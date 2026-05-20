Αθηνών – Λαμίας: Καραμπόλα 7 οχημάτων στο ύψος της εξόδου για Λυκόβρυση
Καραμπόλα επτά οχημάτων σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας στο ύψος της Λυκόβρυσης, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος και τεράστιες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία.
Tροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή επτά οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στο ρεύμα προς Λαμία.
Η καραμπόλα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στο ύψος της εξόδου για τη Λυκόβρυση.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, η οποία λόγω του τροχαίου διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις.
