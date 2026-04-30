Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική

Για πολλούς από εμάς, δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το να βουλιάζουν τα πόδια μας στην καυτή άμμο, να νιώθουμε το αλάτι να κολλάει στα μαλλιά μας και να έχουμε πάντα εκείνη την αίσθηση ότι δεν έχουμε βάλει αρκετό αντηλιακό. Οι αληθινοί λάτρεις της παραλίας θα βρουν κάτι μαγικό σε κάθε αμμώδη ακτή. Αλλά υπάρχουν κάποια μέρη στον κόσμο που δεν είναι απλώς όμορφα — είναι σχεδόν… εξωπραγματικά. Νερά τόσο διάφανα και μαγικά ηλιοβασιλέματα. Η λίστα World’s Best 50 Beaches (Οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου) ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Η παραλία βρίσκεται στο νησί Παλαουάν και φτάνεις μόνο με βάρκα. Αυτό πρακτικά σημαίνει: δεν έχει πολυκοσμία, δεν έχει φασαρία, έχει μόνο λευκή άμμο, ασβεστολιθικούς βράχους και νερά τόσο καθαρά που σου δίνουν την εντύπωση πως η φύση αποφάσισε να το παρακάνει λίγο με την τελειότητα.

Ωστόσο στη δεύτερη θέση φιγουράρει μια ελληνική παραλία. Και δεν είναι άλλη από την παραλία της Φτέρης στην Κεφαλλονιά.

Η παραλία που είναι προσβάσιμη μόνο με βάρκα βρίσκεται σε έναν απομονωμένο όρμο.

Σύμφωνα με την ομάδα του World’s 50 Best Beaches, «η ανέγγιχτη ομορφιά και το γαλήνιο περιβάλλον της παραλίας Φτέρη την καθιστούν καταφύγιο για όσους αναζητούν ηρεμία και μια βαθιά σύνδεση με τη φύση».

Μόνο μία ευρωπαϊκή παραλία κατάφερε να μπει στην πρώτη δεκάδα, με την επόμενη καλύτερη παραλία να είναι η Cala Macarella στο νησί Μενόρκα των Βαλεαρίδων Νήσων, που κατέλαβε τη 12η θέση.

Χάρη στον όρμο της σε σχήμα πέταλου, τα νερά εδώ είναι σχετικά ήρεμα όλο το χρόνο, κάτι που έχει συμβάλει στη δημοτικότητά της.

Ακολουθεί από κοντά η ιταλική Cala Dei Gabbiani στη Σαρδηνία, η οποία κατέλαβε τη 18η θέση.

Η ακτή με τα λευκά βότσαλα σημαίνει ότι το νερό είναι κρυστάλλινο, ενώ οι ασβεστολιθικοί βράχοι της προσδίδουν μια εικόνα βγαλμένη από καρτ ποστάλ.

Η παραλία Καπούτας στην Τουρκία είναι σίγουρα μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης χάρη στη θέση της στους πρόποδες ενός φαραγγιού και στα καταγάλανα νερά της.

Την πεντάδα των καλύτερων παραλιών της Ευρώπης συμπληρώνει μια άλλη παραλία από την Ελλάδα, το Πόρτο Κατσίκι. Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Λευκάδας, όπου οι ταξιδιώτες την επισκέπτονται λόγω των εντυπωσιακών βράχων και των καταγάλανων νερών της.

Ο πλήρης κατάλογος με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης:

Cala Macarella, Μενόρκα, Ισπανία (12η)

Cala Dei Gabbiani, Σαρδηνία, Ιταλία (18η)

Παραλία Καπούτας, Τυρκουάζ Ακτή, Τουρκία (29η)

Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα, Ελλάδα (34η)

Σάντα Τζούλια, Κορσική, Γαλλία (35η)

Πλάγια Κοφέτε, Φουερτεβεντούρα, Ισπανία (39η)

Πράια Ντα Φαλέσια, Αλγκάρβε, Πορτογαλία (43η)

Πόρτο Τιμόνι, Κέρκυρα, Ελλάδα (46η)

La Pelosa, Σαρδηνία, Ιταλία (48η)

Keem Beach, County Mayo, Ιρλανδία (50η)