Αθηνών – Λαμίας: Καραμπόλα 7 οχημάτων στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση

Tροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή επτά οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς Λαμία.

Η καραμπόλα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος της εξόδου για τη Λυκόβρυση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία λόγω του τροχαίου διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.