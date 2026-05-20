Αγνοείται ο Παλαιστίνιος που εμφανίστηκε σε ανάρτηση Ισραηλινού στρατιώτη με λεζάντα «Πωλείται»

Η οικογένεια του 41χρονου Μοχάμεντ Σοράμπ τον αναζητούσε από τον Αύγουστο του 2024. Η πρώτη ένδειξη για την τύχη του ήρθε, σύμφωνα με το Glan, από μια διαγραμμένη πλέον ανάρτηση Ισραηλινού στρατιώτη στο Instagram, όπου ένας δεμένος και με καλυμμένα μάτια Παλαιστίνιος εμφανιζόταν με τη λεζάντα «Πωλείται».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye, στις 18 Νοεμβρίου πέρυσι, ο Ισραηλινός στρατιώτης Χαρέλ Αμσίκα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ εννέα φωτογραφιών από την περίοδο που πολεμούσε στη Γάζα. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραφε ότι τα χρόνια του στον πόλεμο «πέρασαν γρήγορα, αλλά άφησαν μεγάλο αποτύπωμα», προσθέτοντας πως «το να είσαι πολεμιστής σε μια τέτοια εποχή είναι προνόμιο».

Ο Αμσίκα ευχαριστούσε τη μονάδα του, το Τάγμα Shaked, που υπάγεται στην Ταξιαρχία Givati του ισραηλινού στρατού, και απέτιε φόρο τιμής σε στρατιώτες που γνώριζε και σκοτώθηκαν στη Γάζα. Στο βιογραφικό του ξεχώριζε το όνομα του Ίντο Ζάνο, μάχιμου νοσηλευτή που επίσης υπηρετούσε στο ίδιο τάγμα.

Μία από τις φωτογραφίες, όμως, προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα. Σε αυτήν εμφανιζόταν ένας Παλαιστίνιος άνδρας με λευκή ολόσωμη στολή προστασίας, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο με μαύρο μαρκαδόρο το «B4». Ήταν ξυπόλυτος, με δεμένα χέρια και αστραγάλους, καθισμένος δίπλα σε τσιμεντένιο μπλοκ και με τα μάτια καλυμμένα με πράσινο ύφασμα ή ταινία. Πάνω του φαινόταν το κάτω μέρος του σώματος ενός ακόμη άνδρα, επίσης δεμένου με tire up.

Πάνω στη φωτογραφία υπήρχε η λεζάντα: «Πωλείται».

Η ανάρτηση έχει πλέον διαγραφεί, όπως και ολόκληρος ο λογαριασμός. Ο Αμσίκα, σύμφωνα με το Middle East Eye, δημιούργησε αργότερα νέο λογαριασμό με παρόμοιο όνομα χρήστη και βιογραφικό που γράφει «Just for fun». Ωστόσο, αρχειοθετημένα αντίγραφα της ανάρτησης και στιγμιότυπα της φωτογραφίας κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μητέρα που αναγνώρισε τον γιο της

Σύμφωνα με έκθεση του Global Legal Action Network, η Ζάχρα Σοράμπ, Παλαιστίνια από τη Γάζα, είδε τη φωτογραφία και αναγνώρισε τον άνδρα. Όπως είπε, ήταν ο γιος της, Μοχάμεντ Σοράμπ. Τον αναγνώρισε από τα χέρια, τα μαλλιά και τα πόδια του.

Ο Μοχάμεντ, 41 ετών, αντιμετωπίζει ψυχική διαταραχή και χρειάζεται συνεχή φροντίδα. Εξαφανίστηκε στις 20 Αυγούστου 2024, όταν βγήκε για τη βραδινή προσευχή και δεν επέστρεψε ποτέ. Για σχεδόν ενάμιση χρόνο, η οικογένειά του τον αναζητούσε χωρίς αποτέλεσμα.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Άλι Αλάσμερ, η μητέρα του είπε: «Έχει γίνει τόσο φθηνός ο παλαιστινιακός λαός ώστε να τον βγάζουν προς πώληση; Αυτό που μας συμβαίνει είναι σκληρό… Είναι αβάσταχτο να μας διασκορπίζουν έτσι και ένας Παλαιστίνιος να προσφέρεται προς πώληση».

