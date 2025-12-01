Σε «εξαιρετική υγεία» ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε «για προληπτικούς λόγους» τον Οκτώβριο ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε «εξαιρετική» κατάσταση, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού του, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, το καρδιαγγειακό σύστημα του Τραμπ είναι «σε άριστη κατάσταση».

Οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν επίσης «απολύτως φυσιολογικές» καθώς «όλα τα σημαντικά όργανα δείχνουν υγιή», αναφέρει ο γιατρός Σον Μπαρμπαμπέλα. Δεν υπήρχε κάποια ένδειξη αρτηριακής στένωσης, ούτε φλεγμονής ή θρόμβων, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Πολλά ερωτηματικά για την υγεία του 79χρονου Τραμπ διατυπώθηκαν αφού ο ίδιος αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη εξέταση στο πλαίσιο ενός συνηθισμένου τσεκ-απ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι οι άνδρες στην ηλικία του προέδρου ωφελούνται από τέτοιες εξετάσεις.

Το δίδυμο Μπάιντεν – Τραμπ «έπαιξε» με μια φοβία των πολιτών

Από την εποχή του Φρανγκλίνου Ρούσβελτ όπου ο θάνατος τον βρήκε ως πρόεδρο, εν μέσω του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η υγεία των προέδρων είναι υψίστης σημασίας στις ΗΠΑ.

Οι εξετάσεις υγείας δημοσιεύονται ανελλιπώς, ενώ όπως είναι σαφές από την άνω φωτογραφία με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, το περιστατικό έγινε αφορμή να επιτεθούν για την κάλυψη της υγείας του προέδρου Μπάιντεν από τα αμερικανικά ΜΜΕ.

Με τους δύο υποψηφίους για τον προεδρικό θώκο των ΗΠΑ να ήταν 78 ετών (Ντόναλντ Τραμπ) και 82 ετών (Τζο Μπάιντεν) αντίστοιχα και με τα προβλήματα υγείας και μνήμης του Τζο Μπάιντεν να είναι κάτι περισσότερο από εμφανή προς το τέλος της προεδρίας του, η θέληση των Αμερικανών να έχουν υγιείς προέδρους δοκιμάστηκε πολύ.

Μάλιστα ολόκληρη η καμπάνια του νυν προέδρου των ΗΠΑ, στηρίχθηκε στην «ανικανότητα» του Sleepy Joe (Κοιμισμένου Τζο) για την θέση, λόγω ηλικίας και προβλημάτων πνευματικής διαύγειας, που εν τέλει ήταν ο λόγος της παραίτησής του υπέρ της Κάμαλα Χάρις, έπειτα από πιέσεις επιφανών υποστηρικτών των Δημοκρατικών.