view
Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
weather-icon 16o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Expla-in 09 Απριλίου 2026, 08:00
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project | Τζέφρι ‘Eπσταϊν: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα;

Τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών και οι μαρτυρίες θυμάτων αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι 'Eπσταϊν είχε οργανώσει ένα δίκτυο στρατολόγησης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Εικονοληψία: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Spotlight

Τις τελευταίες εβδομάδες, διεθνή μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν παραιτήσεις και συλλήψεις προσώπων υψηλού προφίλ που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με την υπόθεση του καταδικασμένου για trafficking σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν.

Γιατί όμως τόσοι άνθρωποι πασχίζουν να αποδείξουν ότι το όνομά τους δεν συνδέεται με τον ατιμασμένο χρηματιστή; Και γιατί, από τη στιγμή που η δημοσιοποίηση των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν» έριξε φως στις σχέσεις τους μαζί του, ορισμένοι παραιτούνται ακόμη και από θέσεις ισχύος;

Για να κατανοήσουμε αυτό το «γιατί», σημαντικό είναι να ρίξουμε μια ματιά, εφόσον εξηγήσαμε ποιος ήταν, στις κατηγορίες που οδήγησαν τον Τζέφρι Έπσταϊν στη φυλακή.

Πόσο «σκοτεινό» είναι το όνομα του Τζέφρι Έπσταϊν;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε οργανώσει για χρόνια ένα σύστημα στρατολόγησης νεαρών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών.

Οι συνεργάτες του προσέγγιζαν πιθανά θύματα σε χώρους όπου συγκεντρωνόταν νεανικός κόσμος, όπως τα πανεπιστήμια, αλλά και σε περιβάλλοντα της υψηλής κοινωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με καταθέσεις θυμάτων και δημοσιογραφικές έρευνες, στο δίκτυο φέρεται να συμμετείχαν και άνθρωποι που κινούνταν στον χώρο της μόδας και της ψυχαγωγίας. Πρόκειται για τους λεγόμενους «ανιχνευτές» μοντέλων, οι οποίοι προσέγγιζαν νεαρές γυναίκες — ακόμη και ανήλικες — προβάλλοντας την προοπτική επαγγελματικών ευκαιριών. Με το πρόσχημα γνωριμιών με ισχυρούς ανθρώπους ή πιθανών συνεργασιών, τις προσκαλούσαν σε ταξίδια, πάρτι ή ιδιωτικές συναντήσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αλλά και σε μεταγενέστερες καταθέσεις, ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να έδειχνε ιδιαίτερη προτίμηση σε λευκά κορίτσια. Ορισμένα από τα θύματα κατέθεσαν ότι οι συνεργάτες του αναζητούσαν συγκεκριμένα νεαρές γυναίκες με αυτό το προφίλ, αν και οι πληροφορίες αυτές προέρχονται κυρίως από μαρτυρίες και όχι από επιβεβαιωμένα δικαστικά ευρήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κορίτσια καλούνταν σε ταξίδια, πάρτι ή συναντήσεις με άτομα της υψηλής κοινωνίας, με την υπόσχεση ότι θα γνωρίσουν σημαντικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την καριέρα τους.

Το πρόσχημα του «μασάζ»

Η μέθοδος προσέγγισης εμφανίζεται συχνά παρόμοια στις καταγγελίες. Νεαρά κορίτσια καλούνταν στην κατοικία του Τζέφρι Έπσταϊν για να του κάνουν μασάζ. Τα ραντεβού αυτά, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέληγαν συχνά σε σεξουαλικές πράξεις.

Το πρώτο ραντεβού λειτουργούσε πολλές φορές ως ένα είδος «κάστινγκ» ή «ψαρέματος». Τα κορίτσια πήγαιναν στην εκάστοτε πολυτελή κατοικία του, τους έκανε ένα τουρ στον πλούτο του και στη συνέχεια τα ρωτούσε πληροφορίες για την προσωπική τους ζωή, τους στόχους, την παιδική τους ηλικία, την οικογενειακή τους κατάσταση, ακόμη και το αν έχουν αδελφές τις οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, προσπαθούσε να εντάξει επίσης στο κύκλωμα.

Μετά τη συνάντηση, τα κορίτσια πληρώνονταν με μετρητά – συνήθως από 200 έως 300 δολάρια.

