Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Ψηφιακές μάχες 26 Απριλίου 2026, 17:30

Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Από ένα αδέξιο Lego-ομοίωμα μέχρι μια καρικατούρα ποπ σταρ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει μετατραπεί σε πρωταγωνιστή ενός απρόσμενου ψηφιακού «πολέμου» που γίνεται viral. Πίσω από αυτά τα σατιρικά βίντεο βρίσκεται μια συντονισμένη στροφή της Τεχεράνης: από τις κλασικές ανακοινώσεις και τα φορτισμένα μηνύματα, πέρασε σε memes που μιλούν τη γλώσσα του ίντερνετ — και φαίνεται να κερδίζουν.

Στις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης με ΗΠΑ και Ισραήλ, λογαριασμοί που συνδέονται με το Ιράν επιχείρησαν να προσελκύσουν τη διεθνή κοινή γνώμη με δραματικές εκκλήσεις και εικόνες. Το αποτέλεσμα ήταν περιορισμένο. Όσο όμως ο πόλεμος παρατεινόταν, η στρατηγική άλλαξε ριζικά.

Από την προπαγάνδα στο meme

Η νέα τακτική βασίστηκε σε σύντομα, αιχμηρά βίντεο animation, πολλά από τα οποία δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτά, ο Τραμπ εμφανίζεται είτε ως ανίκανος και φοβισμένος, είτε ως υποχείριο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα βίντεο αυτά δεν διστάζουν να αγγίξουν και άλλα ευαίσθητα ζητήματα, αφήνοντας υπαινιγμούς για την υπόθεση του καταδικασμένου για εξώθηση ανήλικης στην πορνεία και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν ή προβάλλοντας τον πόλεμο ως αντιπερισπασμό.

Το αποτέλεσμα; Εκατομμύρια προβολές και εκρηκτική αύξηση της απήχησης: περίπου 150 ιρανικοί επίσημοι λογαριασμοί συγκέντρωσαν σχεδόν 900 εκατομμύρια views μέσα σε μόλις 50 ημέρες — τριάντα φορές περισσότερα από πριν.

Η «slopaganda» εξηγεί το φαινόμενο

Οι ειδικοί μιλούν πλέον για μια νέα μορφή προπαγάνδας: τη λεγόμενη «slopaganda». Πρόκειται για μαζική παραγωγή εύπεπτου, συχνά πρόχειρου αλλά εξαιρετικά ελκυστικού περιεχομένου, σχεδιασμένου να εκμεταλλεύεται τους αλγορίθμους των social media.

Όπως σημειώνει ο ερευνητής Μπρετ Σέιφερ, αυτή η προσέγγιση «μιλά στη γλώσσα της Gen Z», μετατρέποντας ακόμη και ένα αυταρχικό καθεστώς σε έναν «συμπαθητικό αουτσάιντερ» στο ψηφιακό περιβάλλον.

Τα Lego ως εργαλείο επιρροής

Στην καρδιά της καμπάνιας βρίσκονται τα viral βίντεο με φιγούρες Lego. Μια μικρή ομάδα δημιουργών στο Ιράν — γνωστή ως «Explosive Media» — χρησιμοποιεί AI για να μετατρέψει πολιτικούς ηγέτες σε καρικατούρες.

Ο Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ εμφανίζονται ως αδύναμοι ή γελοιοποιημένοι, ενώ οι Ιρανοί προβάλλονται ως αποφασισμένοι και ανθεκτικοί απέναντι στη στρατιωτική ισχύ των αντιπάλων τους.

Η ομάδα δρα σε πλατφόρμες όπως YouTube, Instagram και X, ενώ έχει ήδη εμπνεύσει δεκάδες μιμητές.

Γιατί τα memes «πιάνουν»

Η επιτυχία αυτών των βίντεο δεν είναι τυχαία. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Ρενέ ΝτιΡέστα, οι δημιουργοί διαθέτουν «απίστευτη πολιτισμική ευχέρεια».

Τα memes:

  • χρησιμοποιούν δημοφιλή μουσικά είδη όπως ραπ
  • ενσωματώνουν γνωστά αστεία του διαδικτύου
  • σχολιάζουν την επικαιρότητα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο

Ταυτόχρονα, μετατρέπουν τη βία του πολέμου σε ένα είδος «παιχνιδιού», κάνοντάς την πιο εύκολη στην κατανάλωση από το κοινό των social media.

Η στάση των ΗΠΑ και των πλατφορμών

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να απαντήσει ευθέως για την αποτελεσματικότητα της ιρανικής προπαγάνδας, ενώ εκπρόσωπος χαρακτήρισε το περιεχόμενο «προπαγάνδα τρομοκρατικού καθεστώτος».

Από την άλλη, οι ίδιες οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει memes και AI βίντεο σε δικές τους αναρτήσεις, αντλώντας υλικό από video games και ταινίες δράσης.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν περιορίσει σημαντικά τη διάδοση αυτών των βίντεο. Το X αποτελεί βασικό κανάλι, ενώ ορισμένοι λογαριασμοί αφαιρέθηκαν προσωρινά από YouTube και Instagram πριν επανέλθουν.

Η «αντεπίθεση» με τα ίδια μέσα

Η επιτυχία των ιρανικών memes προκάλεσε και αντίδραση. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τσάρλι Κάραν δημιούργησε δικό του βίντεο στο ίδιο ύφος, παρουσιάζοντας τη διάσωση Αμερικανού πιλότου.