«Δεν έχουν πια καμία αξία οι άνθρωποι;» ρώτησε. «Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε άνθρωποι… Πώς μπορούν να τον υποβιβάζουν σε κάτι τόσο άχρηστο;»

Μετά την αναγνώριση του Μοχάμεντ στη φωτογραφία, το Glan συντονίστηκε με την ισραηλινή οργάνωση Hamoked, η οποία παρέχει δωρεάν νομική βοήθεια σε Παλαιστινίους που ζουν υπό κατοχή. Στις 26 Φεβρουαρίου, η Hamoked υπέβαλε επίσημο γραπτό αίτημα στην Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ, ζητώντας να μάθει πού βρίσκεται ο Μοχάμεντ.

Η Υπηρεσία Φυλακών απάντησε ότι, μετά από έλεγχο των αρχείων της, δεν βρήκε καμία ένδειξη πως ο Μοχάμεντ Σοράμπ είχε συλληφθεί ή κρατηθεί σε οποιαδήποτε εγκατάστασή της.

Το Glan, ωστόσο, σημείωσε ότι «η φωτογραφία υπάρχει. Ο στρατιώτης που την τράβηξε έχει κατονομαστεί. Η μονάδα έχει ταυτοποιηθεί. Η ταξιαρχία έχει επιβεβαιωθεί ότι επιχειρούσε στην περιοχή τη συγκεκριμένη περίοδο».

Τι απαντά ο ισραηλινός στρατός

Το Middle East Eye απευθύνθηκε στον ισραηλινό στρατό, θέτοντας ερωτήματα για τον Μοχάμεντ Σοράμπ και τον Χαρέλ Αμσίκα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού απάντησε ότι, με βάση τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, «δεν εντοπίστηκε άτομο με το όνομα Μουχάμαντ Ραμπί Σαέντ Σοράμπ να κρατείται σήμερα ή να έχει κρατηθεί στη διάρκεια του πολέμου σε εγκατάσταση κράτησης του IDF».

Για την εικόνα, ο στρατός ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί με βεβαιότητα το πρόσωπο που απεικονίζεται. Υποστήριξε επίσης ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε πριν από περισσότερα από δύο χρόνια, ότι όσοι εμπλέκονταν έχουν πλέον αποστρατευθεί και ότι η εικόνα έχει αφαιρεθεί. Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως οι διαδικασίες για τη συμπεριφορά απέναντι σε κρατουμένους «ενισχύθηκαν» προς τις δυνάμεις στη διάρκεια του πολέμου.

Το MEE ρώτησε επίσης αν έχει ληφθεί πειθαρχικό μέτρο κατά του Αμσίκα για τη φωτογραφία. Μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου, ο ισραηλινός στρατός δεν είχε απαντήσει στο συγκεκριμένο ερώτημα, όπως μεταδίδει το μέσο.

Έκθεση του ΟΗΕ για βασανιστήρια Παλαιστινίων

Η υπόθεση δημοσιοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ έδωσαν στη δημοσιότητα έκθεση για βασανιστήρια σε βάρος Παλαιστινίων. Η έκθεση περιλαμβάνει επαληθευμένες μαρτυρίες για «επαναλαμβανόμενες και σοβαρές σωματικές επιθέσεις», για χρήση σκύλων εναντίον κρατουμένων, καθώς και για παρατεταμένη χειροπέδηση και κάλυψη των ματιών.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, κρατούμενοι αλυσοδένονταν σε κρεβάτια και τρέφονταν με καλαμάκια. Περιγράφονται ακόμη παρατεταμένη στέρηση τροφής, ύπνου, νερού και ιατρικής φροντίδας, έκθεση στο κρύο, εξαναγκασμός σε γονάτισμα πάνω σε χαλίκι, σκόπιμη ταπείνωση, εκβιασμός, ηλεκτροσόκ, εγκαύματα από τσιγάρα και χορήγηση παραισθησιογόνων χαπιών.

Η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρεται επίσης σε «εξαναγκαστικές εξαφανίσεις» και αυθαίρετες κρατήσεις εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη Γάζα, οι οποίοι χαρακτηρίζονται απαραίτητοι για τη λειτουργία των υπηρεσιών περίθαλψης.