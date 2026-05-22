Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι
Planet Travel 22 Μαΐου 2026, 11:11

Δονούσα: Το ελληνικό νησί που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς για το καλοκαίρι

Το κυκλαδίτικο νησί συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτήδευτη ομορφιά του

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Συνεχίζονται τα αφιερώματα δημοφιλών ιστοσελίδων του εξωτερικού για τα ελληνικά νησιά που κατακτούν την κορυφή ξεχωριστών προορισμών. Η πιο πρόσφατη διάκριση αφορά τη Δονούσα, η οποία συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα Reise Reporter, η Δονούσα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της λίστας με τους πλέον ξεχωριστούς «μυστικούς» προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι.

Στο αφιέρωμα παρουσιάζονται πέντε ευρωπαϊκοί προορισμοί που εξακολουθούν να διατηρούν τη γνησιότητα τους και να προσφέρουν ποιοτικές εμπειρίες διακοπών, χωρίς συνθήκες υπερτουρισμού. Πρόκειται για το Valdoviño της Ισπανίας, τη Δονούσα στις Μικρές Κυκλάδες, το Puy-l’Évêque της Γαλλίας, τη Brisighella της Ιταλίας και την ιστορική πόλη Tomar της Πορτογαλίας.

Καλοκαιρινό στιγμιότυπο από τη Δονούσα

Δονούσα: «Παράδεισος της Μεσογείου»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Δονούσα συγκαταλέγεται στους «τελευταίους επαναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου», διατηρώντας αναλλοίωτο τον κυκλαδίτικο χαρακτήρα, την ηρεμία και την ανεπιτήδευτη ομορφιά της.

Το νησί ξεχωρίζει για τα γαλαζοπράσινα νερά, τις ανεξερεύνητες παραλίες, τα γραφικά μονοπάτια και τον αργό, ανθρώπινο ρυθμό ζωής που προσφέρει στους επισκέπτες. Το περιορισμένο μέγεθος του προορισμού, η απουσία μαζικών τουριστικών υποδομών και η άμεση επαφή με τη φύση δημιουργούν ένα μοναδικό συνδυασμό χαλάρωσης και αυθεντικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις εντυπωσιακές παραλίες της Δονούσας, όπως ο Κέδρος με τα κρυστάλλινα νερά και τη χρυσαφένια άμμο, το Λιβάδι με το εξωτικό τοπίο και τη γαλήνια ατμόσφαιρα, αλλά και στους μικρούς οικισμούς του νησιού, που διατηρούν αναλλοίωτη την παραδοσιακή κυκλαδίτικη ταυτότητα.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ακόμη τη σημασία των πεζοπορικών διαδρομών, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να ανακαλύψει το φυσικό τοπίο, τα ξωκλήσια, τις απόκρημνες ακτές και τις μοναδικές εικόνες του Αιγαίου, προσφέροντας εμπειρίες βιωματικού και εναλλακτικού τουρισμού.

εικόνα που δείχνει τα κρυστάλλινα νερά παραλίας στη Δονούσα

Κρυστάλλινα νερά και απόλυτη ηρεμία στη Δονούσα

Η Δονούσα, το βορειότερο νησί των Μικρών Κυκλάδων, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει την απλότητα με την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά με την ηρεμία και την παραδοσιακή φιλοξενία με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση εντάσσεται στο κάλεσμα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς είχε προηγηθεί ενημερωτική συνάντηση με εκπρόσωπο του μέσου στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Βερολίνο, ITB. Οι ευρύτερες προσπάθειες του δήμου περιλαμβάνουν στοχευμένες επαφές σε διεθνείς εκθέσεις, παρουσιάσεις προορισμού στο εξωτερικό, δημοσιογραφικές αποστολές και ανάπτυξη ταξιδιωτικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσα από εύρος δράσεων.

«Οι επισκέπτες αναζητούν πλέον αυθεντικές εμπειρίες, βιώσιμους προορισμούς και πολυθεματικές επιλογές. Οι Μικρές Κυκλάδες και η Νάξος διαθέτουν το ιδανικό μείγμα: Μοναδική φύση, αυθεντική φιλοξενία, γαστρονομία, πολιτισμό, υπαίθριες δραστηριότητες, πεζοπορία, θαλάσσιες εμπειρίες και υψηλή ποιότητα ζωής. Συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των νησιών μας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και τη διεθνή αναγνωρισιμότητά τους», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Ενεργειακή κρίση: Τι άλλαξε σε σχέση με το 2022 και γιατί η Ελλάδα δεν μείωσε τον ΕΦΚ

Δαμάσκηνα: Το υπερ-φρούτο εποχής που βοηθά το έντερο, την καρδιά και τα οστά

Βρεττού: Στόχος μας να δώσουμε μέρισμα από τα κέρδη του 2026

Σκόπελος: Το ελληνικό «κινηματογραφικό» νησί που βρίσκεται στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης
Το αφιέρωμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού, τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της ατμόσφαιρας της ταινίας.

