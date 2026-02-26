magazin
Απεργία για τα Τέμπη: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν
«Είναι εδώ η Σουηδέζα;»: Νέα έγγραφα φωτίζουν τον ρόλο σκάουτερ μοντέλων στο δίκτυο επαφών του Τζέφρι Έπσταϊν

Αλληλογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη στενή και πολυετή επικοινωνία του Ντάνιελ Σιάντ με τον Τζέφρι Έπσταϊν, με αναφορές σε ανήλικες, πληρωμές και διεθνή ταξίδια αναζήτησης μοντέλων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Στα νεότερα έγγραφα που ήρθαν στο φως από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτυπώνεται με ωμό τρόπο ο τρόπος με τον οποίο ο Ντάνιελ Σιάντ, σκάουτερ μοντέλων με διεθνείς διασυνδέσεις, ενημέρωνε συστηματικά τον καταδικασμένο για σεξουλιακά εγλήματα σε βάρος ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν για «νέες ανακαλύψεις» νεαρών γυναικών.

Τον Ιούλιο του 2014, σε ένα από τα email που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο Σιάντ παρομοίαζε τη δουλειά του με ψάρεμα: άλλες φορές «πιάνει» γρήγορα, άλλες μένει χωρίς αποτέλεσμα. Στο ίδιο μήνυμα εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του επειδή ο Έπσταϊν δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση, παρότι – όπως έγραφε – είχε ήδη συγκεντρώσει «δύο Σουηδέζες, μία Σλοβάκα, δύο Γαλλίδες, μία Ρωσίδα με την οποία είχες μιλήσει και μία όμορφη Κινέζα». Ο Έπσταϊν απάντησε ότι θα καλύψει τα έξοδα.

Αναζήτηση ανήλικων και «εκπλήξεις»

Η αλληλογραφία καταγράφει την ένταση και τη συχνότητα της επικοινωνίας τους, ιδίως την περίοδο μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν για υπόθεση προαγωγής ανήλικης στην πορνεία. Ο Σιάντ επιδίωκε να διατηρεί στενή σχέση μαζί του, υποσχόμενος «μεγάλες εκπλήξεις». Μετά από ταξίδι στη Σκανδιναβία, ανέφερε ότι είχε εντοπίσει τουλάχιστον πέντε κορίτσια 16 και 17 ετών, καθώς και μία 15χρονη από τη Γαλλία, της οποίας οι γονείς – κατά τα λεγόμενά του – συμφωνούσαν να ξεκινήσει καριέρα στο μόντελινγκ. «Υπάρχουν εκατομμύρια εκεί έξω», σημείωνε.

Η βιομηχανία της μόδας φέρεται να αποτέλεσε για τον Έπσταϊν έναν αποτελεσματικό δίαυλο προσέγγισης νεαρών γυναικών. Παράλληλα με τις επαφές του με υψηλόβαθμα στελέχη του χώρου, ενδιαφερόταν προσωπικά για τις λεπτομέρειες της «αναζήτησης νέων προσώπων».

Τα δίκτυα σε Παρίσι, Νέα Υόρκη και Μαϊάμι

Ο Σιάντ εμφανίζεται σε περισσότερα από 1.000 έγγραφα της τελευταίας δέσμης. Για σχεδόν μία δεκαετία ενημέρωνε τον Έπσταϊν για ταξίδια σε χωριά της ανατολικής Ευρώπης, νησιά της Σουηδίας και την Αβάνα, όπου αναζητούσε υποψήφιες. Λάμβανε τραπεζικά εμβάσματα, προφανώς για την κάλυψη εξόδων.

Αν και άγνωστος στο ευρύ κοινό, ήταν στενά συνδεδεμένος με κορυφαίους παράγοντες της μόδας. Δούλευε με προμήθεια για τον Ζαν Λυκ Μπρυνέλ – επί δεκαετίες ισχυρό ατζέντη σε Παρίσι, Νέα Υόρκη και Μαϊάμι – και είχε συνεργαστεί με τον Ζεράλντ Μαρί της Elite. Ο Έπσταϊν χρηματοδότησε τον Μπρυνέλ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 για την ίδρυση της MC2 Model Management και παρέμεινε εμπλεκόμενος για χρόνια. Ο Μπρυνέλ αυτοκτόνησε στη φυλακή τον Φεβρουάριο του 2022, ενώ ανέμενε δίκη για κατηγορίες βιασμού ανηλίκων και σεξουαλικής παρενόχλησης, τις οποίες αρνιόταν, όπως και κάθε συμμετοχή σε διακίνηση προσώπων μαζί με τον Έπσταϊν.

