Αγνοείται ο Παλαιστίνιος που εμφανίστηκε σε ανάρτηση Ισραηλινού στρατιώτη με λεζάντα «Πωλείται»
Κόσμος 20 Μαΐου 2026, 21:00

Η μητέρα του 41χρονου Μοχάμεντ Σοράμπ τον αναγνώρισε σε διαγραμμένη ανάρτηση Ισραηλινού στρατιώτη από τη Γάζα με λεζάντα «Πωλείται»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η οικογένεια του 41χρονου Μοχάμεντ Σοράμπ τον αναζητούσε από τον Αύγουστο του 2024. Η πρώτη ένδειξη για την τύχη του ήρθε, σύμφωνα με το Glan, από μια διαγραμμένη πλέον ανάρτηση Ισραηλινού στρατιώτη στο Instagram, όπου ένας δεμένος και με καλυμμένα μάτια Παλαιστίνιος εμφανιζόταν με τη λεζάντα «Πωλείται».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye, στις 18 Νοεμβρίου πέρυσι, ο Ισραηλινός στρατιώτης Χαρέλ Αμσίκα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ εννέα φωτογραφιών από την περίοδο που πολεμούσε στη Γάζα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραφε ότι τα χρόνια του στον πόλεμο «πέρασαν γρήγορα, αλλά άφησαν μεγάλο αποτύπωμα», προσθέτοντας πως «το να είσαι πολεμιστής σε μια τέτοια εποχή είναι προνόμιο».

Ο Αμσίκα ευχαριστούσε τη μονάδα του, το Τάγμα Shaked, που υπάγεται στην Ταξιαρχία Givati του ισραηλινού στρατού, και απέτιε φόρο τιμής σε στρατιώτες που γνώριζε και σκοτώθηκαν στη Γάζα. Στο βιογραφικό του ξεχώριζε το όνομα του Ίντο Ζάνο, μάχιμου νοσηλευτή που επίσης υπηρετούσε στο ίδιο τάγμα.

Μία από τις φωτογραφίες, όμως, προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα. Σε αυτήν εμφανιζόταν ένας Παλαιστίνιος άνδρας με λευκή ολόσωμη στολή προστασίας, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο με μαύρο μαρκαδόρο το «B4». Ήταν ξυπόλυτος, με δεμένα χέρια και αστραγάλους, καθισμένος δίπλα σε τσιμεντένιο μπλοκ και με τα μάτια καλυμμένα με πράσινο ύφασμα ή ταινία. Πάνω του φαινόταν το κάτω μέρος του σώματος ενός ακόμη άνδρα, επίσης δεμένου με tire up.

Πάνω στη φωτογραφία υπήρχε η λεζάντα: «Πωλείται».

Η ανάρτηση έχει πλέον διαγραφεί, όπως και ολόκληρος ο λογαριασμός. Ο Αμσίκα, σύμφωνα με το Middle East Eye, δημιούργησε αργότερα νέο λογαριασμό με παρόμοιο όνομα χρήστη και βιογραφικό που γράφει «Just for fun». Ωστόσο, αρχειοθετημένα αντίγραφα της ανάρτησης και στιγμιότυπα της φωτογραφίας κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αρχειοθετημένο αντίγραφο της ανάρτησης στο Instagram, Πηγή: Middle East Eye

Η μητέρα που αναγνώρισε τον γιο της

Σύμφωνα με έκθεση του Global Legal Action Network, η Ζάχρα Σοράμπ, Παλαιστίνια από τη Γάζα, είδε τη φωτογραφία και αναγνώρισε τον άνδρα. Όπως είπε, ήταν ο γιος της, Μοχάμεντ Σοράμπ. Τον αναγνώρισε από τα χέρια, τα μαλλιά και τα πόδια του.

Ο Μοχάμεντ, 41 ετών, αντιμετωπίζει ψυχική διαταραχή και χρειάζεται συνεχή φροντίδα. Εξαφανίστηκε στις 20 Αυγούστου 2024, όταν βγήκε για τη βραδινή προσευχή και δεν επέστρεψε ποτέ. Για σχεδόν ενάμιση χρόνο, η οικογένειά του τον αναζητούσε χωρίς αποτέλεσμα.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Άλι Αλάσμερ, η μητέρα του είπε: «Έχει γίνει τόσο φθηνός ο παλαιστινιακός λαός ώστε να τον βγάζουν προς πώληση; Αυτό που μας συμβαίνει είναι σκληρό… Είναι αβάσταχτο να μας διασκορπίζουν έτσι και ένας Παλαιστίνιος να προσφέρεται προς πώληση».

