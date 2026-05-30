Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 17-12: Κυρίαρχοι οι Πειραιώτες, ξανά πρωταθλητές
Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο καθώς κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, νικώντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Στην κορυφή για 14η σερί φορά.
Για ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την κυριαρχία του στο πόλο κατακτώντας το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, αυτή τη φορά κόντρα στον Παναθηναϊκό. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τους «πράσινους» στο Παπαστράτειο με 17-12, έκαναν το 3-0 στους τελικούς και βρίσκονται στην κορυφή της Ελλάδας για 14η σερί χρονιά.
Οι Πειραιώτες, που έφτασαν και τα 9 συναπτά νταμπλ, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους κάνοντας ένα εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο. Το «τριφύλλι» προσπάθησε να αντιδράσει στο τρίτο οκτάλεπτο, αλλά στο τέλος ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος παίρνοντας τη νίκη και μαζί τον τίτλο.
Ο Παναθηναϊκός σκόραρε πρώτος στον αγώνα με τον Χαλυβόπουλο, όμως ακολούθησαν τέσσερα γκολ από τον Ολυμπιακό με… δράστες τους Γούβη, Ζάλανκι, Πούρο και ξανά Ζάλανκι για να γραφτεί το 4-1 που έκλεισε την πρώτη περίοδο.
Το δεύτερο οκτάλεπτο είχε μπόλικο θέαμα, αφού συνολικά σημειώθηκαν επτά γκολ! Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί φτάνοντας στο 9-1 με γκολ των Κάκαρη (x2), Γενηδουνιά, Πούρου (x2). Οι «πράσινοι» μείωσαν απλά σε 9-3 για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.
Με την εκκίνηση του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός μείωσε με τον Κοπέλιάδη σε 9-4, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε το 10-4 με τον Δήμου. Ο Χατζηγούλας μείωσε εκ νέου σε 10-5, αλλά ο Άνγκιαλ επανέφερε το +6 με το 11-5. Ο Μπανίτσεβιτς σκόραρε για το 11-6 και ο Κάκαρης έγραψε το 12-6 για το νταμπλ σκορ. Εκεί το «τριφύλλι» βρήκε δύο γκολ με Σκουμπάκη και Κοπελιάδη για το 12-8, κλείνοντας το τρίτο οκτάλεπτο.
Ο Παναθηναϊκός μείωσε περισσότερο με τον Χατζηγούλα σε 12-9, όμως ο Πούρος απάντησε για το 13-9. Ο Σκουμπάκης σκόραρε για το 13-10, με τον Κάκαρη να κάνει το 14-10 και τον Χαλυβόπουλο να μειώνει εκ νέου σε 14-11. Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός είχε ένα ξέσπασμα φτάνοντας στο 17-12 και πανηγύρισε ακόμα ένα πρωτάθλημα.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-5, 5-4
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Τζωρτζάτος, Νικολαΐδης, Φουντούλης, Γενηδουνιάς, Γκίλλας, Πούρος, Κάκαρης, Ανγκιάλ, Ζάλανκι, Παπαναστασίου, Αλαφραγκής, Μάρκογλου, Δήμου, Γούβης.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.
