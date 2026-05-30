«Σε άριστη κατάσταση»: Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε αναφορά με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει «πρήξιμο στα κάτω άκρα» καθώς και «αβλαβείς» μώλωπες στα χέρια, αλλά παραμένει σε άριστη υγεία, ανέφερε ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ σε σημείωμα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα μιας πρόσφατης εξέτασης, το σημείωμα του Δρ Σον Μπαρμπαμπέλα ανέφερε ότι ο Τραμπ «παραμένει σε άριστη υγεία, παρουσιάζοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενική σωματική λειτουργία», σύμφωνα με τον Guardian.

Το σημείωμα, με ημερομηνία Τρίτη και το οποίο δημοσιεύθηκε αργά την Παρασκευή, διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος είναι «πλήρως ικανός να εκτελεί όλα τα καθήκοντα» της προεδρίας.

Η επίσκεψη του Τραμπ την Τρίτη στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ ήταν η τρίτη του σε 13 μήνες και η τέταρτη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Παρακολουθήθηκε στενά, καθώς το Λευκό Οίκο κατά το παρελθόν έπρεπε να δώσει λεπτομέρειες για αρκετές από τις παθήσεις του προέδρου, αφού φωτογραφίες αποκάλυψαν κατά καιρούς πρησμένους αστραγάλους, μελανιασμένα χέρια και κηλίδες στον λαιμό.

Ο Τραμπ είναι επίσης ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί ποτέ στο Λευκό Οίκο, και τα 80α γενέθλιά του είναι στις 14 Ιουνίου. Ο Τζο Μπάιντεν ήταν 82 ετών και αντιμετώπισε ερωτήματα σχετικά με τη διανοητική του οξύτητα όταν αποχώρησε από το Οβάλ Γραφείο πριν από τη δεύτερη προεδρία του Τραμπ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «όλα ήταν τέλεια» λίγο μετά την επίσκεψή του την Τρίτη στο Walter Reed. Το σημείωμα του Μπαρμπαμπέλα ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε «ελαφρύ πρήξιμο στα κάτω άκρα… με βελτίωση σε σχέση με πέρυσι».

Ο πρόεδρος παρουσίαζε επίσης συνεχιζόμενους μώλωπες στα χέρια, οι οποίοι περιγράφονται ως «συνηθισμένοι», «καλοήθεις» και «συμβατοί με ελαφρά ερεθισμό των μαλακών ιστών που σχετίζεται με συχνές χειραψίες στο πλαίσιο της χρήσης ασπιρίνης για καρδιαγγειακή πρόληψη», πρόσθεσε ο Μπαρμπαμπέλα.

Το σημείωμα δεν αναφερόταν στον λόγο της θεραπείας του δέρματος στον λαιμό του προέδρου τον Μάρτιο. Επίσης, δεν ανέφερε ότι υποβλήθηκε σε άλλη εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (MRI), όπως έκανε τον Οκτώβριο. Το σημείωμα του Μπαρμπαμπέλα ανέφερε ότι η συνολική καρδιακή λειτουργία του προέδρου είναι φυσιολογική.

Ο Τραμπ φέρεται να υποβλήθηκε σε «ολοκληρωμένη νευρολογική εξέταση που έδειξε φυσιολογική ψυχική κατάσταση», συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων για κατάθλιψη και άγχος. Το σημείωμα ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει ύψος 1,90 μ. και βάρος 108 κιλά.

Προστέθηκε: «Παρέχθηκαν συμβουλές πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τη διατροφή, σύστασης για λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης, αυξημένης σωματικής δραστηριότητας και συνεχούς απώλειας βάρους».