«Δεν έχουν πια καμία αξία οι άνθρωποι;» ρώτησε. «Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι… Πώς μπορούν να τον υποβιβάζουν σε κάτι τόσο άχρηστο;»

Μετά την αναγνώριση του Μοχάμεντ στη φωτογραφία, το Glan συντονίστηκε με την ισραηλινή οργάνωση Hamoked, η οποία παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε Παλαιστινίους που ζουν υπό κατοχή. Στις 26 Φεβρουαρίου, η Hamoked υπέβαλε επίσημο γραπτό αίτημα στην Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ, ζητώντας να μάθει πού βρίσκεται ο Μοχάμεντ.

Η Υπηρεσία Φυλακών απάντησε ότι, μετά από έλεγχο των αρχείων της, δεν βρήκε καμία ένδειξη πως ο Μοχάμεντ Σοράμπ είχε συλληφθεί ή κρατηθεί σε οποιαδήποτε εγκατάστασή της.

Το Glan, ωστόσο, σημείωσε ότι «η φωτογραφία υπάρχει. Ο στρατιώτης που την τράβηξε έχει κατονομαστεί. Η μονάδα έχει ταυτοποιηθεί. Η ταξιαρχία έχει επιβεβαιωθεί ότι επιχειρούσε στην περιοχή τη συγκεκριμένη περίοδο».

Τι απαντά ο ισραηλινός στρατός

Το Middle East Eye απευθύνθηκε στον ισραηλινό στρατό, θέτοντας ερωτήματα για τον Μοχάμεντ Σοράμπ και τον Χαρέλ Αμσίκα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι, με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, «δεν εντοπίστηκε άτομο με το όνομα Μουχάμαντ Ραμπί Σαέντ Σοράμπ να κρατείται σήμερα ή να έχει κρατηθεί στη διάρκεια του πολέμου σε εγκατάσταση κράτησης του IDF».

Για την εικόνα, ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα το πρόσωπο που απεικονίζεται. Υποστήριξε επίσης ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, ότι όσοι εμπλέκονταν έχουν πλέον αποστρατευθεί και ότι η εικόνα έχει αφαιρεθεί. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως οι διαδικασίες για τη συμπεριφορά απέναντι σε κρατουμένους «ενισχύθηκαν» προς τις δυνάμεις στη διάρκεια του πολέμου.

Το MEE ρώτησε επίσης αν έχει ληφθεί πειθαρχικό μέτρο κατά του Αμσίκα για τη φωτογραφία. Μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα, όπως μεταδίδει το μέσο.

Έκθεση του ΟΗΕ για βασανιστήρια Παλαιστινίων

Η υπόθεση δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ έδωσαν στη δημοσιότητα έκθεση για βασανιστήρια σε βάρος Παλαιστινίων. Η έκθεση περιλαμβάνει επαληθευμένες μαρτυρίες για «επαναλαμβανόμενες και σοβαρές σωματικές επιθέσεις», για χρήση σκύλων εναντίον κρατουμένων, καθώς και για παρατεταμένη χειροπέδηση και κάλυψη των ματιών.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, κρατούμενοι αλυσοδένονταν σε κρεβάτια και τρέφονταν με καλαμάκια. Περιγράφονται ακόμη παρατεταμένη στέρηση τροφής, ύπνου, νερού και ιατρικής φροντίδας, έκθεση στο κρύο, εξαναγκασμός σε γονάτισμα πάνω σε χαλίκι, σκόπιμη ταπείνωση, εκβιασμός, ηλεκτροσόκ, εγκαύματα από τσιγάρα και χορήγηση παραισθησιογόνων χαπιών.

Η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται επίσης σε «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» και αυθαίρετες κρατήσεις εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Γάζα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται απαραίτητοι για τη λειτουργία των υπηρεσιών περίθαλψης.

