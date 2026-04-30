Σε ύφεση η φωτιά στην Πάρνηθα: Στη μάχη και τέσσερα εναέρια μέσα για την κατάσβεση
Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στην Πάρνηθα, κάτω από το Καζίνο, σε θαμνώδη περιοχή.
Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην περιοχή έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ.
Η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο μακριά από δρόμο και δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν τρία εναέρια μέσα.
Λίγο μετά τη μία η εικόνα της φωτιάς ήταν καλύτερη.
Πάρνηθα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πάρνηθα, έχουν κινητοποιηθεί 95 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα της 1ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα, τέσσερα εναέρια μέσα, καθώς και drone.
Επίσης, συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ, εθελοντές και η ομάδα «Ίκαρος».
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι, του δήμου Αχαρνών #Αττική. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, η ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» #ΣμηΕΑ ΠΣ Αττικής, 22 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026