«Η Σλοβακία είναι το μέρος που πρέπει να είσαι»

Σε email του 2009, ο Σιάντ έγραφε ότι είχε 45 γυναίκες να συναντήσει στη Σλοβακία και σχεδίαζε καλοκαίρι «αναζήτησης σε μικρά χωριά» σε Σλοβακία, Τσεχία, Πολωνία και Ουγγαρία. Όταν ο Έπσταϊν ρώτησε «πόσα $;», εκείνος απάντησε ότι έπρεπε να καλεί γονείς για γεύμα ή καφέ και να δίνει χρήματα σε κοπέλες που τον περίμεναν, εκτιμώντας τα έξοδα σε τουλάχιστον 4.000 ευρώ.

Τα μηνύματα του Έπσταϊν ήταν συχνά κοφτά και πιεστικά: «τι γίνεται με νέα κορίτσια;», «νέα;», «κάτι που να αξίζει να έρθω Παρίσι;», «κάτι ενδιαφέρον;». Αναφερόταν συχνά στις γυναίκες βάσει εθνικότητας – «είναι εδώ η Σουηδέζα;» ρωτούσε το 2014 από τη Νέα Υόρκη.

Απαιτητικές αξιολογήσεις και πληρωμές

Τα email δείχνουν ότι ζητούσε λεπτομέρειες για ηλικία και σωματομετρικά στοιχεία. Σε φωτογραφία 19χρονης που του στάλθηκε το 2011, απάντησε «όχι πολύ ενδιαφέρουσα». Άλλοτε ρωτούσε απλώς «ηλικία;». Ο Σιάντ υπογράμμιζε ότι κάποιες «δείχνουν 18» παρότι ήταν 26, ή χαρακτήριζε μια 20χρονη «πολύ γλυκιά και ντροπαλή». Σε άλλη περίπτωση, ο Έπσταϊν σχολίασε ότι μια γυναίκα «δεν δείχνει χαρούμενη» και ότι «το στήθος της είναι απαίσιο, θα πρέπει να ξαναγίνει».

Το 2018 ενέκρινε «πενταετές δάνειο 25.000 δολαρίων» προς τον Σιάντ. Σε άλλη περίσταση ζήτησε να μην έχει καμία επαφή με γυναίκα που του έστελνε μηνύματα και πρότεινε να καλυφθεί το εισιτήριο επιστροφής της στη Λετονία.

Καταγγελίες και έρευνες στη Γαλλία

Ο Σιάντ υποστηρίζει ότι οι συναντήσεις αφορούσαν νόμιμα casting για πρακτορεία όπως η Victoria’s Secret και η MC2 και ότι αποχωρούσε άμεσα με τα μοντέλα. Δηλώνει ότι ο Έπσταϊν καταχράστηκε την εμπιστοσύνη του και ότι δεν γνώριζε τη φερόμενη επικινδυνότητά του.

Η Έμπα Κάρλσον, Σουηδή πρώην μοντέλο, κατήγγειλε ότι την εντόπισε το 1990, την πήγε στη Γαλλία και τη βίασε. Πρόσφατα υπέβαλε μήνυση στο Παρίσι για βιασμό και εμπορία ανθρώπων. Ο Σιάντ αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η δικηγόρος του, Μένια Αράμπ-Τιγκρίν, υποστηρίζει ότι δεν τη γνωρίζει και ότι η υπόθεση έχει παραγραφεί.

Η Le Parisien δημοσίευσε επίσης μαρτυρία γυναίκας που ισχυρίστηκε ότι ο Σιάντ τη σύστησε στον Έπσταϊν το 2013 στο Παρίσι, όπου εργάστηκε ως μασέζ, και ότι της ζητήθηκε να στρατολογήσει άλλες κοπέλες. Η ίδια ανέφερε ότι η γαλλική αστυνομία δεν προχώρησε σε ενέργειες.

Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη συγκρότηση ομάδας δικαστικών λειτουργών για την αξιολόγηση των στοιχείων, καθώς στα αρχεία αναφέρονται και Γάλλοι υπήκοοι. Τα έγγραφα δείχνουν ότι το FBI είχε ενημερωθεί ήδη από το 2016 για τη δράση του Σιάντ.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις του στη Γαλλία, ο Σιάντ – που δηλώνει γαλλικής γέννησης, αλγερινής καταγωγής και με σουηδική υπηκοότητα – υποστήριξε ότι «με τον χρόνο αποκαλύπτεται πως αυτός ο άνθρωπος διέπραξε φρικαλεότητες», αλλά ότι ο ίδιος «δεν έχει τίποτα να προσάψει στον εαυτό του».

*Με πληροφορίες από: The Guardian

