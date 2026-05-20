newspaper
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 19:00

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ προκάλεσε οργή εντός της κυβέρνησής του και στο εξωτερικό αναρτώντας ένα σοκαριστικό βίντεο με ακτιβιστές από τον νέο «στολίσκο για τη Γάζα» δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς.

Το βίντεο:

Τα 430 μέλη του νέου Global Sumud Flotilla, ο οποίος αναχαιτίστηκε προχθές Δευτέρα ανοικτά της Κύπρου από το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει ότι στον στολίσκο μετέχουν πολίτες από 39 χώρες. Οι ακτιβιστές κρατούνται σε χώρο στο λιμάνι της Ασντόντ.

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το βίντεο αυτό προκαλώντας την έντονη αντίδραση και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως και του υπουργού Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ που καταδίκασαν τον Μπεν-Γκβιρ για την κίνησή του.

Η Χαμάς καταδίκασε τις σκηνές του βίντεο λέγοντας πως αυτές «αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας».

Η Τουρκία, από όπου αναχώρησε ο «στολίσκος για τη Γάζα», καταδίκασε τη «βάρβαρη νοοτροπία» της ισραηλινής κυβέρνησης. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι ο Μπεν-Γκβιρ «για άλλη μια φορά έδειξε φανερά στον κόσμο τη βίαιη και βάρβαρη νοοτροπία της κυβέρνησης Νετανιάχου».

Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε από την Ιταλία με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να καταδικάζουν τη μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στους ακτιβιστές από το Ισραήλ κρίνοντας πως «οι εικόνες του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ είναι απαράδεκτες». Στο πλαίσιο αυτό, το ιταλικό ΥΠΕΞ θα καλέσει τον πρεσβευτή του Ισραήλ στη Ρώμη για να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν».

Ιταλοί υπήκοοι είναι μεταξύ των κρατουμένων μελών του στολίσκου.


Από τη γαλλική πλευρά, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή για εξηγήσεις σε απάντηση στο βίντεο του Μπεν-Γκβιρ.

«Οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Sumud, που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτηση στο X.

Ο Μπαρό δήλωσε ότι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου.


Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη» από το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός.

Αυτοί οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα… δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό», ανέφερε η υπουργός σε ανακοίνωσή της.

Ζήτησε την «άμεση» απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι.

Αντίδραση υπήρξε και από την Πορτογαλία.

Διάβημα διαμαρτυρίας από την Ελλάδα

Η Αθήνα από την πλευρά της, προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο “Global Sumud Flotilla” είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό».

Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει επίσης ότι:

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

ΔΕΗ: Σάρωσε η ΑΜΚ με προσφορές στα 18 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Ανατροπή για τη σοκολάτα: Πότε πραγματικά βλάπτει την υγεία;

Τράπεζες
Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

Ψάλτης: Δεν βλέπουν πολιτικά ρίσκα προς ώρας οι πελάτες μας

inWellness
inTown
Stream newspaper
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Παγκόσμια ανησυχία 20.05.26

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

Σύνταξη
«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Κόσμος 20.05.26

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»

Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Σύνταξη
Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Γερμανοί πολίτες 20.05.26

Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας

Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Επαίσχυντο βίντεο 20.05.26

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αφγανιστάν: Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC – Πατέρας πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια
Κόσμος 20.05.26

Αίσθηση προκαλεί βίντεο του BBC - Πατέρας στο Αφγανιστάν πουλάει τις 7χρονες κόρες του για να επιβιώσει η υπόλοιπη οικογένεια

«Αν πουλήσω τη μία κόρη μου, θα μπορέσω να ταΐσω τα άλλα παιδιά μου για τουλάχιστον 4 χρόνια», λέει ο πατέρας από το Αφγανιστάν.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ»
Νέμεσις 20.05.26

Πώς τιμωρήθηκε «ο χειρότερος βουλευτής στην ιστορία των ΗΠΑ» - Πίεσε για Έπσταϊν και Ιράν

«Αν είσαι βουλευτής στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ, ποιον εκπροσωπείς; Εκπροσωπείς τον πρόεδρο; Όχι», λέει. «Λογοδοτείς σε 750.000 ανθρώπους στην εκλογική σου περιφέρεια».

