ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
«Οι εικόνες από τα βασανιστήρια στα οποία υπόκεινται τα μέλη του πληρώματος του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla από τις αρχές του Ισραήλ, είναι κυριολεκτικά σοκαριστικές», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «υπό τον συντονισμό του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, άνθρωποι που έχουν συλληφθεί παράνομα εξευτελίζονται και κακοποιούνται, με τον ίδιο τον υπουργό όχι μόνο να προβαίνει σε αναμετάδοση των φρικιαστικών αυτών εικόνων, αλλά και να πρωταγωνιστεί σε αυτές».
Η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει πως «είναι πλέον ολοφάνερο πως το καθεστώς Νετανιάχου όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται να κρατήσει τα στοιχειώδη προσχήματα, αλλά επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη» και τονίζει ότι «με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί».
«Η φρίκη αυτή πρέπει να τερματιστεί άμεσα»
Παράλληλα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «αντί να πανηγυρίζει, μέσω του ανεκδιήγητου Αδ. Γεωργιάδη, για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στη Eurovision, η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της απέναντι, πρώτα απ’ όλα, στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ανάμεσα στους συλληφθέντες και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωσή τους».
«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας σε όλους τους συλληφθέντες. Η φρίκη αυτή πρέπει να τερματιστεί άμεσα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
