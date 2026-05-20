Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προκάλεσε οργή εντός της κυβέρνησής του και στο εξωτερικό αναρτώντας ένα σοκαριστικό βίντεο με ακτιβιστές από τον νέο «στολίσκο για τη Γάζα» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

Το βίντεο:

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Τα 430 μέλη του νέου Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το βίντεο αυτό προκαλώντας την έντονη αντίδραση και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που καταδίκασαν τον Μπεν-Γκβιρ για την κίνησή του.

Η Χαμάς καταδίκασε τις σκηνές του βίντεο λέγοντας πως αυτές «αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας».

Η Τουρκία, από όπου αναχώρησε ο «στολίσκος για τη Γάζα», καταδίκασε τη «βάρβαρη νοοτροπία» της ισραηλινής κυβέρνησης. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι ο Μπεν-Γκβιρ «για άλλη μια φορά έδειξε φανερά στον κόσμο τη βίαιη και βάρβαρη νοοτροπία της κυβέρνησης Νετανιάχου».

Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε από την Ιταλία με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να καταδικάζουν τη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ κρίνοντας πως «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ είναι απαράδεκτες». Στο πλαίσιο αυτό, το ιταλικό ΥΠΕΞ θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».

Ιταλοί υπήκοοι είναι μεταξύ των κρατουμένων μελών του στολίσκου.

Quanto emerge dal video del Ministro Ben Gvir è assolutamente inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana.

D’intesa con il Presidente del Consiglio ho fatto convocare immediatamente alla Farnesina l’Ambasciatore d’Israele in Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 20, 2026



Από τη γαλλική πλευρά, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις σε απάντηση στο βίντεο του Μπεν-Γκβιρ.

«Οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Sumud, που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτηση στο X.

Ο Μπαρό δήλωσε ότι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου.

Les agissements de M. Ben Gvir à l’égard des passagers de la flottille Global Smud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, sont inadmissibles. J’ai demandé que l’ambassadeur d’Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation et obtenir des… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) May 20, 2026



Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη» από το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός.

Αυτοί οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα… δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό», ανέφερε η υπουργός σε ανακοίνωσή της.

Ζήτησε την «άμεση» απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι.

Appalled at the shocking behaviour of Minister Itamar Ben-Gvir towards illegally detained members of the Sumud Flotilla. The Israeli government’s actions are in breach of international law and I intend to raise this issue at EU level. — Micheál Martin (@MichealMartinTD) May 20, 2026

Αντίδραση υπήρξε και από την Πορτογαλία.

Portugal condena veementemente o comportamento intolerável do Ministro israelita Ben Gvir e o tratamento infligido aos activistas da flotilha em humilhante violação da dignidade humana. O Governo português tem estado em permanente contacto com as autoridades israelitas para… — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) May 20, 2026

Διάβημα διαμαρτυρίας από την Ελλάδα

Η Αθήνα από την πλευρά της, προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό».

Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι:

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».