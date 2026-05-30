Μπαρτζώκας: «Δύσκολη η σειρά με τον Παναθηναϊκό, είναι τρομερός αντίπαλος»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γίώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ, για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την κατάσταση του Τάισον Γουόρντ.
Ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια, έκανε το 2-0 στη σειρά και πήρε την πρόκριση για τους τελικούς της Stoiximan GBL όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην ΕΡΤ αναφέροντας πως θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε έναν τρομερό αντίπαλο, ενώ ρωτήθηκε για το συνέβη κάτι με τον Τάισον Γουόρντ (είχε αποχωρήσει για τα αποδυτήρια), ξεκαθαρίζοντας πως όλα είναι καλά.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, ήταν ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάει οι τελικοί, από ότι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Θα είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για εμάς ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν οι τελικοί αμέσως μετά το Final-Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι επιπλέον μέρες μας βοηθάνε στην προετοιμασία και στην συγκέντρωση.
Ο Γουόρντ δεν τραυματίστηκε. Δεν μπορείς να κάνει πολλά πράγματα αυτές τις μέρες. Κάναμε μία προετοιμασία 20 μέρες για το FInal-Four, τώρα πρέπει να διατηρηθούμε. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Έχουμε προπόνηση Δευτέρα και Τρίτη, αύριο off. Να προετοιμαστούμε. Θα παίξουμε μία δύσκολη σειρά με έναν τρομερό αντίπαλο».
