Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30 Απριλίου 2026, 10:00

Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Για πολλούς από εμάς, δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το να βουλιάζουν τα πόδια μας στην καυτή άμμο, να νιώθουμε το αλάτι να κολλάει στα μαλλιά μας και να έχουμε πάντα εκείνη την αίσθηση ότι δεν έχουμε βάλει αρκετό αντηλιακό. Οι αληθινοί λάτρεις της παραλίας θα βρουν κάτι μαγικό σε κάθε αμμώδη ακτή. Αλλά υπάρχουν κάποια μέρη στον κόσμο που δεν είναι απλώς όμορφα — είναι σχεδόν… εξωπραγματικά. Νερά τόσο διάφανα και μαγικά ηλιοβασιλέματα. Η λίστα World’s Best 50 Beaches (Οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου) ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Η παραλία βρίσκεται στο νησί Παλαουάν και φτάνεις μόνο με βάρκα. Αυτό πρακτικά σημαίνει: δεν έχει πολυκοσμία, δεν έχει φασαρία, έχει μόνο λευκή άμμο, ασβεστολιθικούς βράχους και νερά τόσο καθαρά που σου δίνουν την εντύπωση πως η φύση αποφάσισε να το παρακάνει λίγο με την τελειότητα.

Ωστόσο στη δεύτερη θέση φιγουράρει μια ελληνική παραλία. Και δεν είναι άλλη από την παραλία της Φτέρης στην Κεφαλλονιά.

Η παραλία που είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο.

Σύμφωνα με την ομάδα του World’s 50 Best Beaches, «η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση».

Μόνο μία ευρωπαϊκή παραλία κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα, με την επόμενη καλύτερη παραλία να είναι η Cala Macarella στο νησί Μενόρκα των Βαλεαρίδων Νήσων, που κατέλαβε τη 12η θέση.

Χάρη στον όρμο της σε σχήμα πέταλου, τα νερά εδώ είναι σχετικά ήρεμα όλο το χρόνο, κάτι που έχει συμβάλει στη δημοτικότητά της.

Ακολουθεί από κοντά η ιταλική Cala Dei Gabbiani στη Σαρδηνία, η οποία κατέλαβε τη 18η θέση.

Η ακτή με τα λευκά βότσαλα σημαίνει ότι το νερό είναι κρυστάλλινο, ενώ οι ασβεστολιθικοί βράχοι της προσδίδουν μια εικόνα βγαλμένη από καρτ ποστάλ.

Η παραλία Καπούτας στην Τουρκία είναι σίγουρα μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης χάρη στη θέση της  στους πρόποδες ενός φαραγγιού  και στα καταγάλανα νερά της.

Την πεντάδα των καλύτερων παραλιών της Ευρώπης συμπληρώνει μια άλλη παραλία από την Ελλάδα, το Πόρτο Κατσίκι. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Λευκάδας, όπου οι ταξιδιώτες την επισκέπτονται λόγω των εντυπωσιακών βράχων και των καταγάλανων νερών της.

Ο πλήρης κατάλογος με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης:

Cala Macarella, Μενόρκα, Ισπανία (12η)
Cala Dei Gabbiani, Σαρδηνία, Ιταλία (18η)
Παραλία Καπούτας, Τυρκουάζ Ακτή, Τουρκία (29η)
Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, Ελλάδα (34η)
Σάντα Τζούλια, Κορσική, Γαλλία (35η)
Πλάγια Κοφέτε, Φουερτεβεντούρα, Ισπανία (39η)
Πράια Ντα Φαλέσια, Αλγκάρβε, Πορτογαλία (43η)
Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα, Ελλάδα (46η)
La Pelosa, Σαρδηνία, Ιταλία (48η)
Keem Beach, County Mayo, Ιρλανδία (50η)

Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions

Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions

Κόσμος
Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Planet Travel 18.04.26

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη

Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης
Χωρίς notifications 16.04.26

Πληρώνοντας για το τίποτα: Οι «αναλογικές» διακοπές και η γοητεία της απόλυτης αποσύνδεσης

Ξεχάστε τις infinity pools, τα smart δωμάτια και την υπερσυνδεσιμότητα. Το νέο παγκόσμιο status symbol στον τουρισμό είναι η απόλυτη σιωπή. Η βιομηχανία των ταξιδιών επενδύει πλέον εκατομμύρια στα λεγόμενα «dead zones», αποδεικνύοντας ότι είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε ακριβά για να μας αναγκάσουν να κλείσουμε το κινητό μας.

Undertourism: Η άλλη όψη του υπερτουρισμού – Προορισμοί που υπόσχονται ταξίδια με χαρακτήρα
Undertourism 11.04.26

Η άλλη όψη του υπερτουρισμού - Η τάση που λέει όχι στον συνωστισμό και επιλέγει ταξίδια με χαρακτήρα

Στόχος του undertourism είναι να φέρει στο προσκήνιο λιγότερο γνωστούς προορισμούς που, ωστόσο, συνδυάζουν φυσικό κάλλος, πολιτισμό, αυθεντικότητα και χαμηλότερο κόστος από το συνηθισμένο

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Planet Travel 07.04.26

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου

Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση - Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία

Ο θρύλος της Τσέλσι, Τζον Τέρι στηρίζει σκληρή γραμμή για τα επιδόματα και τις απελάσεις – Έντονες αντιδράσεις για τη δημόσια τοποθέτησή του

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
Στο παρόν 30.04.26

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν, οπότε αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες

«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Αγωνιστικές διεκδικήσεις 30.04.26

Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα για την Εργατική Πρωτομαγιά, δεμένα τα πλοία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα ζητεί από το ΝΣΚ ο Πιερρακάκης

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 30.04.26

Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Μέση Ανατολή 30.04.26

Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Τραμπ κατά Μερτς 30.04.26

Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