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΕΕ καλεί Μέρκελ για να μιλήσει με τον Πούτιν
Αναζητείται εκπρόσωπος 20.05.26

ΕΕ καλεί Μέρκελ - «Κάποιος πρέπει να μιλήσει με τον Πούτιν»

Με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν η ΕΕ έχει βρεθεί να αναζητά τρόπο για συνομιλίες με τη Ρωσία - Η επιλογή της Μέρκελ ως εκπροσώπου της Ένωσης υπογραμμίζει τη σοβαρή οπισθοχώρηση του μπλοκ ως μεγάλης γεωπολιτικής δύναμης

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Έμπολα: «Μας βασανίσει» – Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία
Αυξάνονται οι νεκροί 20.05.26

«Ο Έμπολα μας έχει βασανίσει» - Φόβος στην ανατολική πλευρά της Δημοκρατίας του Κονγκό, εξαπλώνεται η επιδημία

Πόσα είναι τα κρούσματα και οι νεκροί - Η σημασία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα - Οι ένοπλες συγκρούσεις στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δυσκολεύουν την κατάσταση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες
Queen 20.05.26

80 χρόνια Cher: Από το ορφανοτροφείο, Βασίλισσα των comeback – Τα σκάνδαλα, η κακοποίηση, οι νίκες

Η Cher, ένα φαινόμενο δεκαετιών, έγινε 80 με μια σειρά από νίκες που επιβεβαιώνουν πως η αειθαλής με καταγωγή από την Αρμενία ντίβα είναι η ιστορία της ποπ από μόνη της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla
Διπλωματία 20.05.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά υπουργού στους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Παγκόσμια ανησυχία 20.05.26

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή

Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»
Πολιτική Γραμματεία 20.05.26

Σακελλαρίδης για Γεωργιάδη: Για να έρθει κάποιος σε δύσκολη θέση, πρέπει να έχει «σπονδυλική στήλη»

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης μπορεί να πει τα πάντα. Μπορεί τη μία στιγμή να διαδίδει θεωρίες ότι οι Εβραίοι είναι κατώτερα όντα και την άλλη στιγμή να τους αποθεώνει. Μπορεί πραγματικά να πει τα πάντα ανάλογα με το τι επιτάσσει το συμφέρον του», λέει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σύνταξη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών – «Να μάθουμε το λόγο που με παρακολουθούσαν»
Επικαιρότητα 20.05.26 Upd: 18:46

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών – «Να μάθουμε το λόγο που με παρακολουθούσαν»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε μία ημέρα που οι τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές, δεν άφησε τίποτα να πέσει κάτω επαναλαμβάνοντας πως ζητά να μάθει τον λόγο που τον παρακολουθούσαν.

Σύνταξη
«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»
Μπάσκετ 20.05.26

«Η Χάποελ προσφέρει 3,5 εκατομμύρια στον Μοντέρο, αλλά εκείνος προτιμά τον Ολυμπιακό»

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Σερβία, ο Ζαν Μοντέρο προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, παρά τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να του προσφέρει η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη
Επικαιρότητα 20.05.26

ΣΥΡΙΖΑ για τους συλληφθέντες του Global Sumud Flotilla: Το καθεστώς Νετανιάχου επιχειρεί να κανονικοποιήσει τη φρίκη

«Με βάση και αυτές τις εξελίξεις, η Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ, που ισχύει από το 2000, πρέπει να ανασταλεί», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών
Άλλα Αθλήματα 20.05.26

Ολυμπιακός: Η Κάρτα Μέλους για τη σεζόν 2026-27 και η Συλλεκτική Κάρτα Φιλάθλου των 102 ετών

Με ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φιλάθλους της ομάδας για την Κάρτα Μέλους της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, καθώς επίσης και για την συλλεκτική κάρτα φιλάθλου των 102 ετών.

Σύνταξη
Στεγαστικό: Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό – Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού
«Επιθυμία για ανεξαρτησία» 20.05.26

Οι προκλήσεις της Gen Z στο στεγαστικό - Γιατί η αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ είναι γένους θηλυκού

«Οι γυναίκες πλέον ξεπερνούν τους άνδρες και στη φοίτηση στο πανεπιστήμιο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα εισοδήματα», λέει επικεφαλής οικονομολόγος της αμερικανικής ένωσης μεσιτών NAR

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 20 Μαϊου 2026
Cookies