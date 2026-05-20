Πέμπτη 21 Μαϊου 2026
Ελληνιάδης για Κάρεϊ Σκάρι: «Ήταν ταλεντάρα, αλλά έμπλεξε από μικρός με διάφορα πράγματα…»
Μπάσκετ 20 Μαΐου 2026, 19:41

Ελληνιάδης για Κάρεϊ Σκάρι: «Ήταν ταλεντάρα, αλλά έμπλεξε από μικρός με διάφορα πράγματα…»

Ο Σταύρος Ελληνιάδης μίλησε στο ΕΟΚ WebRadio για τον θάνατο του Κάρεϊ Σκάρι και αποκάλυψε όμορφες στιγμές από την κοινή τους θητεία στον Ολυμπιακό.

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Με αφορμή τον θάνατο του Κάρεϊ Σκάρι σε ηλικία 63 ετών, ο Σταύρος Ελληνιάδης φιλοξενήθηκε στο WebRadio της ΕΟΚ και μίλησε για τον ταλαντούχο Αμερικανό και παλιό συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό.

Μεταξύ άλλων ο νυν μάνατζερ σε ομάδες μπάσκετ εξήγησε πως ο Σκάρι ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας με σπουδαία αθλητικά προσόντα που θα μπορούσε να είχε διακριθεί με όποιο άθλημα κι αν καταπιανόταν. Πρόσθεσε ωστόσο ότι τελικά ο Αμερικανός προδόθηκε από τα πάθη του, έχοντας μπλέξει σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις από πολύ νεαρή ηλικία.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Σταύρος Ελληνιάδης στο ΕΟΚ WebRadio:

Για τον Κάρεϊ Σκάρι: «Ο Κάρεϊ Σκάρι είναι απ’ τα καλύτερα παιδιά, απλώς είχε τα πάθη του, έμπλεξε από μικρός με διάφορα πράγματα. Ήταν ένα παιδί που είχε καλή καρδιά, όλοι τον αγαπούσαν. Πάντα προσπαθούσαμε και στην ομάδα τότε να τον προφυλάξουμε και να τον έχουμε από κοντά. Είχε αυτά τα ελαττώματα στον χαρακτήρα του που τον έφερναν ορισμένες φορές σε δύσκολη θέση».

Για τα αθλητικά χαρακτηριστικά του Σκάρι: «Μιλάμε για ένα τρομερά αθλητικό παιδί, ένα τρομερό ταλέντο. Έλεγε “Πετάξτε μου τη μπάλα ψηλά και θα την πιάσω εγώ”. Θυμάμαι μια φορά παίζαμε στη Σαραγόσα και του πέταξε ο Βαγγέλης (σ.σ. Αγγέλου) τη μπάλα ψηλά κι εμείς είπαμε πως πάει στην κερκίδα, ωστόσο ξαφνικά εμφανίστηκε ένα… αόρατο χέρι, έπιασε τη μπάλα και την κάρφωσε. Εκεί σταμάτησε και το παιχνίδι και τον χειροκροτούσε όλο το γήπεδο. Είχε τρομερή αθλητικότητα. Κάναμε συναγωνισμό 400 μέτρα και μας άφηνε ίσως και 100 μέτρα πίσω. Πρέπει να έκανε τα 400 μέτρα σε… 44-45 δευτερόλεπτα, όπως κάνουν οι κανονικοί δρομείς. Απίστευτα προσόντα, απίστευτα γρήγορος, απίστευτος διασκελισμός. Από την άμυνα στην επίθεση με 4-5 διασκελισμούς κάρφωνε τη μπάλα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο ακόμα και σήμερα. Ήταν σαν… αίλουρος. Έπαιζε και τρομερή άμυνα. Θυμάμαι μού έγραφε “Θέλω να έρθω στην Ελλάδα, στην ομάδα που είσαι και να τους μάθω να παίζουν άμυνα, γιατί αυτό ήταν το δυνατό μου στοιχείο”. Ήταν τρομερός αμυντικός, έκανε τρομερά κλεψίματα, δεν… καταλάβαινες από πού σου έπαιρνε τη μπάλα. Είχε λίγο θέματα με το σουτ, αν και έβαζε. Δεν ήταν το δυνατό του σημείο, αλλά το δούλευε αρκετά. Είχε πολύ μπάσκετ μέσα του και το δούλευε συνεχώς. Ήταν ταλεντάρα. Ό,τι άθλημα κι αν έκανε αυτό το παιδί θα ήταν πρώτος».