Η Ευρώπη κυριαρχεί στη νέα κατάταξη των καλύτερων πόλεων του κόσμου για περπάτημα
Η Ρώμη, η Μαδρίτη και η Βουδαπέστη συγκαταλέγονται στους κορυφαίους προορισμούς στην Ευρώπη που ηγούνται μιας νέας παγκόσμιας κατάταξης με τις καλύτερες πόλεις για εξερεύνηση με τα πόδια

Από την ηρεμία μέχρι τη νοσταλγία, αυτές είναι οι τάσεις που θα καθορίσουν τις φετινές διακοπές
Από την αναζήτηση της ησυχίας έως το να αφήνετε τις ρίζες σας να καθορίζουν τις διακοπές σας, εδώ είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στον τουρισμο τους επόμενους μήνες

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Το χωριό στην Ινδία όπου ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν είναι… ονόματα παιδιών
Σε ένα χωριό της νότιας Ινδίας, ο Λένιν, ο Μαρξ και ο Στάλιν δεν είναι μόνο ιστορικά πρόσωπα, αλλά ονόματα παιδιών — σύμβολα μιας τοπικής ιστορίας αγώνων για γη, δικαιώματα και αξιοπρέπεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

GM Φενέρμπαχτσε: «Φυσικό να υπάρξουν περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξαιρετική στήριξη κι εμείς»
Ο general manger της Φενέρμπαχτσε Νταν Γιασέρ δήλωσε ότι επειδή ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, υπάρχουν οπαδοί που θέλουν να μεταβιβάσουν τα εισιτήριά τους.

Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε την πρώτη εικόνα από το βιβλικό έπος του
Περίπου 22 χρόνια από την κυκλοφορία Τα Πάθη του Χριστού, ο αμφιλεγόμενος δημιουργός Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το βιβλικό έπος Η Ανάσταση του Χριστού - ένα sequel που θα έρθει στις σκοτεινές αίθουσες σε δύο μέρη και με καθυστέρηση

Φροίξος Φυντανίδης
Κουτσούμπας: Η συγκάλυψη είναι η καθημερινή σας ενασχόληση – Το ΚΚΕ αποχωρεί
«Ξυπνάτε και σκέφτεστε τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα; Παίρνει σειρά για ακόμη μια φορά το σκάνδαλο των υποκλοπών», είπε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Φάμελλος: Είστε είτε εκβιαζόμενοι είτε διαπλεκόμενοι – Όλοι οι βουλευτές της ΝΔ συνένοχοι στο μπάζωμα
Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχωρεί από τη διαδικασία στη Βουλή - Σωκράτης Φάμελλος: Είναι ευθύνη του δημοκρατικού κόσμου και της αντιπολίτευσης να υπερασπιστεί τα θεμέλια της θεσμικής λειτουργίας της Δημοκρατίας

Τι είναι και τι θέλει η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με αρχηγό τη Μαρία Καρυστιανού
Η ομιλία της Μαρίας Καρυστιανού σε επίπεδο πολιτικού λόγου δεν επεφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η ίδια αρνήθηκε να τοποθετήσει το κόμμα της στον άξονα δεξιάς και αριστεράς, ωστόσο η κατεύθυνση έγινε σαφής - Την Δευτέρα η κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο

Κυριάκος Δημάγγελος
Η Μπάγερν υψώνει «τείχος» στη Σίτι για τον Κομπανί και δεν φοβάται τα σενάρια
«Ο Βίνσεντ Κομπανί είναι ένας πολύ καλός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου έπλεξε το εγκώμιο του Χέρμπερτ Χάινερ και απέκλεισε κάθε πιθανότητα να αποχωρήσει

Ψυχική υγεία: Η αόρατη επιδημία που επηρεάζει 1,2 δισ. ανθρώπων – Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα
Πρόσφατη έρευνα για την ψυχική υγεία έδειξε απότομη άνοδο από το 1990 για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και τις αγχώδεις διαταραχές, που αυξήθηκαν κατά 131% και 158% αντιστοίχως

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανδρουλάκης: Ο «Νίξον της Ελλάδας», ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη Βουλή σήμερα
Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τη συζήτηση στη Βουλή για να μη νομιμοποιηθεί «το θέατρο του παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης», όπως χαρακτηριστικά είπε

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