Με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, ολοκλήρωσε το project μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Το αποτέλεσμα συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

«Δεν είναι δύσκολο — και γι’ αυτό θα δούμε πολύ περισσότερα τέτοια», σχολιάζει.

Μια νέα εποχή ψηφιακού πολέμου

Ο «πόλεμος των memes» δείχνει ότι η προπαγάνδα έχει αλλάξει μορφή: γίνεται πιο γρήγορη, πιο σατιρική και πιο προσαρμοσμένη στη λογική των social media.

Και, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, το μοντέλο αυτό δεν θα μείνει στο Ιράν — είναι ήδη ο οδηγός για το πώς θα διεξάγονται οι ψηφιακές μάχες του μέλλοντος.

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

Κατασχεμένα ιρανικά πλοία είναι αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Κατασχεμένα ιρανικά πλοία είναι αγκυροβολημένα κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»
Ο Μπομπ Όντενκιρκ θέλει να θυμάστε ότι «η ζωή είναι μια μάταιη φάρσα – και το μόνο που μένει είναι να γελάς»

Από την καλτ κωμωδία στο δράμα και την action περιπέτεια, ο Μπομπ Όντενκιρκ εξηγεί γιατί τίποτα δεν δίνει πραγματικό νόημα — και γιατί αυτό ίσως είναι απελευθερωτικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν
Σαρλίζ Θερόν: Απόλυτη επιζήσασα – Ρισκάρει τα πάντα, επιβιώνει, προκαλεί ίλιγγο στο Μανχάταν

Η Σαρλίζ Θερόν απέδειξε γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη κυρίαρχος των ταινιών δράσης, πραγματοποιώντας ένα παράτολμο εγχείρημα στην καρδιά της Νέας Υόρκης

Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του
Ντέιβιντ Χάσελχοφ: Έκανε βόλτες στο Λος Άντζελες στηριζόμενος σε περιπατητήρα παρέα με τη σύζυγό του

Ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ εθεάθη με περιπατητήρα στο Λος Άντζελες, ενώ αναρρώνει από επεμβάσεις σε γόνατο και ισχίο, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Χέιλι Ρόμπερτς

Όλα καλά – Ο Ίθαν Χοκ εγκρίνει τον γαμπρό του
Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»
Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» με τις μπομπονιέρες: Απαντούν μέσω του in στην «απατεώνισσα» – «Ας σταματήσει να παίζει το θύμα!»

Συνεχείς αναρτήσεις χρηστών στο διαδίκτυο, αναφέρουν πως η συγκεκριμένη γυναίκα είχε εξαπατήσει κι άλλο κόσμο στο παρελθόν, αυτή τη φορά με άλλου είδους επαγγελματική δραστηριότητα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής
Το Τσερνόμπιλ αρνείται να πεθάνει σαράντα χρόνια μετά – Ένα σπαρακτικό λεύκωμα αντοχής

Μέσα από τον φακό του Πιερπάολο Μιττίκα, το Τσερνόμπιλ παύει να είναι ένας νεκρός τόπος και μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο ανθρώπινης ανθεκτικότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο
Μελάνια Vs Τζάκι: Η αντίδραση δύο πρώτων κυριών μπροστά στον κίνδυνο

Το «αυτός είναι κακός θόρυβος» της Μελάνια Τραμπ θα μπεί μοιραία στη ζυγαριά της ιστορίας μαζί με το «Σ’ αγαπώ, Τζακ» της Τζάκι το 1963. Ωστόσο, δεν θα ζυγίζουν το ίδιο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ανατολική Αττική: «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» – Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς, περιμένουν τις αποζημιώσεις
«Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ» - Σε απόγνωση οι πλημμυροπαθείς της Αν. Αττικής, περιμένουν τις αποζημιώσεις

Η σφοδρή κακοκαιρία της 21ης Ιανουαρίου προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε περιουσίες στην Ανατολική Αττική - Οι κάτοικοι, όπως καταγγέλλουν, μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις

Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Αμφότεροι «βολεύτηκαν» με την ισοπαλία
Κηφισιά – Παναιτωλικός 0-0: Αμφότεροι «βολεύτηκαν» με την ισοπαλία

Κηφισιά και Παναιτωλικός ήρθαν ισόπαλοι χωρίς γκολ (0-0) στη Νεάπολη για την 5η πέμπτη αγωνιστική των play-out της Super League, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί στους 31 βαθμούς στο +7 από την ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης
LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης για την 5η αγωνιστική των πλέι άουτ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Κεφαλονιά: Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της – Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση
Για κύκλωμα που παρέσυρε τη Μυρτώ μιλά ο πατέρας της - Εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση

«Ο κάθε ένας έπαιζε το ρόλο του. Το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση» σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης 19χρονης - Καταγγελίες και από άλλες οικογένειες στην Κεφαλονιά

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες – Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της
Το αστέρι του NBA που ξαφνικά είναι ανεπιθύμητο από ομάδες - Το τίμημα που πληρώνει για το θάρρος της

Ενώ πολλοί αθλητές στο NBA έριχναν δυνάμεις στην ενίσχυση του προσωπικού της branding, ξέχωρα από όσα τραγικά συμβαίνουν γύρω τους, εκείνη πήγε κόντρα επιμένοντας να διατηρεί αξίες που ξεπερνούν μια μπάλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Τσέλσι – Λιντς
LIVE: Τσέλσι – Λιντς

LIVE: Τσέλσι – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Λιντς για τα ημιτελικά του FA Cup.

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