Για το αν περίμενε ότι μπορεί να αλλάξει ο Σκάρι: «Συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους να έχουν μια έντονη ζωή και κάποια στιγμή… αποδαιμονίζονται. Και τότε ήταν ένα παιδί με καλή καρδιά, δεν ήθελε να κάνει κακό σε κάποιον. Το κακό το έκανε στον εαυτό του. Θα μπορούσε να ήταν legend στο ΝΒΑ και ένα απ’ τα μεγαλύτερα ταλέντα από το κολέγιο, αλλά κατέστρεψε τον ίδιο του τον εαυτό και μια λαμπρή καριέρα. Ήταν ένα παιδί με “χρυσή” καρδιά».

Για την πιο «τρελή» ανάμνηση που έχει από τον Κάρεϊ Σκάρι: «Εντάξει, η πιο “τρελή” ανάμνηση ήταν αυτή με τον Στηβ Γιατζόγλου. Είναι λίγο… επεισοδιακή ανάμνηση. Ήταν και ένα σκηνικό που κράτησε πάρα πολύ ώρα. Κανείς απ’ όσους ήμασταν στην ομάδα τότε και μάρτυρες του σκηνικού δε μπορεί να το ξεχάσει. Βέβαια, είναι άδικο όλο αυτό που υπάρχει γύρω του, γιατί πρόκειται περί ενός πολύ καλού παιδιού, το οποίο δεν έβλαψε ποτέ κανέναν άλλον. Δεν πρέπει να τον αντιπροσωπεύει αυτό, γιατί ήταν ένας τρομερός αθλητής και ένα πολύ καλό παιδί. Εμείς που τον ζήσαμε έχουμε πολύ καλές αναμνήσεις από αυτόν σαν άνθρωπο».

Για το αν κρατούσε επαφές μαζί του τα τελευταία χρόνια: «Τα τελευταία 3 χρόνια είχα επαφή μαζί του, μιλούσαμε αρκετές φορές. Τον βρήκα εγώ τυχαία, από μια ανάρτηση που είχε κάνει. Είχε αλλάξει τελείως ρότα η ζωή του, είχε έρθει κοντά στον Θεό, είχε φτιάξει μια οργάνωση μη κερδοσκοπική και είχε κάποια παιδιά στα οποία έκανε προπόνηση και τα συμβούλευε να μην κάνουν τα λάθη που έκανε αυτός. Είχε γίνει ένας διαφορετικός άνθρωπος. Ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, το είχαμε συζητήσει. Λέγαμε να το προγραμματίσουμε, αλλά δυστυχώς δε συνέβη. Μου έλεγε πως ήθελε να δείξει την Ελλάδα, την Αθήνα και τον Πειραιά στη γυναίκα του. Μου έλεγε πως όποτε έβλεπε ελληνικό εστιατόριο έμπαινε μέσα και μιλούσε τα ελληνικά που έχει μάθει και όλοι γελούσαν με τα ελληνικά του. Κάναμε αρκετές συζητήσεις στα social media. Είναι λίγο σοκ για ‘μένα, γιατί είχα αποκτήσει ξανά μια επαφή μαζί του. Προγραμματίζαμε να κάνουμε μια έκπληξη στα άλλα παιδιά της τότε ομάδας του Ολυμπιακού και να έρθει στην Ελλάδα, αλλά κάποιες φορές κάνεις σχέδια που δεν πραγματοποιούνται», κατέληξε ο Ελληνιάδης.

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

ΔΕΗ: Δώδεκα μεγάλα funds έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης – Τα ρεκόρ της ΑΜΚ

Από τα μαθηματικά στα… ραντεβού: Τι είναι «ο κανόνας του 37%»;

Wall Street: Ράλι ανόδου με το βλέμμα πλέον στην Nvidia

Europa League 20.05.26

Φράιμπουργκ – ‘Αστον Βίλα 0-3: Κυρίαρχοι οι «χωριάτες», σήκωσαν το Europa League!

Η Άστον Βίλα δεν άφησε περιθώριο στην Φράιμπουργκ και με γκολ των Τιλεμανς (41'), Μπουτεντια (45+3') και Ρότζερς επικράτησε στον τελικό της Κωνσταντινούπολης με 3-0 και κατέκτησε το Europa League.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