Ορισμένα από τα θύματα ήταν μόλις 14 ετών. Σε ορισμένες μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στα πρόσφατα αρχεία γίνεται λόγος ακόμη και για κορίτσι ηλικίας 9 ετών, χωρίς όμως οι συγκεκριμένες καταγγελίες να έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τη δικογραφία, τα κορίτσια είχαν δηλώσει την ηλικία τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν γνώριζε πως επρόκειτο για ανήλικες.

Ένα σύστημα που αναπαρήγαγε νέα θύματα

Κεντρικό στοιχείο του τρόπου λειτουργίας του δικτύου ήταν ότι ορισμένα από τα ίδια τα θύματα στρατολογούσαν νέα κορίτσια. Ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να πλήρωνε ορισμένες από αυτές για να φέρνουν φίλες ή γνωστές τους.

Όταν ένα κορίτσι έφερνε ένα άλλο, πληρώνονταν και οι δύο- επίσης 200 με 300 δολάρια η καθεμιά. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός που αναπαρήγαγε συνεχώς νέα θύματα, σαν αλυσίδα.

Ο ρόλος των συνεργατών

Ο Τζέφρι Έπσταϊν δεν δρούσε μόνος. Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια των αμερικανικών αρχών, γύρω του υπήρχε ένα δίκτυο συνεργατών και εργαζομένων που είχαν ενεργό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος στρατολόγησης και εκμετάλλευσης. Με βασική συνεργό του την Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Άτομα του περιβάλλοντός του επικοινωνούσαν με τα κορίτσια, έκλειναν ραντεβού και οργάνωναν τις συναντήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν εκείνοι που συνόδευαν τα θύματα σε πολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικές κατοικίες ή προεδρικές σουίτες, όπου συναντούσαν άνδρες υψηλού κοινωνικού και οικονομικού προφίλ.

Σε αυτούς τους χώρους ζητούνταν συχνά από τα κορίτσια να κάνουν «μασάζ», όμως, σύμφωνα με τις καταθέσεις θυμάτων και τα στοιχεία της δικογραφίας, αρκετές από αυτές τις συναντήσεις κατέληγαν σε μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Υποσχέσεις και χειραγώγηση

Σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο Έπσταϊν υποσχόταν στα θύματα ότι θα καλύψει τα δίδακτρα των σπουδών τους ή ότι θα τις βοηθήσει να ξεκινήσουν την επαγγελματική καριέρα που επιθυμούσαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις πράγματι το έκανε.

Οι καταθέσεις δείχνουν επίσης ότι στόχευε συστηματικά νεαρές γυναίκες και ανήλικες που βρίσκονταν σε ευάλωτη θέση — είτε λόγω οικονομικών δυσκολιών είτε λόγω προσωπικών τραυμάτων.

Οι ειδικοί περιγράφουν τη διαδικασία αυτή ως «grooming»: μια σταδιακή προσπάθεια να κερδηθεί η εμπιστοσύνη των θυμάτων, να αποκαλυφθούν προσωπικές πληροφορίες και να εντοπιστούν στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για χειραγώγηση.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας από τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στα αρχεία της υπόθεσης, ανήλικο θύμα φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στον Έπσταϊν ότι είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον παππού της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, εκείνος χρησιμοποίησε αυτή την πληροφορία για να την χειραγωγήσει. Της εξέφρασε λύπη για την τραυματική παιδική της εμπειρία, όμως φέρεται να την βίασε και ο ίδιος.

Τα νομικά εμπόδια

Πολλές από τις μαρτυρίες αναδεικνύουν και τα σημαντικά εμπόδια που αντιμετώπισαν αρκετά από τα θύματα όταν επιχείρησαν να καταγγείλουν όσα είχαν συμβεί. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις γυναίκες που μίλησαν στις αρχές για σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό διαπίστωσαν ότι οι υποθέσεις τους δεν προχωρούσαν.

Ένα από τα βασικά προβλήματα ήταν το ζήτημα της δικαιοδοσίας. Ο Τζέφρι Έπσταϊν δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και σε διάφορες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων η Φλόριντα, η Νέα Υόρκη και το Νέο Μεξικό, ενώ χρησιμοποιούσε επίσης ιδιωτικά νησιά στην Καραϊβική, αλλά και το σπίτι του στο Παρίσι. Πολλά από τα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν σε αυτές τις διαφορετικές τοποθεσίες, γεγονός που δημιουργούσε νομικές δυσκολίες ως προς το ποια αρχή ήταν αρμόδια να διερευνήσει την υπόθεση.