Ευρωκοινοβούλιο: Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων παραιτείται παραδεχόμενος «ανάρμοστες σχέσεις»
Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Μπας Άικχουτ, ανακοίνωσε την παραίτησή του τόσο από βουλευτής όσο και από την ηγεσία. Στη δήλωσή του παραδέχθηκε ότι «δεν έκανε πάντα το σωστό».

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Πώς να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι χωρίς απρόοπτα, ακυρώσεις και επιπλέον έξοδα
Ακριβότερα εισιτήρια, πιθανές ακυρώσεις και αλλαγές τελευταίας στιγμής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή απειλεί να περιπλέξει τις καλοκαιρινές διακοπές και η ΕΕ υπενθυμίζει στους ταξιδιώτες τα δικαιώματά τους

«Άδειασμα» Μπεν-Γκβιρ από Νετανιάχου για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα
Ανοιχτό «άδειασμα» Νετανιάχου και Σαάρ στον Μπεν-Γκβιρ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο με την εξευτελιστική μεταχείριση δεμένων ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας.

Κούβα: Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν δίωξη του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο – Τραμπ: Η σύλληψη Μαδούρο ήταν μήνυμα
Κλιμακώνει την πίεση ενάντια στην Κούβα η Ουάσιγκτον. Οι κατηγορίες εις βάρος του Ραούλ Κάστρο αφορούν την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Και απειλούν ευθέως με επέμβαση.

«Το Ιράν ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά» – Ο Τραμπ επανέρχεται με απειλές
Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι το Ιράν έχει μείνει χωρίς καμία στρατιωτική ισχύ. «Όλα έχουν χαθεί», είπε. «Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η αεροπορία τους έχει χαθεί, σχεδόν τα πάντα»

Διεθνείς καταδίκες για τους δεμένους πισθάγκωνα και γονατιστούς ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
Διεθνή οργή προκάλεσε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ, το οποίο δείχνει δεμένους και γονατιστούς τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα.

Έμπολα: Στη Γερμανία ο Αμερικανός γιατρός που προσβλήθηκε στον Κονγκό, αφότου χειρούργησε ασθενή
Ο Αμερικανός γιατρός δεν γνώριζε ότι ο ασθενής είχε προσβληθεί από Έμπολα. Στη Γερμανία για παρακολούθηση βρίσκονται επίσης η σύζυγος και τα τέσσερα παιδιά τους. Βρίσκεται στο νοσοκομείο Charite.

«Ηθική εξαχρείωση» λέει η Χαμάς για το βίντεο του Μπεν-Γκβιρ με κρατούμενους από τον «στολίσκο της Γάζας»
Η Χαμάς καταδίκασε βίντεο του Ισραηλινού υπουργού Μπεν-Γκβιρ που δείχνει δεμένους Παλαιστίνιους ακτιβιστές, κάνοντας λόγο για «βασανιστήρια και ηθική εξαχρείωση»

Γερμανία: Ζευγάρι συνελήφθη στο Μόναχο με κατηγορίες ότι κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας
Πώς παρουσιαζόταν το ζευγάρι που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Γερμανία - Στο Μόναχο ερευνήθηκαν οι ιδιωτικές κατοικίες και οι χώροι εργασίας των δύο συλληφθέντων

Ισραήλ: Η αστυνομία σέρνει και εξευτελίζει μέλη του Global Sumud Flotilla, πανηγυρίζει ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ
Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ - «Free, free Palestine», του φώναξε ακτιβίστρια του Global Sumud Flotilla όταν τον είδε

Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα
LIVE: Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μπαρτσελονέτα για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Τραγωδία στο Δαφνί: Yποστελέχωση οδηγεί σε εξουθένωση, τμήματα απορρυθμίζονται, 2 νοσηλευτές για 31 ασθενείς
Με αφορμή το θλιβερό περιστατικό της δολοφονίας ενός τρόφιμου από έναν άλλο στο Δαφνί, ο Νεκτάριος Χαϊντάρ, μέλος ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στο ΨΝΑ, μιλά στο in για την εξουθένωση του ιατρικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο το περιβάλλον του οποίου γίνεται επισφαλές για ασθενείς και εργαζόμενους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ υποστηρίζει ότι το συμβάν στο Δαφνί αναδεικνύει «τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, κάνοντας λόγο για λειτουργία "κάτω από τα όρια ασφαλείας"».

