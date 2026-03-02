Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ «φουντώνει» ξανά τα σενάρια για προβλήματα υγείας

Μια κοκκινωπή κηλίδα, σαν εξάνθημα, έγινε ορατή στη δεξιά πλευρά του λαιμού του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Εντοπίστηκε από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της τελετής παρασημοφόρησης στον Λευκό Οίκο και του διαγγέλματός του για τον πόλεμο με το Ιράν.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλά ερωτήματα σχετικά με την υγεία του 81 ετών προέδρου των ΗΠΑ, που διατείνεται ότι η υγεία του είναι σε άριστη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον προσωπικό του γιατρό, Δρα Σον Μπαρμαμπέλα, που μίλησε στο CNN, το εξάνθημα αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κρέμας που χρησιμοποιεί ως «προληπτική θεραπεία του δέρματος».

President Trump was seen with what appeared to be a rash on his neck during Monday’s Medal of Honor ceremony. CBS News obtained a statement from Dr. Sean Barbabella, physician to the President of the United States, who said Mr. Trump was using a «very common cream on the right… pic.twitter.com/TDuIqS4sFG — CBS News (@CBSNews) March 2, 2026



«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί μια πολύ συνηθισμένη κρέμα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, η οποία είναι μια προληπτική θεραπεία του δέρματος», δήλωσε. «Ο πρόεδρος χρησιμοποιεί τη θεραπεία για μία εβδομάδα και η ερυθρότητα αναμένεται να διαρκέσει για μερικές εβδομάδες».

Ωστόσο, ο Δρ Μπαρμαμπέλα δεν διευκρίνισε γιατί ο Τραμπ χρειαζόταν τη θεραπεία του δέρματος και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στα 79 του ήταν ο γηραιότερος πολιτικός που ορκίστηκε πρόεδρος στις ΗΠΑ, έχει επίσης εμφανίζει περιοδικά μώλωπες στο πίσω μέρος και των δύο χεριών του. Επίσης, έχει εντοπιστεί να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συσκέψεων με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Τα γεγονότα αυτά έχουν έχει εγείρει ερωτήματα για την υγεία του.

Τους μώλωπες τους έχει αποδώσει αυτά στις συχνές χειραψίες και στην επιμονή του να λαμβάνει υψηλότερη ημερήσια δόση ασπιρίνης από τη συνιστώμενη, γεγονός που τον καθιστά πιο επιρρεπή σε μώλωπες.

Ωστόσο, αρνείται ότι αποκοιμήθηκε στις συσκέψεις, ισχυριζόμενος ότι «κλείνει τα μάτια του για να χαλαρώσει».

Ο Τραμπ υποβλήθηκε επίσης πέρυσι σε δύο εξετάσεις στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed. Μία από αυτές, σύμφωνα με τον προσωπικό του γιατρό, ήταν μια «καρδιαγγειακή απεικόνιση».

Ο Δρ Μπαρμπαμπέλα υποστήριζε εδώ και μήνες ότι ο Τραμπ είναι υγιής, γράφοντας τον Δεκέμβριο ότι «παραμένει σε άριστη γενική υγεία».