Σε αρκετές περιπτώσεις τα θύματα κατέθεταν καταγγελίες σε μια πολιτεία, ενώ τα περιστατικά είχαν συμβεί σε άλλη ή ακόμη και σε διεθνή ύδατα. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικές αρχές δήλωναν ότι δεν είχαν την αρμοδιότητα να κινηθούν νομικά, επειδή το περιστατικό είχε συμβεί εκτός της δικαιοδοσίας τους.

Παράλληλα, οι συχνές μετακινήσεις των θυμάτων — από ιδιωτικές κατοικίες και πολυτελή ξενοδοχεία έως ταξίδια σε άλλες πολιτείες ή στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν — δυσκόλευαν την τεκμηρίωση των καταγγελιών. Η γεωγραφική διασπορά των περιστατικών δημιουργούσε ένα περίπλοκο νομικό πλαίσιο, στο οποίο οι ευθύνες μεταφέρονταν από τη μία αρχή στην άλλη χωρίς να προχωρά ουσιαστική διερεύνηση.

Αρκετά θύματα κατέθεσαν επίσης ότι, όταν απευθύνθηκαν στις αρχές, αντιμετώπισαν δυσπιστία ή έλλειψη ενδιαφέροντος για την περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών τους. Σε συνδυασμό με την ισχύ και τις διασυνδέσεις που διέθετε ο Τζέφρι Έπσταϊν στους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους, το γεγονός αυτό ενίσχυσε την αίσθηση ότι οι υποθέσεις τους δεν αντιμετωπίζονταν με τη σοβαρότητα που απαιτούσαν.

Το αποτέλεσμα ήταν πολλές καταγγελίες να παραμένουν για χρόνια χωρίς ουσιαστική δικαστική εξέλιξη, γεγονός που επέτρεψε στο δίκτυο να συνεχίσει να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν οι αρχές προχωρήσουν σε ευρύτερες έρευνες.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Παρά τις δικαστικές εξελίξεις, η υπόθεση εξακολουθεί να αφήνει ανοιχτά ερωτήματα: ποιοι γνώριζαν για τη δράση του Έπσταϊν, ποιοι διατήρησαν επαφές μαζί του ακόμη και μετά την πρώτη καταδίκη του και ποιος ήταν ο πραγματικός κύκλος των ανθρώπων που κινούνταν γύρω από το δίκτυό του.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συζητήσεις γύρω από την περίφημη «λίστα πελατών» του Τζέφρι Έπσταϊν, η οποία κατά καιρούς φέρεται να «εμφανίζεται» και να «εξαφανίζεται» από τη δημόσια συζήτηση.

Περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση δημοσιεύονται σταδιακά καθώς οι έρευνες των αμερικανικών αρχών συνεχίζονται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Καύσιμα: Πότε θα περάσουν οι μειώσεις στην αντλία μετά την εκεχειρία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η χαμένη διάγνωση: Τα εμφράγματα απειλούν τις νεότερες γυναίκες

Κόσμος
Ιράν: Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;

Παρότι η φετινή χρονιά ήταν υδρολογικά ευνοϊκή, το βρόχινο νερό στην Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει χαμένο. Ο υδρογεωλόγος Κωνσταντίνος Βουδούρης εξηγεί στο in πώς η ανεπάρκεια υποδομών και ο λάθος σχεδιασμός φέρνουν μαζί λειψυδρία και πλημμύρες — και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Expla-in Project: Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;
Τι συνδέει τον Τραμπ με τον Νετανιάχου;

Ένας πόλεμος με το Ιράν που κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί εμπλέκεται ο Τραμπ και στο βάθος ένας φιλο-ισραηλινός χρηματοδότης με επιθετική ατζέντα.

The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια του Άδωνι με τις υποκλοπές;

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;
The Expla-in Project: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει την αντιπαλότητα Ισραήλ – Τουρκίας;

Για την Τουρκία ο στόχος δεν είναι η κατάρρευση του Ιράν ως κράτους, αφού κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσφυγικές ροές, τρομοκρατία και αναζωπύρωση του Κουρδικού, αντίθετα με το Ισραήλ που θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή.

The Expla-in Project| Πόλεμος, εικόνα και απάτη: Πώς η AI και τα viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση;
Πόλεμος και απάτη: Με ποιον τρόπο τα ΑΙ viral βίντεο απειλούν την ενημέρωση. Ποια είναι fake;

Ο πόλεμος και τα fake AI βίντεο μας θυμίζουν ότι η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα και το ψεύτικο έχει γίνει δύσκολη. Ποια εργαλεία τσεκάρουν την αυθεντικότητα.

