο το Ούλου, αυτή η ακμάζουσα πόλη στον ποταμό Oulujoki, υπόσχεται δραστηριότητες όλον τον χρόνο. Το καλοκαίρι οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν πεζοπορία, ποδηλασία, κολύμπι και sauna-hop το καλοκαίρι, ενώ ο χειμώνας υπόσχεται περιπέτειες στην παγωμένη θάλασσα και μαθήματα για τον τοπικό πολιτισμό στο Northern Ostrobothnia Museum.

Η Not Hot List 2026 περιλαμβάνει και άλλους αναδυόμενους προορισμούς όπως το νησί Tiwai της Σιέρα Λεόνε το οποίο έχει συμπεριληφθεί προσφάτως στον κατάλογο της UNESCO και η οροσειρά Tien Shan της Κιργιζίας (ένας «παράδεισος για πεζοπόρους»), που για καιρό αγνοούνταν από τους διεθνείς επισκέπτες, καθώς και λιγότερο γνωστές περιοχές του Μεξικού.

Οι διακοπές μπορούν εν τέλει να γίνουν καλύτερες τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους τοπικούς πληθυσμούς που τους υποδέχονται. Η πολύ συνηθισμένη πλην απειλητική εικόνα των πολυσύχναστων δρόμων, των γεμάτων μπαρ ή εστιατορίων και των απηυδισμένων ντόπιων είναι στο χέρι όλων μας να αντιστραφεί. Αρκεί να αλλάξουμε προτεραιότητες και να αναγνωρίσουμε τα οφέλη μιας πιο χαλαρής προσέγγισης των ταξιδιών, εκτός πεπατημένης.