The Expla-in Project: Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;
Πώς μπορεί ο πόλεμος στο Ιράν να επηρεάσει τα ελληνοτουρκικά;

Η κατάσταση στο Ιράν και το ενδεχόμενο παράδοσης της χώρας στο χάος απειλεί την Τουρκία σε πολλαπλά επίπεδα και δεν αποκλείεται αυτό να φέρει προσπάθεια εξαγωγής της κρίσης από την πλευρά της Άγκυρας.

inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη
Οι «βόλτες» της δικογραφίας για τις υποκλοπές ας μην οδηγήσουν σε παραγραφή και συγκάλυψη

Οι χειρισμοί γύρω από τη δικογραφία για τις υποκλοπές πρέπει να είναι γρήγοροι και να μην αφήσουν κανένα περιθώριο αδικήματα να παραγραφούν

Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν
Οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ στον Λίβανο κλονίζουν την εκεχειρία – Ανοησία να την παραβιάσετε λένε οι ΗΠΑ στο Ιράν

Από μία κλωστή κρέμεται η εύθραυστη εκεχειρία αφού το Ισραήλ πραγματοποίησε πολύνεκρους βομβαρδισμούς στον Λίβανο - Το Ιράν λέει ότι υπό αυτές τις συνθήκες οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν λογική - Ανοησία να παραβιάσετε την εκεχειρία, απαντούν οι ΗΠΑ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Εκλογές τον Οκτώβριο;
Εκλογές τον Οκτώβριο;

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το Φθινόπωρο, τα οποία, όπως πληροφορείται το in, βρίσκονται πλέον για τα καλά στο τραπέζι του Μαξίμου και έχουν μπει και στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς
Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά τη σφαγή με τους 250 νεκρούς

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ ανακήρυξε την Πέμπτη 9η Απριλίου ημέρα εθνικού πένθους, μετά τη σειρά καταιγιστικών βομβαρδισμών των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ με πάνω από διακόσιους νεκρούς στη χώρα χθες Τετάρτη

Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα
Πλησιάζουν «ταβάνι» οι τιμές στα ακίνητα

Συνεχής μείωση του ποσοστού ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, που έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά ? Δειλά σημάδια παύσης του ρυθμού ανόδου των τιμών

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;
Τι καιρό έκανε στην Εξοδο του Μεσολογγίου;

Για πρώτη φορά, επιστημονική έρευνα βασισμένη σε μετεωρολογικά μοντέλα που πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς φέρνει στο φως, 200 χρόνια μετά, τις συνθήκες υπό τις οποίες συντελέστηκε η ηρωική μάχη 8-10 Απριλίου 1826

ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών
ΕΦΚΑ: Οδηγός για την πενταετή παραγραφή οφειλών

Με το νέο καθεστώς, επιχειρήσεις και οφειλέτες που παρέμεναν «όμηροι» των οφειλών τους για δεκαετίες θα μπορούν να κάνουν πιο γρήγορα μια νέα αρχή, χωρίς βάρη

Ιράν: «Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»
«Γιατί η κατάπαυση του πυρός είναι καταδικασμένη»

Δύο κύρια εμπόδια καθιστούν εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, όπως εκτιμά ο Κρις Χέτζες.

Μαρούσι: Κακοποιός μαχαίρωσε ανήλικο στην προσπάθειά του να τον ληστέψει
Κακοποιός μαχαιρώνει ανήλικο στο Μαρούσι

Ανήλικος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο μετά την απόπειρα ληστείας σε βάρος του από δράστη που ήταν οπλισμένος με μαχαίρι, σε παρκάκι στο Μαρούσι.

Μετανάστες: Η Κομισιόν απαντά σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο
Τι απαντά η Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο

«Η αρχή της μη επαναπροώθησης πρέπει να τηρείται», τονίζει ο ευρωπαίος Επίτροπος, απαντώντας σε ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο, επισημαίνοντας το «ηθικό καθήκον» της διάσωσης ζωών.

Ρωσία: Ενας άμαχος νεκρός σε επιδρομή drones της Ουκρανίας
Φονική ουκρανική επιδρομή στη Ρωσία

Ενας άμαχος σκοτώθηκε «από συντρίμμια drone», σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Απριλίου 2026
Cookies